Costa Rica

Onda Tropical 47 provoca aguaceros y tormentas eléctricas en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional reportó un registro máximo de 125 milímetros en Laguna de Fraijanes y señaló que el fenómeno avanzaba hacia el oeste a 28 kilómetros por hora

Reportaron una crecida del río Rondón, entre Florencia y Santa Clara, en San Carlos. Las autoridades recomiendan precaución a quienes circulan por la zona. (Cortesía: Canal 1)
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La Onda Tropical 47 provoca aguaceros con tormentas eléctricas y acumulados de hasta 125 milímetros en sectores de Costa Rica, mientras avanzaba hacia el oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en una actualización difundida este sábado.

El mayor acumulado se registró en la Laguna de Fraijanes, donde las precipitaciones alcanzaron los 125 milímetros. En otras zonas del territorio costarricense, los registros se ubicaron entre 30 y 60 milímetros, de acuerdo con el reporte oficial.

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La influencia del sistema se extendió sobre distintas regiones del país durante la tarde, con lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica. El IMN advirtió que las precipitaciones continuarían durante la noche, en especial en la Zona Norte, el oeste del Caribe Norte y el Pacífico Norte.

La Onda Tropical 47 se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora sobre Costa Rica. (Cortesía: Instituto Meteorológico Nacional )
La Onda Tropical 47 se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora sobre Costa Rica. (Cortesía: Instituto Meteorológico Nacional )

El IIMN estimó acumulados de entre 30 y 60 milímetros en lapsos de seis horas para las áreas con mayor afectación. En esos sectores, el organismo no descartó máximos de hasta 90 milímetros.

Para el resto del territorio tico, el pronóstico estableció acumulados de hasta 50 milímetros en períodos de seis horas. El IMN anticipó que las lluvias disminuirían de forma paulatina conforme la onda tropical se desplaza hacia el océano Pacífico durante la noche.

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El informe indicó que la Onda Tropical 47 finalizaría progresivamente su influencia directa sobre Costa Rica tras abandonar el territorio nacional. Aun así, las autoridades meteorológicas pidieron mantener la atención ante las condiciones del suelo y el comportamiento de los sistemas de drenaje.

Hay suelos saturados en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y la Zona Norte

El IMN señaló que existen niveles moderados de saturación de suelos en buena parte del país. La situación es más delicada en sectores del Pacífico Sur, las montañas del Pacífico Central y las zonas montañosas de la Zona Norte, además de áreas cercanas a esos puntos.

La saturación eleva el riesgo de desbordamientos de quebradas, anegamientos y dificultades en los sistemas de alcantarillado, sobre todo en áreas urbanas. Por ese motivo, el organismo recomendó precaución en comunidades vulnerables a inundaciones por acumulación de agua.

También advirtió sobre los riesgos vinculados a las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento. En casos aislados, estas ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h, con posibles caídas de ramas, tendidos eléctricos u otros objetos. La recomendación oficial es buscar refugio en un sitio seguro cuando haya actividad eléctrica o vientos fuertes cerca de nubes de tormenta.

El IMN pidió a la población seguir la información a través de sus canales oficiales, entre ellos su sitio web, sus cuentas de redes sociales.

Lluvia moderada cayendo sobre un techo de lámina corrugada gris oscuro, con el agua goteando visiblemente desde el borde y salpicando.
La acumulación de agua incrementa el riesgo de desbordamiento de quebradas y problemas en el alcantarillado urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes en distintas zonas

Canal 1 informó sobre lluvias generalizadas en gran parte del territorio tico. De acuerdo con los reportes difundidos por el medio, las precipitaciones tienen efectos considerables hacia el este y el norte del Valle Central.

Otras localidades mencionadas figuran Cervantes, Jiménez, Alvarado y Turrialba, en la provincia de Cartago. También hubo reportes de afectaciones en sectores de Heredia y Alajuela.

Las imágenes compartidas mostraron inundaciones en el área del río Pénjamo, en Florencia de San Carlos. Asimismo, se reportó una fuerte tormenta en el sector de Poza La Muerta, en Roxana de Pococí, donde la acumulación de agua complicó la circulación.

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