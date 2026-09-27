Socavones y zonas vulnerables mantienen bajo vigilancia a 700 barrios y colonias en la capital de Honduras ante fuertes lluvias

Al menos 700 barrios y colonias de Tegucigalpa permanecen en situación de riesgo ante las lluvias registradas durante los últimos días. (Foto: EFE/Humberto Espinoza/ Archivo)

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Las precipitaciones registradas durante la última semana mantienen bajo monitoreo permanente a diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, debido a las condiciones de vulnerabilidad que presentan varias zonas de la capital.

El edil de la AMDC, Juan Diego Zelaya, informó que aproximadamente 700 barrios y colonias se encuentran en situación de riesgo ante posibles deslizamientos, inundaciones, socavones y otros incidentes relacionados con las lluvias.

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“Desde el fin de semana venimos monitoreando, viendo algunos problemas que se dieron, como el problema del Hato, ayer en la noche el problema de la Kennedy, que es un problema delicado, un socavón abajo de algunas casas”, explicó el funcionario municipal.

Zelaya señaló que la condición geográfica de la capital y la presencia de sectores ubicados en zonas vulnerables obligan a mantener una vigilancia constante durante los periodos de lluvia.

Uno de los incidentes que generó preocupación ocurrió en la colonia Kennedy, donde se reportó un socavón debajo de algunas viviendas, situación que requirió la atención de las autoridades municipales debido al riesgo que representa para las estructuras y las familias que habitan en el sector.

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Un socavón debajo de algunas viviendas en la colonia Kennedy generó preocupación entre las autoridades municipales. (Cortesía: Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias / Archivo)

El funcionario recordó que la capital cuenta con una gran cantidad de barrios y colonias expuestos a diferentes riesgos, por lo que las autoridades mantienen seguimiento a los puntos que podrían presentar problemas a medida que continúen las precipitaciones.

Además de los riesgos asociados con las lluvias, las precipitaciones también han tenido un efecto sobre las reservas de agua que abastecen al Distrito Central.

Zelaya indicó que las lluvias permitieron una ligera recuperación en los niveles de las principales represas, especialmente en Los Laureles, aunque aclaró que esta mejoría todavía no significa que la capital haya superado la crisis hídrica.

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“Concepción dejó de bajar y se recuperó un poquito, pero necesitamos que llueva más para que ambas se puedan recuperar”, manifestó el edil.

Las autoridades municipales mantienen su atención sobre los niveles de Los Laureles y La Concepción, debido a que ambos embalses continúan con reservas limitadas para garantizar el abastecimiento de agua potable durante los próximos meses.

Juan Diego Zelaya, edil de la AMDC, informó sobre el monitoreo de las zonas vulnerables de la capital. (FOTO: HRN / Archivo)

El funcionario también señaló que una recuperación sostenida de las represas permitiría mejorar progresivamente el sistema de distribución y reducir los periodos de racionamiento que actualmente afectan a diferentes sectores de la capital.

“Necesitamos que llueva más para que ambas se puedan recuperar y vayamos viendo cómo pasamos de 12 a 9 y vayamos mejorando los racionamientos para que la población tenga más acceso al agua”, expresó Zelaya, en referencia a la reducción de los periodos de restricción en el servicio.

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Sin embargo, las precipitaciones recientes todavía no han representado una recuperación suficiente de los embalses. El director del Sistema de Gestión de Riesgo de la AMDC, Julio Quiñónez, había advertido que los incrementos registrados después de las lluvias son todavía limitados.

De acuerdo con Quiñónez, Los Laureles registró el mayor incremento, con una recuperación cercana al 2 % desde el pasado sábado. El funcionario explicó que las características de este embalse y el menor tamaño de su cuenca permiten una mayor captación de agua durante los episodios de lluvia.

Los Laureles registró una recuperación cercana al 2 % tras las lluvias de los últimos días. La Concepción apenas recuperó 0.4 % de su nivel, por lo que continúa la preocupación por las reservas de agua. (Foto: Radio Nacional de Honduras / Archivo)

En el caso de La Concepción, la recuperación ha sido mucho menor, con un incremento aproximado de apenas 0.4 %después de las precipitaciones registradas.

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“Es muy poco la recuperación que hemos tenido”, alertó Quiñónez al comparar el comportamiento de ambos embalses.

El funcionario municipal también señaló que la capital podría enfrentar un periodo prolongado antes de contar nuevamente con condiciones favorables de lluvia, al anticipar hasta siete meses de espera hasta la próxima temporada lluviosa.

Mientras continúan las lluvias, las autoridades municipales mantienen el monitoreo de los 700 barrios y colonias identificados como zonas de riesgo, además de dar seguimiento a incidentes puntuales como los registrados en El Hato y la colonia Kennedy.

La AMDC también continúa evaluando las condiciones de los sectores vulnerables para responder ante posibles emergencias y reducir los riesgos para las familias que viven en áreas susceptibles a inundaciones, deslizamientos y fallas del terreno.

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