Panamá

37 años de prisión para pareja asesina en Panamá

La víctima fue sacada por la fuerza de su residencia y apareció muerta en Ancón; la decisión judicial coincide con otras sentencias por ataques con armas de fuego.

Primer plano de los torsos de un hombre y una mujer, ambos con camisetas blancas, esposados por las muñecas con las manos detrás de la espalda, sobre un fondo gris liso.
La pareja fue condenada a 37 años de prisión por homicidio doloso agravado, privación de libertad y asociación ilícita, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la sentencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre y una mujer fueron condenados a 37 años de prisión cada uno por secuestrar y asesinar a un hombre cuyo cuerpo fue abandonado en Ancón, cerca del puente Centenario.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones y los responsabiliza por tres delitos: homicidio doloso agravado, privación de libertad y asociación ilícita.

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El crimen ocurrió el 19 de octubre de 2022, cuando los ahora condenados se trasladaron en un vehículo hasta la residencia de la víctima. De acuerdo con lo acreditado dentro del proceso, actuaron de manera premeditada, privaron al hombre de su libertad y posteriormente lo trasladaron hacia otro punto de la capital.

La víctima terminó sin signos vitales en Ancón, sobre la vía Omar Torrijos Herrera, en las inmediaciones del puente Centenario. El proceso llegó posteriormente ante el Tribunal Superior de Apelaciones, que mantuvo la sentencia de 37 años de cárcel para ambos responsables, dejando vigente una de las penas más altas conocidas esta semana por homicidio.

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Peritos y policías procesan una escena nocturna con cinta policial amarilla. Se observa un cuerpo en el suelo y vehículos policiales con luces encendidas.
La víctima fue privada de libertad y posteriormente encontrada sin vida en Ancón, sobre la vía Omar Torrijos Herrera, cerca del puente Centenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión coincidió con otras dos condenas por hechos violentos en la ciudad de Panamá. Una de ellas dejó una pena de 35 años de prisión contra un hombre por homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra dos personas, después de que un tribunal superior confirmara el fallo emitido previamente.

Ese ataque ocurrió en la calle Juan B. Sosa, en el corregimiento de Santa Ana, mientras las dos víctimas permanecían a bordo de un taxi. Sin mediar palabra, fueron atacadas con disparos de arma de fuego y ambas resultaron gravemente heridas, según los hechos acreditados durante el proceso judicial.

Una de las víctimas sufrió secuelas permanentes como consecuencia de las heridas recibidas durante el ataque. Su condición es de tal gravedad que permanece postrada en cama de por vida. El Tribunal Superior confirmó los 35 años de cárcel mediante una sentencia de anulación fechada el 24 de septiembre de 2026.

La tercera condena conocida esta semana fue de 25 años de prisión por el homicidio de un hombre de 34 años. Un Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá impuso la pena después de que el acusado fuera declarado culpable de homicidio doloso agravado.

Mano de una persona reposando en una cama de hospital con una vía intravenosa fijada con cinta en el dorso.
Una de las víctimas del ataque en Santa Ana sufrió secuelas permanentes que la mantienen postrada en cama de por vida, tras resultar gravemente herida por disparos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió en El Chorrillo, entre las calles 17 y 18, donde la víctima fue sorprendida por el ahora condenado, quien se encontraba acompañado de otras personas. Durante el ataque se realizaron varias detonaciones con arma de fuego que terminaron causándole la muerte.

Además de los 25 años de cárcel, el condenado quedó inhabilitado durante 10 años para ejercer funciones públicas, una sanción que comenzará después de cumplir la pena principal. Las tres decisiones judiciales se producen mientras los homicidios continúan concentrándose principalmente en determinadas zonas de Panamá, San Miguelito y Colón.

Hasta el 20 de septiembre, Panamá acumulaba 434 homicidios, de los cuales 426 fueron clasificados como intencionales y ocho como no intencionales. Frente al mismo período de 2025, los asesinatos intencionales aumentaron apenas 0.5%, pero la composición de la violencia muestra cambios importantes según las causas asociadas a los crímenes.

Uno de los movimientos más marcados corresponde al pandillerismo. Los homicidios relacionados con esta causa pasaron de 41 en 2025 a 69 durante 2026, un incremento de 68%. Los femicidios también aumentaron, al subir de 12 a 19 casos, lo que representa un crecimiento de 58% en comparación con el año anterior

Dos cuerpos cubiertos con lonas azules yacen en la hierba al lado de una carretera acordonada con cinta amarilla de la policía y marcadores de evidencia.
Panamá acumulaba 434 homicidios hasta el 20 de septiembre de 2026, de los cuales 426 fueron clasificados como intencionales y ocho como no intencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los homicidios relacionados con rencillas delincuenciales disminuyeron de 168 a 146, una reducción de 13%, mientras aquellos asociados con drogas o narcotráfico pasaron de 16 a nueve. Los clasificados como ajustes de cuentas también descendieron, de 34 a 15 casos, equivalente a una caída de 56%.

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios registrados en Panamá durante 2026. Hasta el 20 de septiembre se contabilizaban 365 muertes mediante este tipo de arma, frente a 31 con arma blanca y 30 mediante otros métodos. El promedio nacional se mantiene alrededor de dos homicidios por día.

La provincia de Panamá concentra 264 homicidios intencionales, seis más que durante el mismo período de 2025, seguida por Colón con 75 y Panamá Oeste con 36. Chiriquí presenta uno de los mayores aumentos porcentuales, al pasar de nueve a 24 casos, un incremento de 167% en un año.

Dentro de la provincia de Panamá, el distrito capital concentra 186 homicidios y San Miguelito acumula otros 75, mientras el distrito de Colón registra 70. Arraiján aparece posteriormente con 22 y La Chorrera con 10, mostrando una fuerte concentración territorial de las muertes violentas en determinadas zonas urbanas del país.

El panorama también muestra que 57% de las muertes está asociado con violencia entre personas vinculadas a estructuras delincuenciales, tanto organizadas como comunes. Las estadísticas registran además víctimas ajenas a esas disputas, mientras la violencia homicida mantiene un promedio cercano a 52 casos mensuales durante 2026.

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