La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

La China Suárez compartió la habilidad deportiva de Amancio y un detalle despertó los rumores de mudanza de Turquía (Video: Instagram)

Un día después de que Mauro Icardi aclaró que no le rescindirán el contrato con el Galatasaray en medio de fuertes rumores, la China Suárez mostró a su hijo Amancio entrenando con la camiseta del Barcelona.

Esto se dio a través de las historias de Instagram de la actriz, donde el niño aparece en el centro de la escena mediática al jugar al fútbol y convertir un gol con la indumentaria oficial del club en el que se inició Icardi en España, en esta ocasión en una academia del club catalán en Estambul.

La imagen del niño, de cinco años, vestido con los colores azulgranas y celebrando en un campo de entrenamiento, atraviesa historias personales y deportivas con Icardi, y alimenta el interés de seguidores y medios.

Amancio, hijo menor de la actriz con Benjamín Vicuña, mostró su destreza para jugar al fútbol como Mauro Icardi (Instagram)

En la academia del Barcelona en Estambul, Amancio se integra en un ambiente que replica la atmósfera de los equipos formativos del club español. El niño, con la camiseta insignia del club compartió el campo con otros chicos de su edad, en una escena que refleja la pasión por el fútbol y el orgullo de vestir los colores de uno de los clubes más reconocidos del mundo. La imagen, difundida por la China en redes sociales, destaca el simbolismo de la indumentaria, levantando una gran cantidad de comentarios a favor y en contra en el mundo digital. Si bien el padre del niño, Benjamín Vicuña, le pidió a su expareja no exponer a sus hijos al ojo público, en esta oportunidad, volvió a ponerse en foco de críticas de parte de los haters de la actriz.

El vínculo simbólico entre la escena de Amancio y la figura de Mauro Icardi añade una dimensión especial a la historia. Icardi, delantero argentino, inició su carrera en las divisiones inferiores del Barcelona antes de continuar su trayectoria profesional en Italia y, más tarde, en Turquía. La imagen de Amancio con la camiseta azulgrana en Estambul evoca el pasado de Icardi en el club catalán y su presente en el Galatasaray, en un momento en el que su futuro deportivo se encuentra bajo análisis.

Amancio Vicuña, hijo menor de la China Suárez, posó para su mamá con el equipo del Barcelona, en el living navideño de su casa en Turquía (Instagram)

Los rumores sobre la posible interrupción del contrato de Icardi en el Galatasaray han cobrado fuerza en los últimos días. Aunque el delantero aclaró que, por el momento, no planea dejar el club turco y que su contrato se extiende hasta junio de 2026, la incertidumbre persiste. Las declaraciones recientes de Icardi, en las que afirma que cualquier decisión sobre su futuro será tomada por él mismo, no han logrado disipar las especulaciones. El contexto de estos rumores otorga mayor relevancia a la imagen de Amancio en la academia del Barcelona, ya que el club catalán representa un punto de partida en la carrera de Icardi y un símbolo de su identidad futbolística.

En ese contexto, la difusión de la imagen del hijo menor de la China y el presente de Icardi se han fusionado y han generado un intenso debate en redes sociales. Usuarios de diferentes plataformas han interpretado la escena desde múltiples perspectivas, algunos destacando el simbolismo de la camiseta del Barcelona en la vida de Icardi, otros enfocándose en la exposición mediática de la familia Suárez-Vicuña. Las reacciones incluyen mensajes de apoyo, críticas y especulaciones sobre las intenciones detrás de la publicación de las imágenes. El debate se amplifica por la historia reciente de interacciones públicas entre Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, en la que cada gesto o publicación adquiere un significado especial para los seguidores.