Nicaragua

“Que el silencio no sea olvido”: Colectivo denuncia desaparición forzada de opositor nicaragüense

Pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la familia de Douglas Gamaliel Pérez Centeno continúa sin recibir información oficial sobre su paradero o integridad

Douglas Gamaliel Pérez Centeno cumplió este veirnes 945 días en desaparición forzada tras su extradición a Nicaragua. (Cortesía: Colectivo Nicaragua Nunca Más)
Douglas Gamaliel Pérez Centeno cumplió este veirnes 945 días en desaparición forzada tras su extradición a Nicaragua. (Cortesía: Colectivo Nicaragua Nunca Más)
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El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció este viernes que Douglas Gamaliel Pérez Centeno cumple 945 días en condición de desaparición forzada, después de que Costa Rica lo extraditara a Nicaragua el 16 de febrero de 2024. Desde entonces, según la organización, su familia no recibió información oficial sobre su ubicación, estado de salud, situación jurídica ni condiciones de detención.

Centeno, agricultor nicaragüense de 47 años y opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue exhibido públicamente por las autoridades nicaragüenses el 19 de febrero de 2024, tres días después de su entrega. Aquella aparición no aclaró dónde sería recluido, si había sido presentado ante una autoridad judicial ni cuál era el estado de la causa en su contra.

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El colectivo exigió “prueba de vida”, la revelación inmediata de su ubicación, contacto con su familia y abogados, atención médica y su liberación. “Que 945 días de silencio no se conviertan en olvido”, reclamó la organización.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el 6 de abril de 2025 otorgó medidas cautelares a su favor. El organismo consideró que enfrenta una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida y a la integridad personal.

La CIDH solicitó al régimen que adopte medidas de protección y que informe de manera formal el paradero o lugar de detención.

Extradición Nicaragua
Las autoridades de Nicaragua exhibieron públicamente a Douglas Pérez Centeno el 19 de febrero de 2024, pero no informaron dónde sería recluido ni si fue presentado ante la Justicia. (Redes sociales)

Además, la Comisión pidió que Nicaragua determine si Douglas fue presentado ante una autoridad judicial competente tras su extradición. En caso contrario, solicitó que explique los motivos de una eventual detención sin revisión judicial.

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En septiembre de 2025, la CIDH elevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidió ampliar las medidas provisionales para proteger a Pérez Centeno y a otros dos nicaragüenses. En esa solicitud, el organismo sostuvo que Douglas continuaba con paradero desconocido tras su detención.

De las protestas de 2018 a la extradición desde Costa Rica

Según el colectivo, Douglas desarrolló su actividad como agricultor y acompañó demandas de jóvenes, campesinos y comunidades afectadas por la represión estatal.

La organización indicó que participó en las protestas iniciadas en abril de 2018 en distintas zonas de Nicaragua. Su apoyo a movilizaciones que reclamaban democracia, justicia y respeto de las libertades públicas lo dejó expuesto a persecución y riesgos por su condición de opositor.

Ante esa situación, el hombre se trasladó a Costa Rica, donde luego fue detenido a raíz de una solicitud de extradición presentada por Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses lo requirieron junto con Reinaldo Picado Miranda por hechos que calificaron como delitos comunes.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Douglas Pérez Centeno participó en las protestas de 2018 en Nicaragua y luego se refugió en Costa Rica por los riesgos y la persecución que enfrentaba como opositor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información publicada en 2024, la defensa de Pérez Centeno presentó recursos judiciales para frenar la extradición y alertó sobre el riesgo de torturas en Nicaragua. Sin embargo, las autoridades concretaron su traslado el 16 de febrero de ese año.

Un testimonio lo ubica en “El Infiernillo”

La única versión sobre las presuntas condiciones de detención proviene, según el colectivo, del testimonio de una persona excarcelada que aseguró haberlo visto dentro del sistema penitenciario nicaragüense.

Ese testimonio señaló que Pérez Centeno habría sido trasladado a las celdas conocidas como “La 300”, en una galería denominada “El Infiernillo”, dentro del centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El sitio es señalado por organizaciones de derechos humanos como un sector de aislamiento y castigo.

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