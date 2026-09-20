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El video que recorre el mundo: una aplanadora de césped atropelló a una ex figura de la Premier League antes de un partido

El delantero Andros Trownsend sufrió un impactante accidente mientras realizaba ejercicios de precalentamiento junto a su equipo en Tailandia

El incidente ocurrió mientras los futbolistas realizaban actividades de precalentamiento sobre la cancha

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El fútbol asiático fue testigo de una de las secuencias más inverosímiles y escalofriantes de los últimos años. Durante el encuentro disputado este sábado entre el PT Prachuap F. C. y el Pattani FC en el Estadio Tinsulanon, el futbolista británico Andros Townsend fue atropellado por un rodillo compactador de césped motorizado en medio del campo de juego.

A pesar de lo aparatoso del impacto, que dejó al jugador atrapado momentáneamente debajo de la pesada maquinaria, el futbolista de 35 años logró evitar lesiones de gravedad. En un desenlace digno de una película, no solo se puso de pie, sino que incluso ingresó a jugar desde el banco de suplentes en los minutos finales del partido para sellar la victoria de su equipo por 3-0.

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El incidente, que se volvió viral en cuestión de segundos en las redes sociales, ocurrió minutos antes del inicio del compromiso. Townsend se encontraba realizando ejercicios competitivos y con pelota junto a sus compañeros, cuando al intentar realizar un pase acrobático de taco cerca de la línea lateral, retrocedió e invadió accidentalmente la trayectoria de la maquinaria de mantenimiento.

El operario del rodillo metálico no logró frenar a tiempo. La aplanadora golpeó las piernas del atacante por detrás, derribándolo por completo y subiendo por sus extremidades inferiores hasta la altura de la cadera.

Un jugador de fútbol sobre el césped con la camiseta número 14 junto a un gran rodillo metálico sobre la cancha
El futbolista Andros Townsend fue impactado por un carrito durante un partido de la Thai League 1 en Tailandia.

Los futbolistas del PT Prachuap reaccionaron con absoluto horror; algunos se tomaron la cabeza sin poder mirar, mientras otros corrieron desesperados a auxiliarlo junto al propio conductor, quien detuvo el vehículo de inmediato e intentó inclinarlo para liberar el cuerpo del jugador. El cuerpo médico del club ingresó de urgencia al césped, constatando minutos después que Townsend únicamente presentaba heridas superficiales, contusiones leves en el muslo y un gran susto.

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Fiel a su estilo, el propio Townsend recurrió a su red social de Instagram para restarle dramatismo a la situación. El futbolista reposteó el video del accidente acompañado de la frase “Un día más en el fútbol tailandés (¡estoy bien!)”. Con este triunfo por 3-0, el conjunto de la provincia de Prachuap Khiri Khan escaló provisionalmente a la segunda posición de la Liga de Tailandia

Este insólito capítulo se suma a la ya extensa y colorida bitácora de Andros Townsend en el deporte rey. Formado en la prestigiosa academia del Tottenham Hotspur, el extremo sumó 291 partidos en la Premier League a lo largo de su trayectoria profesional, registrando ciclos muy recordados en equipos de primer nivel como el Newcastle United, Crystal Palace, Everton F. C. y, más recientemente, el Luton Town durante la campaña 2023-24.

Tras abandonar las islas británicas en 2024, tuvo un breve paso por el Antalyaspor de la Superliga de Turquía antes de mudarse definitivamente al Sudeste Asiático. Townsend llegó al balompié tailandés contratado inicialmente por el Kanchanaburi Power. Luego del descenso de dicho equipo, fue fichado este último mercado de pases por el PT Prachuap F. C., quienes lo presentaron de manera oficial como la gran estrella de su plantilla.

Cabe destacar que también tuvo la posibilidad de vestir la camiseta de la selección nacional al ser internacional absoluto con Inglaterra en 13 ocasiones entre 2013 y 2016. Con los Three Lions llegó a marcar 3 goles

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