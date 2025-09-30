Cultura

Manu Fanego recorre el universo creativo de ‘Mika de Frankfurt’ en un show repleto de humor y ternura

“Mika Solo Set”, que se presentará los lunes de octubre en La Tangente, invita a sumergirse en una experiencia escénica única donde la risa, la emoción y la reflexión se dan la mano en cada función

Mika de Frankfurt, la creación de Manu Fanego

Manu Fanego, actor, músico y performer, ha construido una trayectoria relevante en las artes escénicas, el cine y la música contemporánea. En su perfil de Instagram destaca una autodefinición: “No binarie, actorx, cantante y músicx”. En su vida diaria y al encarnar figuras de ficción, Manu evita encasillarse dentro de los binarismos de género y explora la fluidez identitaria. A partir de octubre, se pondrá en la piel de Mika de Frankfurt.

Su historia como actor comenzó 2008, en una función de A propósito de la duda en la sala María Guerrero del Teatro Cervantes, del ciclo Teatro por la Identidad (TxI). “Debuté como actor de la mano de mi viejo”, recuerda en referencia a su padre, el actor Daniel Fanego.

Ahora, en octubre durante todos los lunes en el centro cultural La Tangente de Palermo (Honduras 5317) presenta el espectáculo Mika Solo Set, que codirige junto a Jorge Thefs. La obra propone un recorrido por la vida errante de una artista llamada Mika de Frankfurt (“mi propia travesti”, definió a la agencia Presentes), quien transforma sus anécdotas en canciones cargadas de humor y emoción. Acompañada por su acordeón, la artista invita a la audiencia a sumergirse en un universo donde la risa, la reflexión y la ternura se entrelazan, generando una experiencia escénica singular.

Manu Fanego, artista no binarie, destaca en teatro, música y cine con una propuesta identitaria y diversa

Mika Solo Set se presenta como una obra de teatro que combina música, humor y una narración atrapante para relatar fragmentos de la vida de una artista originaria de Europa del Este y radicada en Argentina desde 2011, que ha desarrollado su carrera como performer y música, presentándose durante varios años junto al grupo Bla Bla & Cía. En 2021, Mika creó su propio espectáculo, donde comparte su historia y sus temas más emblemáticos. En 2023, filmó un documental dirigido por Leandro Tolchinsky, cuyo estreno está previsto para 2026.

La propuesta escénica de Mika Solo Set se caracteriza por un estilo único y una presencia magnética, invitando al público a explorar un universo donde la emoción y la risa conviven en cada función. El espectáculo despliega la visión y filosofía de vida de Mika, así como su carisma y sentido del humor, a través de relatos y melodías que recorren distintos momentos de su vida.

Mika Solo Set es un espectáculo que fusiona música, humor y relatos de vida

Mika, además, grabó el disco Cosas Lindas, con la participación de Sofia Viola, Fernando Samalea, Sebastian Furman, Melile, Juan Canosa y Mati Mormandi. El álbum será publicado en las plataformas Spotify, YouTube y Apple Music el viernes 17 de octubre y se presentará el lunes 3 de noviembre en la misma sala de Palermo donde desarrolla su espectáculo.

Fundador de Bla Bla & Cía en 2010, Manu Fanego es conocido por su participación en la exitosa obra Modelo Vivo Muerto. Además, formó parte del elenco de la serie biográfica de Fito Páez, El amor después del amor, donde interpretó a Andrés Gallo, manager del artista rosarino; y luego en la serio biopic Cris Miró (Ella), como Guille, un entrañable amigo de la vedette. En el ámbito teatral, recientemente ha trabajado en producciones como Le frigo de Copi bajo la dirección de Tatiana Santana; y anteriormente en Alicia por el momento dirigida por Maruja Bustamante, Enobarbo con dirección de Osqui Guzmán y El león en invierno dirigida por Pompeyo Audivert. Además, integra la banda de cumbia y vallenato Alegrías de a peso como bajista y se desempeña como manager y co-compositor de Mika de Frankfurt.

[Fotos: Prensópolis Comunicación y Prensa]

