Cuba

Régimen cubano arrestó al periodista Henry Constantin y lo investiga por “desobediencia”

Tras presentarse a una citación policial el pasado 16 de septiembre, el comunicador fue procesado por presunta “desobediencia”; organizaciones civiles y su equipo de trabajo exigen su liberación inmediata

El periodista Henry Constantin permanece detenido en Camagüey desde el 16 de septiembre por un presunto delito de desobediencia. (Cortesía: Redes sociales)
El periodista Henry Constantin permanece detenido en Camagüey desde el 16 de septiembre por un presunto delito de desobediencia. (Cortesía: Redes sociales)
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El director de La Hora de Cuba, Henry Constantin, permanece detenido desde la tarde del 16 de septiembre en la ciudad de Camagüey, bajo investigación por un presunto delito de “desobediencia”, según informó el propio medio.

Constantin permanece retenido en Villa María Luisa, una sede de operaciones de la Seguridad del Estado ubicada en el reparto Garrido de la ciudad. La información fue difundida a partir del testimonio de la periodista Alejandra García, pareja del comunicador.

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El caso se conoció luego de que la mujer acudiera este jueves a una reunión prevista con el instructor que debía informarle sobre la situación legal de Constantin. El funcionario no se encontraba en el lugar, pero otro oficial le comunicó que el periodista estaba bajo investigación.

Según la versión publicada por La Hora de Cuba, la acusación se relaciona con una citación del 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, situada en el reparto Vista Hermosa. Los agentes represivos atribuyen a Constantin no haber llegado a tiempo a ese requerimiento.

Henry Constantin Cuba
La acusación contra Henry Constantin se vincula con una citación del 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Vista Hermosa. (Cortesía: Redes sociales)

La medida cautelar debía definirse tras las primeras 24 horas

El 15 de septiembre, alrededor de las 14:30, un agente del régimen identificado como Felipe le notificó verbalmente a Constantin que debía presentarse al día siguiente, a las 8:30, en la segunda unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sobre la Carretera Central.

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El periodista asistió a la citación el 16 de septiembre. Horas más tarde, integrantes de La Hora de Cuba intentaron localizarlo ante la falta de comunicación. Cerca de las 13:00, los funcionarios del régimen consultados dieron respuestas imprecisas y no confirmaron que Constantin había sido trasladado desde esa estación policial al centro de interrogatorios de la Seguridad del Estado.

García señaló que pudo conocer el destino de su pareja después de acudir a la entrevista programada con el instructor Juan Pablo. El oficial que la recibió indicó que la decisión sobre la medida cautelar debía adoptarse durante la tarde del 17 de septiembre, cuando se cumplían las primeras 24 horas de la detención.

De prosperar la imputación por “desobediencia”, el periodista podría enfrentar una fianza, arresto domiciliario o prisión provisional, de acuerdo con la información trasladada a García.

La imputación por desobediencia podría derivar en una fianza, arresto domiciliario o prisión provisional para el periodista. (Cortesía: Redes sociales)
La imputación por desobediencia podría derivar en una fianza, arresto domiciliario o prisión provisional para el periodista. (Cortesía: Redes sociales)

La Hora de Cuba reclamó la liberación de Constantin y cuestionó la falta de información oficial sobre su traslado y su situación procesal. El medio también denunció que el arresto se inscribe en un contexto de presiones de la dictadura cubana contra reporteros que trabajan fuera de las estructuras estatales de comunicación.

Constantin dirige La Hora de Cuba, una publicación independiente con sede en Camagüey que informa sobre asuntos locales, derechos humanos y la situación política de la isla. Su detención ocurre tras una secuencia de citaciones policiales que, según el medio, culminó con su traslado a una dependencia de la Seguridad del Estado.

Por su parte, Cubalex reclamó la liberación inmediata de Constantin y pidió que cesen las acciones de hostigamiento que afectan su trabajo periodístico. La organización sostuvo que esta nueva detención se inscribe en una práctica de represión contra el periodismo independiente, con el objetivo de limitar la libertad de expresión y de prensa.

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