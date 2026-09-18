Honduras

El beisbolista Mauricio Dubón subasta unas zapatillas para apoyar el plan educativo de Shin Fujiyama en Honduras

La recaudación por el calzado usado ante los Bravos de Atlanta y los Chicago Cubs será destinada íntegramente a la Fundación 1,000 Escuelas, que busca mejorar y ampliar centros educativos en Honduras

Mauricio Dubón usó el duelo entre los Bravos de Atlanta y los Chicago Cubs para dar visibilidad internacional a una causa educativa en Honduras. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
Mauricio Dubón usó el duelo entre los Bravos de Atlanta y los Chicago Cubs para dar visibilidad internacional a una causa educativa en Honduras. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
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El beisbolista hondureño Mauricio Dubón llevó al campo unas zapatillas con los colores de Honduras y un mensaje de apoyo a Shin Fujiyama durante el partido entre los Bravos de Atlanta y los Chicago Cubs, una iniciativa que busca recaudar fondos para mejorar centros educativos del país.

El calzado, personalizado con la bandera hondureña de cinco estrellas, incluyó una referencia a la Fundación 1,000 Escuelas, liderada por el influencer japonés. Dubón utilizó el encuentro de las Grandes Ligas para visibilizar la causa educativa ante una audiencia internacional.

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Las zapatillas serán subastadas al finalizar 2026 y el 100 % de lo recaudado será destinado al proyecto impulsado por Fujiyama. La donación convertirá una prenda utilizada en competencia en recursos para escuelas hondureñas.

“Quiero que la gente siempre recuerde de dónde vengo y crear conciencia de que los niños en Honduras también merecen la oportunidad de perseguir sus sueños”, expresó Dubón sobre el sentido de la iniciativa.

Una subasta para financiar escuelas hondureñas

La transmisión oficial de las Grandes Ligas también reparó en los tacos del jugador y explicó que la recaudación estará dirigida a la construcción de 1,000 escuelas en Honduras. Los comentaristas destacaron que Dubón es el único hondureño que juega actualmente en la MLB y vincularon ese lugar en el béisbol profesional con su decisión de apoyar a su país de origen.

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El pelotero usó unos tacos intervenidos para apoyar a Shin Fujiyama y dar visibilidad internacional a una subasta que financiará la mejora de centros educativos en comunidades del país. (Video de cortesía)

El gesto coincidió con el mes patrio hondureño. El jugador volvió a utilizar el escenario deportivo para exhibir los colores nacionales y difundir una causa centrada en la infancia y la educación.

La Fundación 1,000 Escuelas forma parte de One Thousand Schools, el programa de Fujiyama destinado a construir y rehabilitar establecimientos educativos en distintas zonas del país, con especial atención a las comunidades rurales. La propuesta también incluye capacitación para docentes y plantea la educación como una herramienta para combatir la pobreza y ampliar las oportunidades de los jóvenes.

El proyecto ha recibido respaldo de empresas, organizaciones, voluntarios y diversos sectores de la sociedad hondureña. Durante 2026, Fujiyama continúa en la búsqueda de alianzas para extender el alcance de las iniciativas educativas y llevar mejores condiciones a más comunidades.

La meta es que miles de niños puedan estudiar en espacios adecuados y con mejores condiciones para su formación. Deportistas y figuras públicas, entre ellos Dubón, se sumaron al respaldo de esa iniciativa.

Las zapatillas de Mauricio Dubón serán subastadas al finalizar 2026 y el 100 % de lo recaudado irá al proyecto educativo de Shin Fujiyama. (Imagen de cortesía)
Las zapatillas de Mauricio Dubón serán subastadas al finalizar 2026 y el 100 % de lo recaudado irá al proyecto educativo de Shin Fujiyama. (Imagen de cortesía)

Fujiyama se instaló en Honduras tras conocer las necesidades en El Progreso

Shin Fujiyama es un filántropo y creador de contenido de ascendencia japonesa y nacionalidad estadounidense. Ha dedicado su vida a transformar la educación en Honduras y, a través de Students Helping Honduras, ha liderado la construcción de más de 115 centros educativos en comunidades vulnerables.

Nació en Japón el 16 de septiembre de 1984. Durante su infancia vivió en Brasil y después se mudó con su familia a Estados Unidos, donde cursó sus estudios universitarios.

En 2007 se graduó de la Universidad de Mary Washington, en Fredericksburg, Virginia, con una licenciatura en Asuntos Internacionales. A partir de esa etapa comenzó a involucrarse en acciones de ayuda a comunidades necesitadas.

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