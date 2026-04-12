Carina Zampini regresó a La Peña de Morfi para celebrar junto a Diego Leuco sus 10 años: “Qué lindo estar de vuelta”

Los conductores regresaron a la pantalla de Telefe para festejar la primera década del programa televisivo (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

La pantalla de Telefe recuperó este domingo uno de sus programas clásicos de los últimos años con el estreno de la décima temporada de La Peña de Morfi. No fue un regreso más para el ciclo creado por Gerardo Rozín, sino una apuesta llena de simbolismo, nostalgia y una renovación necesaria para sostener un formato que se convirtió en el punto de encuentro ineludible de las familias argentinas. El reloj marcó las 13 horas y la mística del programa volvió a sentirse desde el primer segundo, esta vez con una dupla que promete devolverle al envío esa calidez característica de sus orígenes. Diego Leuco y Carina Zampini aparecieron en escena con una energía desbordante, saludando a una audiencia que esperaba con ansias este décimo aniversario de pura música, cocina y humor.

La gran noticia de la jornada fue la reincorporación oficial de Zampini. La actriz y conductora volvió a la que supo ser su casa para conformar una nueva sociedad televisiva junto a Leuco, quien ya se encuentra consolidado como el anfitrión del espacio. Al darle la bienvenida, Diego subrayó la importancia de tenerla nuevamente en el equipo, a lo que ella respondió con una sonrisa amplia: “¡Qué lindo estar acá! ¡Qué lindo equipazo que tenemos! Qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo”. La emoción de la conductora fue el motor de los primeros minutos del aire, donde reforzó el clima de celebración que envuelve al programa este año: “Hoy tiramos la casa de la música por la ventana y festejamos como nos gusta, entre amigos”.

Carina Zampini y Diego Leuco conforman la nueva dupla central que promete revitalizar el clásico ciclo familiar de los domingos

Para celebrar una década al aire, la producción diseñó una apertura musical que homenajeó a la cultura popular argentina. El Chaqueño Palavecino fue el encargado de romper el hielo, pero no estuvo solo. A él se le unieron Destino San Javier y la inigualable Valeria Lynch, creando una atmósfera de peña auténtica. La sorpresa continuó con Ángela Leiva, quien irrumpió en el set junto a un grupo de bailarines, seguida de cerca por Ariel Puchetta y Ráfaga. Esta unión de folklore, balada y cumbia marcó el pulso de lo que será la temporada, reafirmando el ADN del programa como el refugio de los artistas nacionales.

En medio de las risas y los recuerdos compartidos con Alejandro Lerner, Zampini lanzó una frase que impactó a sus compañeros y a los televidentes al proyectar el futuro de este clásico dominical. Sin dudarlo, la conductora afirmó: “Yo en 10 años me veo en La Peña de Morfi”. Estas palabras no solo ratificaron su compromiso con el proyecto, sino que también buscaron disipar cualquier rumor sobre posibles incomodidades. Cabe recordar que su regreso no estuvo exento de polémicas, ya que en el pasado se habló de supuestas internas dentro de la productora por antiguos roces que la actriz habría tenido con Gerardo Rozín. Lejos de los trascendidos de ayer, la entrega de Zampini en esta primera emisión pareció sepultar cualquier rastro de discordia.

El regreso de Zampini disipó rumores de internas y polémicas, mostrando un ambiente de festejo y armonía en su vuelta al programa

El equipo que acompaña a la dupla central también se mostró sólido. En la cocina, Santiago Georgini volvió a encender los fuegos junto a Felicitas Pizarro, mientras que el humor quedó a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola. La incorporación del Turco Husaín en deportes aportó la cuota informativa necesaria en un año mundialista.

La Peña de Morfi reafirmó así su vigencia absoluta. Con una apertura que, en palabras de sus propios conductores, fue un “comienzo de lujo”, el ciclo inició un nuevo capítulo en su historia.