Teleshow

Carina Zampini regresó a La Peña de Morfi para celebrar junto a Diego Leuco sus 10 años: “Qué lindo estar de vuelta”

La actriz se sumó al emblemático programa, que condujo en sus inicios junto a Gerardo Rozín, en un debut con Valeria Lynch, Chaqueño Palavecino y Ángela Leiva como invitados

Guardar
Los conductores regresaron a la pantalla de Telefe para festejar la primera década del programa televisivo (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

La pantalla de Telefe recuperó este domingo uno de sus programas clásicos de los últimos años con el estreno de la décima temporada de La Peña de Morfi. No fue un regreso más para el ciclo creado por Gerardo Rozín, sino una apuesta llena de simbolismo, nostalgia y una renovación necesaria para sostener un formato que se convirtió en el punto de encuentro ineludible de las familias argentinas. El reloj marcó las 13 horas y la mística del programa volvió a sentirse desde el primer segundo, esta vez con una dupla que promete devolverle al envío esa calidez característica de sus orígenes. Diego Leuco y Carina Zampini aparecieron en escena con una energía desbordante, saludando a una audiencia que esperaba con ansias este décimo aniversario de pura música, cocina y humor.

La gran noticia de la jornada fue la reincorporación oficial de Zampini. La actriz y conductora volvió a la que supo ser su casa para conformar una nueva sociedad televisiva junto a Leuco, quien ya se encuentra consolidado como el anfitrión del espacio. Al darle la bienvenida, Diego subrayó la importancia de tenerla nuevamente en el equipo, a lo que ella respondió con una sonrisa amplia: “¡Qué lindo estar acá! ¡Qué lindo equipazo que tenemos! Qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo”. La emoción de la conductora fue el motor de los primeros minutos del aire, donde reforzó el clima de celebración que envuelve al programa este año: “Hoy tiramos la casa de la música por la ventana y festejamos como nos gusta, entre amigos”.

Carina Zampini y Diego Leuco conforman la nueva dupla central que promete revitalizar el clásico ciclo familiar de los domingos
Carina Zampini y Diego Leuco conforman la nueva dupla central que promete revitalizar el clásico ciclo familiar de los domingos

Para celebrar una década al aire, la producción diseñó una apertura musical que homenajeó a la cultura popular argentina. El Chaqueño Palavecino fue el encargado de romper el hielo, pero no estuvo solo. A él se le unieron Destino San Javier y la inigualable Valeria Lynch, creando una atmósfera de peña auténtica. La sorpresa continuó con Ángela Leiva, quien irrumpió en el set junto a un grupo de bailarines, seguida de cerca por Ariel Puchetta y Ráfaga. Esta unión de folklore, balada y cumbia marcó el pulso de lo que será la temporada, reafirmando el ADN del programa como el refugio de los artistas nacionales.

En medio de las risas y los recuerdos compartidos con Alejandro Lerner, Zampini lanzó una frase que impactó a sus compañeros y a los televidentes al proyectar el futuro de este clásico dominical. Sin dudarlo, la conductora afirmó: “Yo en 10 años me veo en La Peña de Morfi”. Estas palabras no solo ratificaron su compromiso con el proyecto, sino que también buscaron disipar cualquier rumor sobre posibles incomodidades. Cabe recordar que su regreso no estuvo exento de polémicas, ya que en el pasado se habló de supuestas internas dentro de la productora por antiguos roces que la actriz habría tenido con Gerardo Rozín. Lejos de los trascendidos de ayer, la entrega de Zampini en esta primera emisión pareció sepultar cualquier rastro de discordia.

Carina Zampini y Gerardo Rozín posan sonrientes; ella sostiene un cucharón sobre su cabeza y él la mira de lado. Fondo con ventana y objetos rústicos
El regreso de Zampini disipó rumores de internas y polémicas, mostrando un ambiente de festejo y armonía en su vuelta al programa

El equipo que acompaña a la dupla central también se mostró sólido. En la cocina, Santiago Georgini volvió a encender los fuegos junto a Felicitas Pizarro, mientras que el humor quedó a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola. La incorporación del Turco Husaín en deportes aportó la cuota informativa necesaria en un año mundialista.

La Peña de Morfi reafirmó así su vigencia absoluta. Con una apertura que, en palabras de sus propios conductores, fue un “comienzo de lujo”, el ciclo inició un nuevo capítulo en su historia.

Temas Relacionados

La Peña de MorfiCarina ZampiniDiego LeucoGerardo RozínTelefe

Últimas Noticias

Maxi López, Claudia Villafañe y más celebridades en una jornada por la paz mundial

Personalidades argentinas participaron del evento, que promovió el diálogo y la convivencia en medio de la preocupación global

Maxi López, Claudia Villafañe y más celebridades en una jornada por la paz mundial

El detalle de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y a su mudanza en la Argentina: la foto

Entre viajes y reencuentros familiares, el exfutbolista sorprendió al mostrar el importante proyecto que lo unirá a su expareja durante su estadía en el país

El detalle de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y a su mudanza en la Argentina: la foto

Pantalón sastrero, remera papaya y estilo informal: así fue el look urbano de Juana Viale en su programa

La conductora eligió prendas cómodas y un maquillaje natural, alejándose de los vestidos clásicos y sorprendiendo a su audiencia

Pantalón sastrero, remera papaya y estilo informal: así fue el look urbano de Juana Viale en su programa

Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

La actriz tuvo que pausar la obra Quién es Quien, que protagoniza junto a Luis Brandoni, debido a cuestiones médicas. La palabra de Carlos Rottemberg a Teleshow

Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

El gesto de Lizy Tagliani con Diego Leuco y Carina Zampini en el regreso de La Peña de Morfi

Con palabras llenas de emoción y humor, la humorista auguró éxitos para la nueva etapa de la nueva dupla de conductores, aunque ella ya no forma parte del ciclo

El gesto de Lizy Tagliani con Diego Leuco y Carina Zampini en el regreso de La Peña de Morfi
DEPORTES
Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Nico Paz convirtió un golazo en la derrota por 4-3 del Como ante el Inter de Milan, que se encamina a ganar la Serie A

Matías Rossi se impuso en El Zonda por la segunda fecha del TC2000 y marcó un nuevo récord

Estudiantes de Río Cuarto apartó a varios futbolistas tras caer ante Barracas: “No se alinean con la entrega que el club exige”

El impactante nocaut a los 65 segundos que sufrió el argentino Pitbull Reyes y le quitó la chance de pelear por un título mundial

TELESHOW
El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

Maxi López, Claudia Villafañe y más celebridades en una jornada por la paz mundial

El detalle de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y a su mudanza en la Argentina: la foto

Pantalón sastrero, remera papaya y estilo informal: así fue el look urbano de Juana Viale en su programa

Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad

Irán lanzó una nueva amenaza a EEUU tras el fracaso de las negociaciones: “Les daremos una lección aún mayor”

El arte y la música de Radiohead cobran vida en una experiencia inmersiva que anticipa su regreso en 2027

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

El misterio de los aromas de Pompeya sale a la luz: análisis científico revela los secretos de sus rituales religiosos