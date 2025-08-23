L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

L-Gante y Tamara Báez firmaron el acuerdo de alimentos (Video: América TV)

Hace un tiempo largo que L-Gante y Tamara Báez se encuentran en medio de una batalla legal por la cuota alimentaria de Jamaica, la pequeña de 4 años que tienen en común. El abogado de la influencer en más de una ocasión aseguró que el dinero que el cantante enviaba todos los meses no alcanzaba para cubrir las necesidades de su hija.

No solo esto, sino que también debía dinero, por lo que fue inscripto en la lista de deudores alimentarios, motivo por el cual cuando intentó salir del país y viajar a México por cuestiones de trabajo, no se lo permitieron. Al parecer, la dupla y sus abogados llegaron a un acuerdo y firmaron los papeles correspondientes, dejando asentada la paz.

Así lo contó Yanina Latorre al aire de SQP (América TV): “L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos de él. Vieron que él debe la cuota de alimentos, que no la pagó y cuando salió del país, como estaba denunciado, lo retuvieron y se tuvo que quedar”. Fiel al estilo del cantante de cumbia 420, la firma de los papeles la hizo bajo sus términos, acompañado de su representante, Maxi el Brother, y en el medio de la noche, detalle un poco extraño.

“Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”, detalló Yanina en su programa de televisión. El monto de este nuevo acuerdo no salió a la luz, a pesar de que Latorre intentó averiguarlo: “Lo que también hay que averiguar es cuánto va a pagar y si lo va a pagar“.

L-Gante firmó el acuerdo de alimentos arriba del capo de un auto (Foto: Instagram)

Esta noticia llega luego de que la pareja intentara volver a recomponer la relación luego de tres años separados y de conformar nuevas parejas, con Wanda Nara en el caso de Elián y Thiago Martínez en el caso de Tamara. Sin embargo, esta segunda vuelta al amor duro más poco de lo que se esperaba.

En los pasillos de Ezeiza el músico habló de esto: “No estamos juntos, pero nos pudimos ver después de un año”. El encuentro, según él, fue intenso, cargado de muchas conversaciones y asuntos por ordenar. “Sí, es lo que habíamos charlado, que ella tenía que pensar todo esto. En pareja no estamos, lo que sí es que hace más de un año que no nos veíamos y el reencuentro fue groso para nosotros, teníamos muchas cosas que hablar, muchas cosas que poner en orden”.

Se habló de amor también, incluso en medio de los conflictos legales que enfrentan. L-Gante contó que llegó ese momento en el que hablaron de lo sentimental, del pasado y del posible futuro. Tamara, según él, pidió tiempo, aire, una pausa para pensar y decidir. “Ella tiene que tener su tiempo para pensar sola, sin apurarse, me dijo que quiere tomarse un tiempo para pensar. Yo también lo entiendo porque no era cosa de que porque se hubiera separado nos teníamos que poner en pareja ya”, explicó sin rodeos. Cuando le preguntaron si quería volver con ella, fue honesto: “Estaría bueno, yo pienso más en lo mejor para mi hija porque en el momento en que nos reencontramos lo que más disfrutamos fue eso”.

Pero mientras en el aeropuerto se acumulaban las tensiones, en las redes sociales, Tamara Báez escribía mensajes que destilaban introspección y distancia. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, expresó. Junto a una imagen divertida, la influencer dejó en claro su deseo de estar sola.