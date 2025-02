Amalia Granata contó la historia detrás del reencuentro de su hija Uma con el Ogro Fabbiani: “Por fin sucedió”

Amalia Granata habló del reencuentro de su hija Uma con el Ogro Fabbiani

Durante años, la relación entre Cristian Ogro Fabbiani y su hija Uma, fruto de su relación con Amalia Granata, estuvo marcada por la distancia y el desencuentro. Tanto así que, cuando la joven cumplió 15 años, decidió no invitar a su padre a la gran celebración. Pero con el paso del tiempo, las heridas fueron sanando y la adolescente tomó la decisión de reencontrarse con su padre y Granata contó lo que sintió en este momento.

Pero el tiempo, que suele operar con su propia lógica, trajo consigo un giro inesperado en la historia familiar. Luego de cuatro años sin verse, Uma y el exfutbolista protagonizaron un reencuentro cargado de simbolismo y emociones. Fue el propio Fabbiani quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en la que se lo ve junto a su hija y sus dos hijos menores, fruto de su actual matrimonio con Gimena Vascon. “Mi equipo ideal para toda la vida”, escribió el actual técnico de Newell’s, marcando un antes y un después en su vínculo con la joven.

Desde Santa Fe, Amalia habló con Marina Calabró en El Observador 107.9 cómo fue el momento en que Uma decidió ir a la cita con su padre. “Yo sabía que el domingo se iba a reencontrar con él, entonces hablé con ella por teléfono y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, relató la diputada.

La foto con la que el Ogro Fabbiani anunció su reencuentro con Uma

La duda se disipó con rapidez. “A la hora me dijo ‘bueno, voy’. La llevó el novio y ahí se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. Hace cuatro años que no se veían”, agregó Granata, visiblemente emocionada. Para Uma, el reencuentro no fue solo un momento de reconciliación, sino también un paso hacia adelante en su vida. En apenas un mes cumplirá 17 años, está a punto de terminar el colegio y el año próximo comenzará la universidad. “Uma es una mujer y yo no puedo meterme en los temas de ella, pero sí puedo aconsejarla desde mi lugar y la relación fabulosa que tuve con mi papá”, reflexionó.

“A ella le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos, obviamente yo sé lo que pasó hace un par de años, el enojo de ella, conozco todo, pero es un tema privado de ella con su padre. Le tomó mucho tiempo procesarlo, hablarlo, hasta que llegó el momento del acercamiento, que ojalá sea por mucho tiempo”, dejando en claro que ella nunca intentó incidir en la decisión de su hija de no tener relación con el padre, es más, aseguró que nunca le habló mal de él. “Ella vivió cosas que no le gustaron y tomó la decisión de alejarse y repito, Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”, cerró Amalia el tema del reencuentro.

Amalia Granata contó el rol que tuvo con su marido en la revinculación de Uma con el Ogro Fabbiani (Video: América TV)

El día miércoles por la mañana la exmodelo envió un audio a Desayuno Americano (América TV) ampliando un poco más esta reunión familiar: “Es un tema de ella con el padre. Solo que con Leo, mi marido, venimos insistiendo hace tiempo con este tema, desde antes del cumpleaños de 15, nosotros no estuvimos de acuerdo con que ella no lo invite, pero bueno, sucedió, ella es grande y toma sus decisiones”.

“Se tomó todo su tiempo y cuando ella decidió que quería verlo se escribieron y coordinaron un encuentro”, siguió contando y agregó: “Me superalegro, era hora, está buenísimo que ella vuelva a tener un vínculo con el padre. La verdad que los que más hicimos para que esto suceda fuimos Leo y yo y por fin sucedió así que me alegro y ojalá se sigan repitiendo”.