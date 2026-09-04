Costa Rica

Decomisaron 4.327 productos de tabaco y vapeo tras inspecciones sanitarias en Costa Rica

El Ministerio de Salud informó que el operativo, realizado entre julio de 2025 y julio de 2026, fiscalizó el cumplimiento de las leyes sobre nicotina, en nueve regiones, y emitió 202 informes sanitarios

Costa Rica decomisó más de 4.300 productos de tabaco y vapeo tras casi 30 mil inspecciones sanitarias (Imagen cortesía Ministerio de Salud)
Costa Rica decomisó más de 4.300 productos de tabaco y vapeo tras casi 30 mil inspecciones sanitarias (Imagen cortesía Ministerio de Salud)
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El Ministerio de Salud de Costa Rica decomisó 4.327 productos de tabaco, vapeo y otros sistemas electrónicos de administración de nicotina luego de completar 29.636 inspecciones sanitarias en comercios y otros establecimientos del país. Los controles se realizaron entre el 21 de julio de 2025 y el 20 de julio de 2026 en las nueve direcciones regionales.

La cifra incluye cajetillas y unidades de cigarrillos que se vendían al menudeo, vapeadores desechables, líquidos con nicotina, puros y otros artículos alcanzados por la normativa sanitaria. El operativo formó parte de la fiscalización de la Ley N.º 9028 y de la Ley N.º 10066, que regula el vapeo y tecnologías similares.

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El Ministerio informó este jueves 3 de septiembre que los controles buscaron verificar el cumplimiento de las obligaciones vigentes para la comercialización, promoción y presentación de estos productos.

La venta de cigarrillos por unidad estuvo entre las infracciones detectadas

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron incumplimientos relacionados con la rotulación y el etiquetado de los artículos, la publicidad y promoción de productos regulados, así como la venta de cigarrillos al menudeo.

Las autoridades revisaron comercios durante un año en las nueve regiones del país y retiraron cajetillas, desechables, líquidos y puros por incumplimientos a las leyes 9028 y 10066 (Imagen cortesía Ministerio de Salud)
Las autoridades revisaron comercios durante un año en las nueve regiones del país y retiraron cajetillas, desechables, líquidos y puros por incumplimientos a las leyes 9028 y 10066 (Imagen cortesía Ministerio de Salud)

También detectaron comercios que ofrecían productos con campañas sanitarias que ya no estaban vigentes. La normativa establece requisitos para las advertencias sanitarias y la información que debe exhibirse en los envases de los productos de tabaco y nicotina.

A raíz de las irregularidades halladas, las autoridades emitieron 202 informes sanitarios. El comunicado no precisó cuántos establecimientos recibieron esos informes ni el detalle de las medidas posteriores en cada caso.

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La cantidad de inspecciones equivale a un promedio superior a 81 controles diarios durante el período relevado. Las acciones alcanzaron establecimientos situados en las nueve direcciones regionales de Costa Rica, según indicó la cartera sanitaria.

Los operativos permitieron detectar nuevas formas de venta y marcas

Además de identificar infracciones, la vigilancia permitió a la institución registrar nuevas marcas, productos y modalidades de comercialización que no habían sido detectadas previamente.

El Ministerio señaló que la información obtenida en terreno será utilizada para orientar decisiones y ajustar las estrategias de vigilancia ante las tendencias que surjan en el mercado de los productos de nicotina.

El Ministerio de Salud halló ventas al menudeo, fallas en etiquetas y promoción irregular durante operativos en todo el país, con apoyo policial y un promedio superior a 81 fiscalizaciones por día (Imagen cortesía Ministerio de Salud)
El Ministerio de Salud halló ventas al menudeo, fallas en etiquetas y promoción irregular durante operativos en todo el país, con apoyo policial y un promedio superior a 81 fiscalizaciones por día (Imagen cortesía Ministerio de Salud)

La fiscalización se concentró en el cumplimiento de las reglas sobre venta, publicidad, etiquetado y advertencias sanitarias. Estos aspectos abarcan tanto los productos de tabaco convencionales como los vapeadores, líquidos con nicotina y otros dispositivos electrónicos alcanzados por la legislación.

Salud coordinó los controles con la Fuerza Pública y policías municipales

El trabajo estuvo a cargo de la Unidad de Normalización en Salud Ambiental, que depende de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en coordinación con las Áreas Rectoras de Salud y las direcciones regionales.

En los operativos también participaron la Fuerza Pública y las policías municipales. De acuerdo con la institución, esa articulación permitió extender la cobertura de las fiscalizaciones y reforzar la respuesta ante los incumplimientos detectados.

La cartera de Salud afirmó que continuará con la vigilancia de los productos regulados y utilizará los resultados de las inspecciones para definir futuras acciones de control en materia de tabaco y vapeo.

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