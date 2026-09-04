El Salvador

Caen falsos curanderos: Dos nicaragüenses y una salvadoreña estafaron con USD 55,125 a enfermo y terminan en la cárcel

La Fiscalía dice que dos nicaragüenses y una salvadoreña engañaron a una persona enferma en Nejapa y el juez ratificó la detención provisional

Tres adultos sentados junto a un anciano que tose en un cuarto con velas, caldero, figuras religiosas y frascos.
Tres personas escuchan a un adulto mayor que tose en un recinto rodeado de figuras religiosas, velas y calderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres personas acusadas de estafar con USD 55.125 a una víctima enferma mediante supuestas prácticas esotéricas continuarán en prisión provisional en El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que dos ciudadanos nicaragüenses y una mujer salvadoreña convencieron a la persona afectada de que podían curarla, a cambio de sucesivos pagos.

El caso ocurrió en 2026 en el distrito de Nejapa, en San Salvador Oeste. Los imputados fueron identificados como Sander Z. M. y Víctor Gabriel R. G., ambos de nacionalidad nicaragüense, y Vanessa Elizabeth A., salvadoreña. La causa avanza por el delito de estafa agravada.

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Les dijeron que su enfermedad tenía origen en un supuesto “mal”

De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima sí padecía una enfermedad. Los acusados aprovecharon esa situación para presentarse como personas capaces de aliviarla a través de prácticas esotéricas.

Según la investigación, el grupo le aseguró que el padecimiento obedecía a un supuesto “mal” que había sido enterrado en un cementerio. Le advirtieron que esa circunstancia impedía su recuperación y le ofrecieron sesiones para, supuestamente, eliminar el daño.

Tres personas acusadas de estafar con USD 55.125 a una víctima enferma mediante supuestas prácticas esotéricas continuarán en prisión provisional en El Salvador. (Imagen ilustrativa Infobae)
Tres personas acusadas de estafar con USD 55.125 a una víctima enferma mediante supuestas prácticas esotéricas continuarán en prisión provisional en El Salvador. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General indicó que los imputados solicitaron pagos para realizar esas prácticas. La persona afectada entregó en total USD 55.125.

La denuncia se presentó cuando comenzaron a exigir más dinero

La víctima advirtió el presunto engaño cuando las exigencias de dinero aumentaron y ya no pudo cubrir nuevas sumas. También constató que su condición de salud no mejoraba pese a los pagos realizados.

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Tras la denuncia, las autoridades arrestaron a Sander Z. M., Víctor Gabriel R. G. y Vanessa Elizabeth A.. La Fiscalía General de la República presentó las pruebas iniciales ante el Juzgado de Paz de Nejapa.

El tribunal resolvió mantener a los tres imputados bajo detención provisional y remitió el expediente a la etapa de instrucción, en la que se ampliarán las diligencias y la recolección de elementos para determinar la responsabilidad penal de los señalados.

La FGR exhortó a quienes consideren que pudieron haber sido afectados por hechos similares a acudir a sus oficinas para interponer una denuncia. La institución busca establecer si existen otras personas que hayan entregado dinero a los imputados bajo el argumento de recibir curaciones o tratamientos esotéricos.

Otras formas de estadas en El Salvador

Una mujer con cabello oscuro y camiseta gris frunce el ceño mientras mira intensamente su teléfono celular, con una tarjeta bancaria sobre una mesa de madera en primer plano.
Una mujer reacciona con preocupación al recibir una alerta bancaria sospechosa en su teléfono, indicando un posible intento de robo de dinero por celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de El Salvador alertó sobre cinco estafas comunes detectadas en 2025 y pidió a la población denunciar estos casos al teléfono 2999-9999.

Según las autoridades, una de las modalidades más frecuentes se ejecuta por mensajes de texto que simulan una emergencia para presionar a la víctima. También identificaron fraudes que usan deepfake o recreaciones con Inteligencia Artificial de figuras públicas (algunas veces funcionarios de gobierno o personajes de la televisión), con promesas de retornos de inversión exagerados.

Otra táctica consiste en contactar a las personas por redes sociales con supuestos negocios de criptomonedas. El Gobierno incluyó además las pautas promocionales en YouTube sobre inversiones ficticias y llamadas telefónicas que insinúan una situación de emergencia en las que se ejercía presión a la víctima para que depositara dinero con prontitud.

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