El Salvador

Un joven salvadoreño aparece muerto en un apartamento de Vigevano

El hallazgo ocurrió este miércoles en la provincia de Pavía, días después de que la víctima denunciara insultos homófobos y una caída al canal Naviglio, sin que aún se confirme un vínculo entre ambos episodios

Un patrullero de los Carabineros, dos agentes y dos peritos con trajes blancos frente a un edificio acordonado con cinta de seguridad.
Agentes de los Carabineros e investigadores forenses acordonan una entrada residencial en la calle Don Minzoni de Vigevano para recabar pruebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un joven salvadoreño de 24 años fue halladomuerto este miércoles en su apartamento de Vigevano, en la provincia italiana de Pavía, días después de haber denunciado una agresión con insultos homófobos y de haber sido empujado al canal Naviglio; las autoridades investigan si ambos hechos están conectados y cuál fue la causa del fallecimiento.

El cuerpo fue encontrado por un joven que vive en el mismo edificio, y otra versión incluida en la información disponible lo identifica como un compañero de piso. Según Agenzia Nazionale Stampa Associata, agentes de la Policía Estatal y de la Policía Científica acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y recoger pruebas.

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La investigación sigue abierta en varias direcciones. La información conocida hasta ahora no precisa en qué condiciones fue localizado el cuerpo ni indica si presentaba señales de violencia, mientras los peritajes forenses y las actuaciones ordenadas por la autoridad judicial deberán establecer si se trató de una muerte por causas naturales, un acto voluntario o un episodio violento.

La agresión del 21 de agosto derivó en cargos por discriminación y resistencia a la autoridad

El antecedente central del caso ocurrió el 21 de agosto en Vigevano, cuando dos hombres de 28 y 33 años abordaron al joven en la calle, lo insultaron con expresiones homófobas y después lo empujaron al canal Naviglio Sforzesco, según la reconstrucción del episodio incluida en el Milano Today.

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Dos policías junto a una silueta marcada en el suelo, un vehículo policial, cinta de seguridad y espectadores al fondo de una calle empedrada.
Varios agentes de la policía italiana analizan la escena de un homicidio acordonada en una calle empedrada de una localidad de Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los Carabinieri llegaron al lugar, también fueron insultados y amenazados con una botella. Uno de los dos implicados, el de 28 años, ya había sido expulsado por el Ayuntamiento de Vigevano, y ambos quedaron acusados de discriminación por orientación sexual, agresión, amenazas y resistencia a la autoridad.

Ese mismo día, la víctima fue rescatada por el servicio de emergencias 118 y trasladada a un hospital. El medio señala que no se elaboró un informe médico porque el joven abandonó el centro por decisión propia antes de que pudiera completarse.

La publicación del Milano Today añade que la agresión había generado preocupación por la violencia y la discriminación vinculadas con la orientación sexual. Pese a ese antecedente, las autoridades no habían establecido hasta ahora una relación directa entre aquel ataque y la muerte descubierta este miércoles.

Los investigadores analizan el apartamento y los últimos movimientos del joven

La Policía recopila pruebas dentro del apartamento e intenta reconstruir lo ocurrido en las horas previas al hallazgo. Entre las diligencias previstas figuran entrevistas con personas cercanas a la víctima o con quienes puedan aportar información sobre sus últimos movimientos.

Cinta amarilla con texto "Policía - No Pase" en primer plano; detrás, tres policías, un vehículo policial con luces encendidas y una calle adoquinada de noche.
Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identidad del joven no fue revelada. Los investigadores esperan los resultados de los exámenes forenses para definir si existe una conexión entre el fallecimiento y la agresión sufrida días antes.

Medios de El Salvador también menciona otros casos de salvadoreños asesinados en Italia en años recientes. Entre ellos figura el de Jhoanna Nataly Quintanilla, una salvadoreña de 40 años asesinada en Milán a finales de enero de 2025; su pareja, el compatriota Pablo Gilberto Gonzales Rivas, confesó el crimen tras un largo interrogatorio y enfrentó juicio por homicidio y ocultación de cadáver ante la Corte de Asís de Milán.

La información agrega que entre 2015 y 2019 Milán concentró la mayor presencia en Europa de estructuras de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Según ese recuento, la policía italiana desarticuló células y detuvo a salvadoreños implicados en delitos dentro de esas redes transnacionales, incluidos asesinatos de figuras relevantes de esas pandillas fuera de El Salvador.

También se cita un doble homicidio de 2014 en el que un inmigrante salvadoreño fue arrestado en Milán y confesó el asesinato de una ciudadana dominicana y de su hijo de tres años y medio.

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