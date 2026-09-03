El Salvador

La zona costera de El Salvador enfrenta casi un mes sin lluvia: sequía devasta cultivos, ganado y pesca

El monitoreo comunitario en el Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco calculó 30,76 milímetros en promedio y lapsos de hasta 28 días sin agua, según Manos que Alimentan El Salvador

Suelo seco y agrietado con restos de plantas de cultivo marchitas en primer plano y montañas bajo un cielo azul al fondo.
Un campo de cultivo en El Salvador presenta plantas marchitas y suelo agrietado debido a la sequía que afecta a la producción agrícola regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las estaciones de la Red de Observadores Ambientales (ROA) registraron en agosto de 2026 lluvias por debajo de lo normal: un promedio de 30,76 milímetros y períodos de hasta 28 días sin precipitaciones en comunidades del Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco, según el boletín difundido este miércoles por el Convenio Manos que Alimentan El Salvador.

El relevamiento comunitario identificó diferencias entre las 13 estaciones de monitoreo. Hoja de Sal, en La Paz Centro, alcanzó el mayor acumulado mensual, con 79,6 milímetros, mientras que El Aguaje, también en La Paz Centro, registró apenas 1,6 milímetros, el valor más bajo de la red.

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La información fue recopilada por observadores de las comunidades, que siguen variables agrometeorológicas en territorios costeros y rurales. El boletín advirtió que la combinación entre la falta de lluvias y las temperaturas elevadas ya produjo consecuencias en la agricultura, la ganadería y la actividad pesquera.

Tabla con el título Registro de lluvias mes agosto 2026 que detalla trece estaciones meteorológicas y sus valores de precipitación en milímetros.
Un reporte meteorológico detalla los niveles de lluvia acumulados en trece estaciones de El Salvador durante el mes de agosto de 2026, con variaciones entre 1,6 y 79,6 milímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoja de Sal concentró el mayor registro de precipitación del mes

Los datos de la ROA mostraron una distribución irregular de las lluvias durante agosto. Después de Hoja de Sal, los registros más altos correspondieron a Ánimas Arriba, en La Paz Este, con 59,9 milímetros, y Tasajera, en La Paz Centro, con 48 milímetros. La Calzada, también en La Paz Centro, acumuló 39,9 milímetros; El Playón, en San Vicente Sur, llegó a 37,8 milímetros; y El Porfiado, en La Paz Centro, anotó 37,7 milímetros.

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Las Hojas, en La Paz Oeste, reportó 32,8 milímetros. En tanto, Los Nilos 2, en La Paz Este, registró 22,3 milímetros; La Pita, en San Vicente Sur, 18,9 milímetros; y Hacienda Vieja, en La Paz Este, 14,5 milímetros.

Los niveles más bajos, además del de El Aguaje, se presentaron en El Chingo, con 1,9 milímetros, y en El Tular, en Usulután Oeste, con cinco milímetros.

El boletín vinculó el déficit de lluvia con los pronósticos oficiales

La ROA señaló que los registros coincidieron con la Perspectiva Nacional del Clima para el período agosto-noviembre de 2026 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que anticipaba para agosto precipitaciones por debajo de los valores habituales, anomalías negativas en el país y mayores déficits en el oriente salvadoreño.

Pérdida total de cultivos y muerte de ganado: los graves efectos del mes más seco del año en las comunidades costeras (Foto cortesía ROA)
Pérdida total de cultivos y muerte de ganado: los graves efectos del mes más seco del año en las comunidades costeras (Foto cortesía ROA)

El informe comunitario también identificó intervalos de hasta 28 días consecutivos sin lluvia, una situación que complicó la planificación de las siembras y redujo la disponibilidad de agua para actividades productivas.

La falta de precipitaciones tuvo efectos directos sobre los cultivos. Según el boletín, varias comunidades notificaron pérdida total de siembras y dificultades para establecer nuevos cultivos ante la escasez de humedad en los suelos.

La sequía afectó cultivos, ganado y pesca en las comunidades

En el sector ganadero, la ROA informó la muerte de animales y una menor producción de alimentos. El boletín atribuyó esas afectaciones a la falta de agua y forraje, además de las altas temperaturas registradas durante el período.

Las consecuencias también alcanzaron a la pesca marina. La red informó una menor disponibilidad de peces debido a su desplazamiento hacia aguas más profundas. Esa situación obliga a las familias pescadoras a extender el tiempo de trabajo y aumentar el esfuerzo para obtener capturas.

En lagunas, embalses y otros cuerpos de agua continentales, la disminución del nivel del agua redujo la disponibilidad de alimento y oxígeno para los peces, de acuerdo con el reporte. La menor presencia de especies afecta las capturas y, por lo tanto, los ingresos de los hogares que dependen de esa actividad.

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