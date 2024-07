Tamara Paganini se comparó con Juliana Scaglione y recordó su pasó por Gran Hermano: “Fui la Furia de mi edición”

Tamara Paganini: "Me dicen que fui la Furia del 2001" (Video: Noche al Dente, América)

Hace 23 años, la primera edición argentina de Gran Hermano (Telefe) se estrenó, revolucionando la televisión y marcando un antes y un después en la exposición mediática de sus participantes. Entre los nombres que aún se recuerdan destacan Natalia Fava, Gastón Trezeguet, el ganador Marcelo Corazza y Tamara Paganini, quien resultó subcampeona. Este miércoles, la joven estuvo invitada en el programa Noche al Dente (América), donde recordó su paso por “la casa más famosa del país”, reflexionó sobre los padecimientos de la fama y se comparó con Furia.

“Hace ya tres años que solté Gran Hermano, sané y entendí que todo lo que me pasó me hizo crecer”, confesó Paganini en la charla con Fernando Dente. “Yo tenía 27 años, mi actitud me hacía tener menos edad. Desde que Furia entró a la casa me comparan con ella”, agregó, en referencia a Juliana Scaglione, la jugadora más polémica de la última edición.

Tamara elogió la versión reciente del programa, destacando el trabajo de producción como el mejor que ha visto: “Me encantó esta edición, me encanta el trabajo de la producción, fue el mejor”. Sin embrago, recordó cuando ella salió de la casa. “La gente me atacaba y me daba pánico, cuando salí del reality descubrí lo que es la maldad, era mucha la gente que atacaba”.

Uno de los momentos más controvertidos que Tamara abordó en la entrevista fue una situación de agresión dentro de la casa. “A Furia le dicen violenta, pero yo le metí un cabezazo a uno dentro de la casa. Le dejé un chichón durante una semana porque se desubicó y tocó mis partes íntimas. Yo le dije a la producción: ‘Si me quieres sacar, sácame’”. Este incidente refleja las tensiones y conflictos que se vivían dentro del reality, y cómo los participantes tenían que manejar situaciones extremas bajo la mirada constante de las cámaras.

Tamara Paganini: su incidente dentro de GH y cuál era su obsesión (Video: Noche al Dente, América)

La exparticipante también habló sobre sus motivaciones y objetivos al entrar a Gran Hermano, revelando un lado más personal de su historia: “Mi punto débil era cuando quería irme y me tocaban el tema de que dejaba en banda a mis viejos, porque mi meta era conseguir una casa para ellos”.

La subcampeona relató cómo utilizó el dinero ganado en el programa y el impacto de la crisis económica de 2001 en sus finanzas. “Les di plata a mis padres para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate cómo les fue. La plata de GH desapareció así...”. Con lo que ganó, Tamara pudo vivir durante tres años, pero eventualmente enfrentó serias dificultades económicas. “Llegó un momento en el que no tenía un peso. Literalmente, no tenía para comer”, contó, mostrando la otra cara de la fama que muchos no ven.

La historia de Tamara Paganini es un testimonio de cómo la participación en un reality marcó un hito en su vida, lleno de altos y bajos. Su viaje desde la casa más famosa del país hasta la actualidad es un reflejo de la complejidad de la fama y el impacto duradero que puede tener en la vida de una persona. A través de sus reflexiones y confesiones, Tamara nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una historia de lucha, crecimiento y superación.