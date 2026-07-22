Venezuela

Venezuela elevó a 5.346 la cifra de muertos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos

Las autoridades todavía no difundieron un conteo oficial de personas desaparecidas tras los sismos del 24 de junio, aunque informes recibidos por Naciones Unidas advierten que el número podría alcanzar los 50.000 individuos con paradero desconocido

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Los equipos de rescate recuperan el cadáver de una víctima de entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira (Venezuela), el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)
Los equipos de rescate recuperan el cadáver de una víctima de entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira (Venezuela), el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace casi un mes ascendió a 5.346, tras la suma de 68 decesos reportados el martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y se contabilizan 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con el balance difundido por el titular del Parlamento.

Actualmente, 23.122 personas permanecen en 107 campamentos transitorios y 128.324 familias recibieron atención por parte de las autoridades. El desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. Desde el doble sismo del 24 de junio, se registraron 1.405 réplicas.

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El lunes, el Gobierno entregó las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas, en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Además, las autoridades convocaron el martes a familiares de víctimas a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos, especialmente en morgues de La Guaira y Bello Monte, Caracas, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior.

El Gobierno chavista remarcó que el objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”. Las personas deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, entre lunes y sábado, de 8.30 a 18.00 hora local, para la realización de las pruebas de ADN, según informaron el Senamecf y el Ministerio de Interior.

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Aumentó a 5.346 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela (Europa Press)
Aumentó a 5.346 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela (Europa Press)

Las autoridades no ofrecieron cifras oficiales de desaparecidos. La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ registra 29.500 personas en paradero desconocido tras los terremotos. Cifras no confirmadas recibidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas estiman que el número de desaparecidos podría alcanzar los 50.000.

En La Guaira, identificada como la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios mantienen las labores de búsqueda para localizar los cuerpos de las personas fallecidas que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados. El Ministerio de Salud venezolano anunció también el martes un intenso despliegue de fumigación y control sanitario en varias parroquias de La Guaira. Las acciones incluyeron fumigación, rociamiento, desinfección y desratización para frenar la proliferación de mosquitos y otros vectores tras las recientes contingencias ambientales.

El operativo contó con cuadrillas de fumigadores e inspectores de salud, organizados para cubrir estratégicamente los sectores abordados y mitigar los riesgos epidemiológicos en la zona, según informó la cartera en un comunicado. La jornada se concentró especialmente en las parroquias Caraballeda, La Guaira y Macuto.

La gente observa cómo las máquinas retiran los escombros mientras buscan a sus seres queridos entre los restos, tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira (Venezuela), el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)
La gente observa cómo las máquinas retiran los escombros mientras buscan a sus seres queridos entre los restos, tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira (Venezuela), el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

En paralelo, Delcy Rodríguez agradeció el martes a la delegación de auxilio y asistencia humanitaria de Israel por las operaciones de apoyo realizadas en el país tras el doble terremoto del 24 de junio. Según una nota de Prensa Presidencial, Rodríguez sostuvo una reunión con la delegación israelí, que concluyó sus labores en territorio venezolano.

El equipo de Israel, con respaldo de la comunidad judía venezolana, incluyó ingenieros civiles cuya labor se centró en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia.

Rodríguez ya se había reunido con este grupo hace dos semanas, en un encuentro donde también participaron otras delegaciones internacionales para coordinar la remoción de escombros. En esa ocasión estuvo presente Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien brindó asesoramiento sobre el manejo de residuos.

(Con información de EFE)

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