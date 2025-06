La divertida indirecta de Sofía Aldrey a Fede Bal años después de su separación por infidelidades

La influencer hizo una publicación en sus historias de Instagram que revivió el lavarropasgate

En febrero del año 2023, Federico Bal y Sofía Aldrey, su novia por tres años y medio, se separaron de manera escandalosa luego de que Sofía descubriera las repetidas infidelidades del hijo de Carmen Barbieri tras recuperarse de su diagnóstico de cáncer.

Después dos años del escándalo que se generó a causa de un simple lavarropas, que fue el detonante que descubrió las infidelidades, Aldrey reavivó su pasado con Bal.

Completamente alejada de los medios y habiendo retomado su vida, decidió vender un electrodoméstico y el mensaje que armó para su venta fue furor. “Holis, busco nuevo hogar. La vendo porque no tiene wifi”, escribió haciendo referencia una heladera y en forma graciosa a cómo se enteró de los engaños de Federico años atrás. Cabe recordar que todo comenzó por la aplicación que usaba Bal para manejar el lavarropas y poder lavar las sábanas a distancia luego de que se fueran sus amantes de la casa que compartía con Sofía.

Si bien el agua pasó bajo el puente y ambos tuvieron otras relaciones, Bal abordó con honestidad los motivos y consecuencias de su separación de Sofía. Durante la entrevista concedida al programa Agarrate Catalina, el actor mostró una actitud de autocrítica y arrepentimiento por cómo terminó la relación: “La verdad que Sofi fue una persona hermosa conmigo, estuvo a mi lado en todo momento y fue una de las personas que más hizo para que yo me sane”.

“Yo no me porté nada bien y la relación con ella fue una de las relaciones que más me quedaron con dolor ver cómo terminó”, se sinceró. “Yo estaba en proceso de sanación y en un libertinaje porque pasó todo junto y fue muy fuerte”, recordó, mientras mencionaba cómo el diagnóstico de cáncer de colon que recibió en 2020. “No me hago la víctima, sino que tuve tiempo de pensarlo, pudimos hablar, yo pude disculparme y que todo se cierre con otro sabor, mejor sabor”, afirmó.

"La vendo porque no tiene wifi", la divertida mención de Sofía al lavarropasgate

También bromeó con cómo su expareja se enteró de sus infidelidades. “No hay que comprar lavarropas tan tecnológicos”, lanzó, con humor para lamentarse con todo lo que sucedió. “Me avergüenzo mucho”, señaló. “La batalla más grande que tuve que dar, donde me di cuenta de qué estoy hecho, fue atravesar la enfermedad, atravesar el cáncer, ver a quién tenía al lado mío, qué pasaba conmigo y cómo lo viví. La verdad que lo pasé y esa es mi mayor victoria”, señaló el hijo de Carmen Barbieri.

“Creo que ahora estoy en una de las mejores versiones de mí mismo, me siento bien, con mi trabajo, con mis años, y tratando de ser mejor compañero, mejor trabajando, mejor novio, mejor amigo, mejor hijo, mejor todo”, expresó el actor. “Es un trabajo de todos los días”, destacó Fede, quien en noviembre del año pasado confirmó su separación de la bailarina Florencia Díaz.

En diálogo con Infobae, Federico ahondó en la ruptura de su última pareja: “Con Flor tuve una relación increíble y mágica. Sigo sintiendo un montón de cosas por ella. Me enseñó el amor sano. El respeto y cómo crear una relación desde libertades que nunca había tenido. No descarto un encuentro en algún momento de la vida, tal vez un café y ver qué nos pasa. No estoy diciendo nada que ella no sepa. Por primera vez en mi vida, creo que tuve un fin de relación más sano que los anteriores”.

“Tengo un amor por ella que nunca se va a ir. Ese estado de enamoramiento fue mutando, pero creo que todavía nos tenemos un respeto y amor enorme”, destacó el actor, mientras destacó que había podido pedir disculpas.

Fede Bal y Sofía Aldrey fueron pareja durante 3 años hasta que se conocieron las infidelidades del actor (Foto: Instagram)

“Estoy recurriendo a esos momentos. Si no cerrás etapas pidiendo disculpas, no podés seguir. Pensé que había superado etapas difíciles que sufrí. Si uno miente parece que se lleva la mejor parte, no duele tanto. Duele más. Me siento arrepentido de muchas relaciones, sobre todo los finales, cuando sabías que debías haberte separado meses antes. El arrepentimiento de no haber hecho las cosas de otra manera puede ser doloroso. Los finales que llegan demasiado tarde, suelen dejar una marca más profunda”, reflexionó.

“Hace poco pude pedirle disculpas a Sofía. Me porté muy mal con ella. Hace un tiempo tuvimos una buena charla de fin. Somos personas, nos puede pasar un montón de cosas, pero lo importante es no lastimar”, compartió. “Yo siento que aceptó las disculpas. La charla estuvo”, dijo. También, en la misma entrevista reconoció que no estaría dispuesto a tener una charla con Barbie Vélez. “No, no. Pasaron muchas cosas y tengo algunos límites, grandes”, aseveró.