“Turro táctico”: J Rei mostró el kit de supervivencia que lleva encima tras la emergencia que vivió junto a María Becerra

J Rei contó cómo es su kit de supervivencia

Un botiquín, un torniquete y luces de emergencia integran el kit de supervivencia que J Rei, referente de la música urbana, presentó en el programa “Tapados de laburo” del stream OLGA. El cantante explicó que siempre lleva este equipo en su mochila y en el auto, y detalló que la idea de armarlo surgió tras una experiencia personal que lo llevó a prepararse para cualquier imprevisto: la emergencia médica vivida junto a su pareja, la también cantante María Becerra.

Durante la emisión, J Rei señaló que la importancia de contar con un kit de supervivencia se hizo evidente después de asistir a La Nena de Argentina en una situación límite. El artista recomendó tener en el auto elementos básicos como el cricket, la rueda de auxilio y un matafuegos, pero subrayó que el botiquín es indispensable en cualquier lugar. Además, su kit incluye un torniquete para controlar hemorragias, un compresor para inflar neumáticos, cables para batería y luces de emergencia tipo glow sticks, útiles para señalizar en la oscuridad. J Rei destacó que estos elementos no solo están pensados para su propio uso, sino también para ayudar a otras personas en la vía pública. “Me gusta ir por la calle y si veo a alguien tirado ayudarlo”, afirmó, y definió su actitud como la de un “turro táctico”, es decir, alguien preparado para todo.

La motivación detrás de esta preparación está directamente relacionada con una emergencia médica que atravesó la pareja. Hacia fines de abril de 2025, María Becerra sufrió una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico, lo que requirió una internación de urgencia en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires. J Rei, cuyo nombre real es Julián Reininger, acompañó a su pareja y fue quien la trasladó al centro médico. El propio cantante recordó ese momento: “Me asusté, fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado. Hice lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor, como siempre”, relató.

J Rei y María Becerra

Ese fue el segundo embarazo ectópico que enfrentaron juntos. Tras la intervención quirúrgica y la recuperación, María Becerra compartió en sus redes sociales un mensaje de gratitud y esperanza: “Volviendo a casa con el amor de mi vida”, escribió junto a una fotografía abrazada a J Rei. En ese mismo posteo, la cantante agradeció profundamente el apoyo recibido durante los días más difíciles.

El impacto emocional de la experiencia se reflejó en las palabras de ambos. María Becerra expresó su deseo de sanar rodeada de amor y de reconectar con sus seres queridos, mientras que J Rei destacó la fortaleza de su compañera y la importancia de seguir adelante juntos. “Ser papás jóvenes sigue siendo una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo, entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado”, reflexionó el cantante.

La relación entre J Rei y María Becerra, que comenzó en 2022 y se formalizó con un compromiso en 2023, estuvo marcada por la superación de momentos difíciles y el fortalecimiento del vínculo. En un poema musical dedicado a Becerra y difundido en redes sociales, J Rei resumió el recorrido de la pareja: “Conocimos el sabor del dolor, pero con amor lo condimentamos”, relató el artista. La respuesta de Becerra, cargada de emoción, selló el intercambio con un mensaje de amor y gratitud.

La historia de J Rei ilustra cómo la preparación ante lo inesperado puede convertirse en una forma de cuidado y apoyo mutuo, consolidando la resiliencia y el compromiso en la pareja. Las experiencias vividas no solo motivaron la creación del kit de supervivencia, sino que también reforzó el compromiso de ambos con la preparación ante emergencias y el cuidado mutuo.