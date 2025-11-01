Amores reales

“Turro táctico”: J Rei mostró el kit de supervivencia que lleva encima tras la emergencia que vivió junto a María Becerra

La hemorragia por un embarazo ectópico que sufrió “La Nena de Argentina” en abril de este año y obligó a su novio a salvarle la vida al internarla velozmente, motivó su nueva actitud ante los imprevistos y el cuidado de los demás

Guardar
J Rei contó cómo es su kit de supervivencia

Un botiquín, un torniquete y luces de emergencia integran el kit de supervivencia que J Rei, referente de la música urbana, presentó en el programa “Tapados de laburo” del stream OLGA. El cantante explicó que siempre lleva este equipo en su mochila y en el auto, y detalló que la idea de armarlo surgió tras una experiencia personal que lo llevó a prepararse para cualquier imprevisto: la emergencia médica vivida junto a su pareja, la también cantante María Becerra.

Durante la emisión, J Rei señaló que la importancia de contar con un kit de supervivencia se hizo evidente después de asistir a La Nena de Argentina en una situación límite. El artista recomendó tener en el auto elementos básicos como el cricket, la rueda de auxilio y un matafuegos, pero subrayó que el botiquín es indispensable en cualquier lugar. Además, su kit incluye un torniquete para controlar hemorragias, un compresor para inflar neumáticos, cables para batería y luces de emergencia tipo glow sticks, útiles para señalizar en la oscuridad. J Rei destacó que estos elementos no solo están pensados para su propio uso, sino también para ayudar a otras personas en la vía pública. “Me gusta ir por la calle y si veo a alguien tirado ayudarlo”, afirmó, y definió su actitud como la de un “turro táctico”, es decir, alguien preparado para todo.

La motivación detrás de esta preparación está directamente relacionada con una emergencia médica que atravesó la pareja. Hacia fines de abril de 2025, María Becerra sufrió una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico, lo que requirió una internación de urgencia en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires. J Rei, cuyo nombre real es Julián Reininger, acompañó a su pareja y fue quien la trasladó al centro médico. El propio cantante recordó ese momento: “Me asusté, fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado. Hice lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor, como siempre”, relató.

J Rei y María Becerra
J Rei y María Becerra

Ese fue el segundo embarazo ectópico que enfrentaron juntos. Tras la intervención quirúrgica y la recuperación, María Becerra compartió en sus redes sociales un mensaje de gratitud y esperanza: “Volviendo a casa con el amor de mi vida”, escribió junto a una fotografía abrazada a J Rei. En ese mismo posteo, la cantante agradeció profundamente el apoyo recibido durante los días más difíciles.

El impacto emocional de la experiencia se reflejó en las palabras de ambos. María Becerra expresó su deseo de sanar rodeada de amor y de reconectar con sus seres queridos, mientras que J Rei destacó la fortaleza de su compañera y la importancia de seguir adelante juntos. “Ser papás jóvenes sigue siendo una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo, entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado”, reflexionó el cantante.

La relación entre J Rei y María Becerra, que comenzó en 2022 y se formalizó con un compromiso en 2023, estuvo marcada por la superación de momentos difíciles y el fortalecimiento del vínculo. En un poema musical dedicado a Becerra y difundido en redes sociales, J Rei resumió el recorrido de la pareja: “Conocimos el sabor del dolor, pero con amor lo condimentamos”, relató el artista. La respuesta de Becerra, cargada de emoción, selló el intercambio con un mensaje de amor y gratitud.

La historia de J Rei ilustra cómo la preparación ante lo inesperado puede convertirse en una forma de cuidado y apoyo mutuo, consolidando la resiliencia y el compromiso en la pareja. Las experiencias vividas no solo motivaron la creación del kit de supervivencia, sino que también reforzó el compromiso de ambos con la preparación ante emergencias y el cuidado mutuo.

Temas Relacionados

J ReiMaría BecerraKit de supervivenciaEmbarazo ectópicoEmergencia médica

Últimas Noticias

Se conocieron en una secta, quedó embarazada y él se esfumó: el increíble reencuentro 20 años más tarde

Buba M. y Felipe se conocieron en reuniones de fanáticos religiosos de “Los niños de Dios”. Tenían 17 años y comenzaron una relación intensa en la que descubrieron el sexo. Cuando ella le dio la noticia de su embarazo, él la dejó sola. El día que lo reconoció en el lugar menos pensado. “La vida lo volvió a depositar frente a mí”, dijo

Se conocieron en una secta,

Eran adolescentes, sus familias se oponían al noviazgo y un embarazo los llevó al altar: el amor de 38 años que resiste prejuicios

El inicio de una relación marcada por besos clandestinos, controles estrictos y largas llamadas telefónicas llevó a Fernando y Graciela a apostar todo por un futuro juntos. La despedida en Ezeiza que parecía el fin y la “vida de locos” que llevaron hasta que salieron a flote

Eran adolescentes, sus familias se

Hugo García e Isabella Ladera confirman su romance: “Mi novia es increíble”

La pareja decidió dejar atrás los rumores y oficializó su relación con mensajes llenos de cariño en Instagram, desatando una ola de reacciones positivas entre sus seguidores

Hugo García e Isabella Ladera

Un reencuentro casual en el Barrio Chino con su primer novio, el problema que eligieron ignorar y un acto de amor verdadero

Sonia se chocó con César en la calle y logró reconocerlo a pesar del paso de décadas. Su amigo de la infancia y novio de la adolescencia tenía el pelo poblado de canas. La vida que los había separado cuando habían comenzado a estudiar, volvía a unirlos en la madurez, en una relación tan breve como intensa

Un reencuentro casual en el

Le lleva 24 años y ante sus ojos es la Venus de Botticelli: el ingeniero que sostiene un amor platónico por miedo a perderlo todo

Hace tres años que Horacio, ingeniero agrónomo, conoció a Raquel, una profesora de literatura, 24 años menor que él. Ambos, cordobeses, pasean juntos interesados en programas culturales mientras que él es capaz de recorrer 200 km de ida y de vuelta para animarla si está triste. No hay besos, no hay caricias. “No tengo todo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Ese es mi lema”, afirmó

Le lleva 24 años y
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 2 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda con los 4 partidos del día

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

TELESHOW
Lamine Yamal confirmó la ruptura

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó en octubre la

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Desde la playa hasta la arqueología: los secretos detrás de los detectores de metales

“Del cine consiguió vivirlo todo”: Bernardo Bertolucci recuerda a Pier Paolo Pasolini, a 50 años de su muerte

A propósito de Halloween: la transformación de los rituales, entre la identidad y el vacío cultural

Woody Harrelson descarta el regreso de ‘True Detective’ junto a Matthew McConaughey en una nueva temporada: “Si hacemos otra empañaría la original”