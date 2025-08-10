El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”

El conductor celebró el cumpleaños de su hija menor, Inés María, con una emotiva carta pública (Instagram)

La vida de Darío Barassi se transformó de manera profunda con la llegada de sus dos hijas, Emilia e Inés María. Todo adquirió otro sentido y nuevas prioridades coparon cada uno de sus días junto a Lucía Gómez Centurión, con quien formó una familia que no tardó en convertirse en el centro de su mundo. En ese recorrido, cada vivencia suma un capítulo entrañable, y esta semana, el motivo del festejo es único: la hija menor del conductor celebró su tercer cumpleaños, un hito que Barassi compartió con emoción y absoluta sinceridad ante sus más de dos millones de seguidores.

El conductor acompañó sus palabras con una serie de imágenes junto a la pequeña en distintos momentos del día a día: abrazos, juegos, miradas y gestos cómplices que hablan por sí solos del vínculo profundo y entrañable entre ambos. “Morocha de mi vida. Me volvés loco. Me derretís. Me podés. Necesito sí o sí un abrazo tuyo todos los días y tus eternas charlas de vaya uno a saber de qué hablas”, escribió el humorista, sin disfrazar la ternura ni el asombro que le provoca la personalidad de su hija menor.

A través del posteo, el presentador recordó el día que cambió para siempre su cotidianeidad: “Hace tres años llegaste al mundo. A mi mundo. Con personalidad, carácter, decidida, con tus tiempos. Siempre tierna, empática, amable y con la sonrisa y pestañas más lindas del mundo entero”.

"Hace tres años llegaste al mundo. A mi mundo", escribió, emocionado, Barassi sobre el nacimiento de su hija

El actor también abrió una ventana a un capítulo difícil de su propia historia: el nacimiento de Inés María coincidió con la muerte de la madre del humorista. “Llegaste en un momento complejo, la Abulala se estaba yendo mientras vos estabas llegando. Me costó mucho la vida en esa época, pero vos siempre ahí, con tus besos, tus caricias, tu sonrisa, tu espera, tu compañía y tu paciencia”, escribió, con el dolor y la esperanza fundidos justamente entonces, regalándole ese tipo de recuerdos imborrables que marcan a fuego la vida de una familia.

Con el tiempo y la rutina, la complicidad creció y las anécdotas se acumularon. Barassi describió esos rituales que trascienden la pantalla: “Abro la puerta de casa y al grito de Alvinnnn (mi nombre ardilla) venís corriendo y me llenás de besos, baba y amor. Y ahí todo tiene sentido”. La autenticidad de la relación se refleja en cada frase y en los pequeños gestos de la vida cotidiana.

La tierna postal del conductor y su hija menor

Darío junto a Inés María, años atrás

En su carta pública, el conductor dejó en claro la admiración y el asombro que le despierta su hija: “Inés María, soy tu fan. Hablo de vos todo el día. Muestro videos y fotos tuyas a cualquier ser humano que conozco, porque me llenás de orgullo, porque sos exquisita, porque todo lo que hacés, decís y sos es una genialidad”. Además, no faltó tampoco el toque de humor y afecto descontracturado que define a Barassi, quien enumeró: “Amante del tereré y las uvas, quiero vivir en tu mundo de unicornios y arco iris todos los días un ratito. Gracias por invitarme a jugar siempre. Tu mirada, tu olor, tu pelos en la cara y tus pedos dedicados jaja me vuelven loco”.

La descripción de Inés María atraviesa también sus facetas más espontáneas: “Ladrona profesional de todas las cosas de tu hermana, escaladora hábil, cantante complicada, bailarina pasional, mujer de mirada segura y paso convincente, hoy en tu cumple le digo a todo el mundo que te amo con locura y que sos mi persona favorita. Te podría desear muchas cosas, pero no hace falta porque sos de las que se consigue todo lo que quiere, cuando y como quiere”. Cada palabra refuerza el amor incondicional y la admiración de un padre por la hija que le cambió el corazón. El cierre, con la calidez que lo caracteriza, volvió a dejar en claro el vínculo único: “Feliz cumple morocha de mi vida. Te amo a niveles inimaginables. Firmado: Alvin, tu ardilla”.

“Feliz cumple morocha de mi vida", cerró el presentador en su emotivo posteo (Instagram)

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Los comentarios se poblaron de mensajes conmovidos. “Qué lindo mensaje de un padre a su hija”, “Una palabra más linda que la otra”, “Es una muñequita”, “Sos un dulce de leche como papá”, “Lloro de amor”, fueron apenas algunos de los textos que colmaron la publicación. El posteo se transformó así en una celebración colectiva y en un reflejo de la enorme empatía que genera la familia del conductor.

En un mundo de redes donde no siempre abunda lo auténtico, la carta de Barassi a su hija menor encontró el modo de emocionar, de compartir vulnerabilidad y de contagiar amor en estado puro. La historia se convirtió en un espejo de la vida misma: entre despedidas, bienvenidas y la celebración de crecer en familia.