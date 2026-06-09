Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 9 de junio, minuto a minuto

Dalma Maradona (REUTERS/Cristina Sille)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este martes con una audiencia considerada clave. La jornada comenzará con la declaración de Gabriel Charovsky, responsable de auditoría de la empresa de medicina prepaga, cuya intervención resulta central para la acusación. A continuación declarará Dalma Maradona, hija mayor de Diego Maradona.

Después, los jueces tomarán testimonio a dos imputados que hasta el momento no habían declarado durante el proceso: Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga. Ambos ya habían anunciado en la audiencia anterior su intención de ampliar sus declaraciones. Perroni anticipó que responderá preguntas de todas las partes, mientras que Forlini solo aceptará consultas de su abogado defensor, Nicolás D’Albora. Las declaraciones de ambos acusados se darán tras la finalización de los testimonios citados por la fiscalía.