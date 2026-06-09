Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 9 de junio, minuto a minuto

En la audiencia de hoy declarará Dalma Maradona, la hija mayor del Diez. También lo hará Gabriel Charovsky, responsable de auditoría de la empresa de medicina prepaga, y dos de los imputados: Mariano Perroni y Nancy Forlini

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Dalma Maradona (REUTERS/Cristina Sille)
Dalma Maradona (REUTERS/Cristina Sille)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este martes con una audiencia considerada clave. La jornada comenzará con la declaración de Gabriel Charovsky, responsable de auditoría de la empresa de medicina prepaga, cuya intervención resulta central para la acusación. A continuación declarará Dalma Maradona, hija mayor de Diego Maradona.

Después, los jueces tomarán testimonio a dos imputados que hasta el momento no habían declarado durante el proceso: Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga. Ambos ya habían anunciado en la audiencia anterior su intención de ampliar sus declaraciones. Perroni anticipó que responderá preguntas de todas las partes, mientras que Forlini solo aceptará consultas de su abogado defensor, Nicolás D’Albora. Las declaraciones de ambos acusados se darán tras la finalización de los testimonios citados por la fiscalía.

10:32 hsHoy

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Dalma y dos de los siete imputados

La hija del Diez fue convocada por la fiscalía para dar su testimonio este martes. También ampliarán sus indagatorias Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga

Dalma Maradona ya había declarado en abril de 2025 durante el juicio que luego fue declarado nulo (Foto/EFE)
Dalma Maradona ya había declarado en abril de 2025 durante el juicio que luego fue declarado nulo (Foto/EFE)

El juicio por la muerte del Diez se reanuda este martes con una audiencia clave que comenzará con el testimonio de Gabriel Charovsky, jefe de auditoria de la prepaga y fundamental para la teoría acusatoria; y seguirá con el de Dalma Maradona, la hija mayor del Diez. Luego, los jueces escucharán a dos imputados que, hasta ahora, nunca habían declarado en el debate oral: Mariano Perroni, jefe de enfermos, y Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga.

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