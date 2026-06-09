Fernán Mirás recordó el momento más difícil de su vida: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

Fernán Mirás y Mario Pergolini en Otro día perdido

El actor Fernán Mirás compartió en el programa conducido por Mario Pergolini el recuerdo vívido del episodio médico que atravesó en 2021, definiendo aquel día con una frase contundente: “Me explotó la cabeza. Se me llenó de sangre la cabeza”, relató ante la audiencia al rememorar el aneurisma cerebral que sufrió en 2021 y que lo tuvo en terapia intensiva.

La escena se desarrolló con una rapidez que no dejó margen para la duda. El propio Mirás comprendió que el dolor que sentía no se parecía a nada conocido. “Esto no parece una jaqueca normal”, afirmó, describiendo la intensidad del malestar con una imagen inusual para él: “Me caían lágrimas del dolor. Nunca había tenido un dolor así”.

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En ese momento, la urgencia se impuso y los médicos intervinieron de inmediato. El diagnóstico fue severo -“aneurisma cerebral”- y la advertencia, clara. “Te vamos a operar, es muy riesgoso”, le comunicaron los especialistas. La noticia lo enfrentó de golpe con el temor más profundo: “Me cagué en las patas”, reconoció en la entrevista, sin eufemismos.

Antes de ser llevado a quirófano, Mirás tomó una decisión profunda, anticipando la posibilidad de un desenlace incierto: “Le mandé un mensaje a mis hijos porque no sabía si la quedaba”, dijo con su reconocida elocuencia.

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La intervención quirúrgica para colocarle un stent tuvo un resultado positivo y llevó alivio inmediato a Fernán Mirás

En su relato, el actor detalló que disfrazó el contenido para evitar alarmar a los jóvenes. “Ellos no saben ni cuál es porque lo disfracé de otra cosa”, confesó, subrayando que su intención fue protegerlos. En ese texto oculto, dejó un mensaje de afecto: “Mandé un mensaje casual y les dije que los amaba a todos”.

La decisión de comunicarse de ese modo reflejó tanto el miedo como la necesidad de preservar la tranquilidad de la familia. “Quise despedirme sin que se dieran cuenta”, agregó, mostrando la carga emocional de aquel instante.

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La intervención quirúrgica para colocar el stent resultó positiva, y el desenlace trajo alivio inmediato. Mirás no ocultó la fortuna que sintió tras la operación: “Tengo un ojete tremendo”, celebró sin rodeos, agradeciendo el resultado.

El episodio dejó una marca indeleble en el actor. “El panorama cambió mucho. La vida me resulta más luminosa”, sintetizó, aludiendo al modo en que la experiencia modificó su percepción cotidiana.

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El actor dejó claro que el suceso no solo fue un episodio de riesgo, sino un punto de inflexión en su manera de mirar el día a día. Tras aquel susto, la vida cotidiana de Fernán Mirás adquirió una dimensión diferente. La gravedad de lo vivido lo llevó a replantearse prioridades, a valorar los pequeños gestos y a buscar una mayor conexión con lo esencial.

Antes de entrar al quirófano, Fernán Mirás les envió un mensaje secreto a sus hijos porque temía un desenlace incierto

Durante la charla, el actor no solo repasó los hechos médicos, sino que se detuvo en el impacto emocional. Reconoció el miedo y la vulnerabilidad que sintió en aquellos minutos críticos, así como la fuerza que encontró en el afecto familiar.

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Al hablar de sus hijos, Mirás resaltó la importancia de protegerlos del temor innecesario. La elección de disfrazar el mensaje fue, para él, un acto de amor y responsabilidad, buscando que el recuerdo no quedara asociado al miedo sino al cariño.

El recuerdo del episodio todavía lo acompaña. “El panorama cambió mucho”, reiteró, subrayando que cada jornada tiene ahora un brillo distinto. La proximidad de la muerte le dio nueva luz a lo cotidiano, según sus propias palabras.

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El testimonio de Fernán Mirás sobre su operación y su recuperación destacó la fragilidad de la existencia y el valor de expresar los afectos a tiempo

La operación exitosa y la posterior recuperación marcaron un antes y un después en la vida del actor. Desde entonces, su testimonio se ha convertido en un recordatorio sobre la fragilidad de la existencia y el valor de expresar los afectos a tiempo.

Al cerrar su charla con Mario Pergolini, Mirás transmitió una certeza renovada: la vida, después de un susto de esa magnitud, se vuelve más intensa.

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