Volvieron a juntarse los protagonistas de Tango Feroz: los motivos y cómo están treinta años después

Trailer del "Leyenda Feroz", el documental de Tango Feroz

La popularidad de Tango Feroz sigue tan vigente como su estreno. Convertida en un clásico de la filmografía argentina, amada apenas se estrenó en los cines el 3 de junio de 1993 hasta hoy, la película sigue atravesando generaciones con la historia de amor, rock y caída en desgracia de Tanguito y Mariana. El estreno del documental Leyenda feroz reunió a Cecilia Dopazo y a Fernán Mirás, como a todo el equipo del film en un homenaje para quienes aman el filme. La actriz, en una charla con Teleshow, contó cómo vive el éxito imperecedero de la cinta.

“Es muy lindo este reconocimiento. Un homenaje a todos los que participamos de la película y también a los que la vieron y se sintieron conmovidos y pasó a ser parte importante de su vida. Finalmente formamos toda una comunidad de todos los que la amamos”, contó, sobre el documental de Denise Urfeig y Mariano Frigerio que se presentó en el Bafici y al que no pudo asistir Fernán porque está en pleno rodaje de una película.

“Surgió de dos realizadores como son Mariano y Denis que amaron la película cuando la vieron. Creo que Mariano la vio cuando tenía 13 años y le encantó. Ese terminó siendo el germen del proyecto”, aseguró Cecilia que vive con plenitud que la película siga conquistando nuevos públicos con su reestreno el año pasado en las salas, su inclusión en plataformas de streaming y el estreno comercial el 9 de mayo del documental que cuenta, además, con testimonios de su director Marcelo Piñeyro, Leo Sbaraglia, Imanol Arias, David Lebon, Federico D´Elía, entre otros.

Cecilia Dopazo, antes y después de Tango Feroz (1993). Pasó por tres castings antes de ser elegida como Mariana, rol que marcó su carrera para siempre. Hoy es parte de Made in Argentina, otro clásico argentino

“Impregnó la película, sobre todo, en los adolescentes y la gente joven porque expresa un momento de la vida que es muy romántico, donde uno siente que todo es posible y que todos los caminos son posibles de tomar. Está muy bien contada y también toma una época en donde los valores eran muy diferentes al momento en el que se estrenó en el año 93″, reflexionó.

Fernán Mirás, antes y después de Tango Feroz: para el papel de Tanguito llegó a audicionar Benicio del Toro, pero él fue el elegido. Hoy actúa en ART y es parte de series como Terapia alternativa y Maradona, sueño bendito

“Cómo estaba el mundo y el país a finales de los 60 era muy diferente a lo que se estaba viviendo en el 93 con el menemismo. La película sale a decir ‘todo no se compra, todo no se vende’ cuando estábamos en un momento en el que era todo lo contrario. Lo que se pregonaba era valés en tanto lo que tenés y eso pegó muy fuerte en la juventud y en sus valores. Además es una película que está muy bien hecha, que acercó el rock nacional a quienes no lo conocían, lo valorizó y lo puso en escena nuevamente. Es multifactorial el éxito de Tango feroz”, destacó.

Leonardo Sbaraglia, antes y después de Tango feroz. En la película de 1993 encarnó a Pedro, luego del impacto que había tenido con sus trabajos en La noche de los lápices y Clave de sol. Hoy se prepara para el estreno de la serie en la que encarna al presidente Carlos Menem

Cecilia, por aquellos años, era una actriz reconocida gracias a la popularidad de la telenovela Clave de sol y a papeles más fuertes en unitarios como Atreverse de Alejandro Doria. Para el papel de Mariana compitió con otras actrices que audicionaron para el mismo rol, tal como lo hizo Fernán con el de Tango para el que llegó a ser ‘castineado’ Benicio del Toro. “Fue una cosa loquísima. En ese momento parecía que podía ser una coproducción con Canadá y Estados Unidos”, rememoró.

Federico D'Elía, antes y después de Tango Feroz. En 1993 encarnó a Willy en el film. El actor fue parte de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza y se prepara para el estreno de 30 perros, Muerte en la feliz

Hoy la actriz recuerda con una sonrisa el momento en el que le dieron la bienvenida al proyecto. “Fue uno de los días más felices de mi vida, como también lo fue cuando me entregaron el guión y leerlo antes de hacer el casting. Yo lo leí y me quedé fascinada, maravillada, súper conmovida. Me dije ‘si yo pudiera hacer esto, me vuelvo loca’. Y finalmente, se dio”.

“Era uno de los proyectos más grandes que dio el país en el cine. Yo tenía 22 años y no tenía nada que pensar. El libro era de Aida Bortnik y Marcelo Piñeiro. Fue una fortuna lo que me pasó, inusitada, nunca jamás soñada”, se sinceró, sobre un proyecto que estuvo 5 años en desarrollo y por el que, asegura, pasaron muchos protagonistas que fueron descartados a medida que la película seguía en veremos.

Las escenas de sexo y desnudos de Cecilia, como de Fernán, siguen desafiando a los ojos más conservadores aún hoy. “Había un enorme porcentaje de público que eran chicos de 13 años que se escapaban del colegio para poder verla. Entonces, en muchos casos era el primer encuentro que tenían con cuerpos desnudos de gente adulta. Me encuentro con muchísimos testimonios de gente que se me acerca o me escribe por Instagram y me dice que fue el primer encuentro que tuvo con cuerpos desnudos que no fueran el propio. Entonces, es algo muy relevante y que tiene mucha importancia para un chico adolescente”, destacó.

Cecilia Dopazo y Fernán Mirás en una de las escenas más recordadas de Tango feroz

¿Arrepentimientos? “No, en absoluto. Fue muy agradecido el desnudo”, contó, divertida. “En aquel momento no había tantas películas con desnudos. No era tan común que haya, entonces llamó mucho la atención. También, de modo bastante menor, llamó la atención por la fotografía preciosa que tiene y porque es una escena visualmente muy hermosa. Cuenta la intimidad que empieza a tener esa pareja que se está conociendo. Pero sin duda, lo primero que llamó la atención es el desnudo que no era habitual. De hecho, no es habitual el día de hoy”, resaltó.

Cecilia Dopazo y Fernán Mirás, tapa de la revista Gente en 1993 tras el éxito de Tango Feroz

Su reencuentro con el resto de los actores, con los que compartió algunos proyectos posteriores, fue grato, pero la actriz elige la felicidad más que la melancolía a la hora de recordar el film, que es uno de los más vistos de la filmografía nacional. “Yo siento que la película está muy viva. Y para contestar a tu pregunta, no tengo una nostalgia de haberme quedado pegada. Por suerte, a partir de ahí, fue una plataforma de despegue enorme. Siempre le voy a estar agradecida”, concluyó.

Cecilia Dopazo en el estreno de Leyenda feroz, el documental sobre Tango Feroz que se presentó en el Bafici (Foto: RS Fotos)

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

Cecilia Dopazo y Federico D'Elia en el estreno de Leyenda feroz en el Bafici

Marina Bellati junto al afiche de Leyenda feroz, el documental sobre Tango feroz

Cecilia Dopazo dijo presente en el estreno de Leyenda feroz, el documental sobre Tango Feroz. Fernán Mirás faltó porque estaba en pleno rodaje de una película

Cecilia Dopazo y Federico D'Elia en la presentación de Leyenda feroz en el Bafici. El film se estrenará el 9 de mayo

Cecilia Dopazo junto a su hijo, Francisco Taraturo, y Federico D'Elia con su hijo, Teo, en la presentación del documental sobre Tango feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

El elenco de Tango Feroz, 30 después del estreno de la película en la presentación del documental Leyenda feroz

Fotos: RS Fotos