Teleshow

Susana Roccasalvo habló de su vida amorosa: “Cada tanto me doy un shot de colágeno”

La conductora abrió su corazón y confesó que en alguna que otra ocasión le gusta estar con gente un poco más joven que ella

La conductora confesó cuál es el permitido que se da en el amor (Video: Telefe stream)

Durante una participación en el programa de streaming de Telefe que reacciona en vivo a MasterChef Celebrity, Susana Roccasalvo sorprendió al hablar sin filtros sobre su vida amorosa, la atracción por los hombres jóvenes y los requisitos que impone para cualquier candidato. La charla, descontracturada y con mucho humor, estuvo marcada por la complicidad con Nati Jota y Grego Rossello, quien eligió para la ocasión una remera de red negra que dejaba ver su torso y generó bromas y comentarios desde el inicio.

El look de Grego Rossello resultó el disparador ideal para romper el hielo. Nati no dudó en señalar la transparencia de la prenda y el hecho de que se le veían los pezones, a lo que Roccasalvo respondió con picardía: “Yo cada tanto me doy un shock de colágeno. Ver las tetillas de un chico jovencito me viene bien”, generando risas generalizadas en el estudio. El ida y vuelta continuó con preguntas sobre el rango de edad de sus preferencias, y la periodista fue clara: “Muy jóvenes no. Cuarenta y cinco para arriba”. Nati Jota bromeó con la diferencia de edad con Grego, quien aún está lejos de ese límite, pero ambos coincidieron en que mirar no se le niega a nadie.

Al ser consultada sobre su situación sentimental actual, Roccasalvo fue directa: “No, no”, y contó que suele recibir propuestas a través de presentaciones de amigos: “El cuñado de mi amiga te mira siempre”. Sin embargo, dejó en claro que la vida social también tiene sus filtros y que para ella hay una condición innegociable: “Si no tiene Instagram, no tiene chance. Porque es aburrido, no está en onda”. Justificó su postura señalando: “Yo soy una mujer de los medios, entonces estoy conectada con todo”, resaltando la importancia de la actualidad digital aún en el plano sentimental.

La conversación derivó en anécdotas sobre cómo se gestan los encuentros a través de conocidos, si primero se muestran fotos y si para tener alguna posibilidad el candidato debe tener presencia en redes. Roccasalvo, siempre frontal, sostuvo que la conexión digital es indispensable para alguien que vive y trabaja en los medios: “No está en onda si no tiene Instagram”, sentenció, y provocó más bromas en el estudio acerca de perfiles, seguidores y bio de presentación.

Aunque actualmente está sola, Roccasalvo no descartó la posibilidad de conocer a alguien, pero dejó en claro que sus propias reglas y la sintonía con el mundo digital son requisitos que no negocia. Entre risas, guiños y sinceridad, la periodista mostró una faceta lúdica y moderna, abrazando el presente, la tecnología y la posibilidad de un nuevo romance siempre que cumpla con los filtros de la era de las redes sociales.

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo cuando habló de su despedida de Masterchef Celebrity

Días atrás la noticia de su eliminación del reality de cocina generó emoción entre los seguidores del programa y la propia protagonista no pudo contener las lágrimas al hablar de su paso por las cocinas más famosas.

En la última emisión de su programa, la periodista y conductora se quebró en llanto al hablar en vivo sobre el final inminente de su participación en el popular reality. “Esto va a terminar dentro de muy pocos días, así que todo mi agradecimiento primero a canal Nueve que me permitió ir, porque bueno, el tema de las exclusividades”, expresó entre lágrimas, dejando ver cómo la experiencia había calado hondo en su vida profesional y personal.

El pañuelo en mano fue testigo de sus emociones. “A toda mi producción, como lo dije, y a ustedes, porque ahora tengo un nuevo público”, dijo con una sonrisa que apenas disimulaba la emoción. Esa novedad inesperada llegó en forma de niños. “Son los chicos de siete, ocho, diez años que me saludan, me dicen Rocca”, confesó, visiblemente conmovida, mientras recibía los aplausos y la ovación de sus colegas en el estudio.

