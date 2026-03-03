Teleshow

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

La heredera de Ricardo Fort eligió tonos rosados para mostrarse tras el festejo que compartió con su hermano Felipe y recibió cientos de mensajes: “Princesa de Argentina”

Marta Fort en una impactante producción de fotos

Tras celebrar su cumpleaños número 22, Marta Fort compartió una impactante producción visual en redes sociales, en la que mostró un estilismo detallado en tonos rosas y una actitud segura ante la cámara. Las imágenes difundidas poco después de sus festejos junto a su hermano Felipe Fort generaron gran repercusión, con mensajes entusiastas de seguidores y un renovado interés por la figura pública de la heredera Fort.

El vestuario elegido por Martita predominó el rosa brillante, maquillaje haciendo juego y accesorios que definen una estética sofisticada y moderna. La publicación obtuvo miles de interacciones y elogios.

Marta Fort eligió el rosa para sus fotos luego de cumplir 22 años

En la producción fotográfica, Marta Fort posó sentada sobre tela satinada rosa, luciendo un vestido corto y ajustado de tono pálido con textura brillante, acompañado de un abrigo de peluche rosa pastel sobre el hombro derecho. El estilismo fue complementado por un maquillaje en tonos rosados que resaltó sus ojos azules y su cabello rubio cenizo, liso y suelto a la altura de los hombros.

En ambos brazos, la joven mostró tatuajes de mariposas, estrellas y frases en tinta negra. No hubo elementos ajenos en la escena, por lo que la atención quedó centrada en la protagonista. Una iluminación suave creó una atmósfera armónica y destacó los detalles de la composición visual.

Las fotos de Marta Fort fueron hechas por Samuel Ganem

Según los créditos compartidos en sus publicaciones, la producción contó con la fotografía de Samuel Ganem, peinado a cargo de Cristian Rey y ADN Concept, maquillaje de Darkness Makeup y estilismo de Flor Baragiani. Cada elemento, del fondo a los accesorios, se mantuvo fiel a la paleta de rosas, logrando una presencia visual uniforme.

La publicación provocó una reacción inmediata entre los seguidores, quienes llenaron los comentarios de elogios y muestras de apoyo. Entre los mensajes destacados apareció la frase: “La princesa de Argentina”, que capturó la admiración dedicada a Marta Fort en el entorno digital.

Otros comentarios, recogidos en la publicación, la llamaron “Barbie chocolatera” y “una barbie”, acompañados de emoticonos de corazones y fuego. También se sumaron expresiones como “Hermosa foto @martacfort”, “Princesita”, “Muy hermosa”, “Esa caraaaaaa 😍” y “AY QUE PRECIOSAA QUE SOOOOSSSSS”, reflejando el entusiasmo y el carisma que despierta la heredera en sus redes sociales.

La nueva producción fotográfica de
La nueva producción fotográfica de Marta Fort recibió cientos de mensajes en su cuenta de Instagram

Festejo de lujo y tributo familiar

El cumpleaños número 22 de Marta y Felipe Fort se celebró en dos instancias principales: primero, con una cena íntima el 25 de febrero y luego, el 26, con una fiesta en el boliche Tequila de la Ciudad de Buenos Aires. A la cena asistieron familiares como Eduardo Fort y Rocío Marengo, en un ambiente reservado en el que Marta optó por un vestido negro de encaje, y Felipe eligió un conjunto “total black” acompañado de accesorios urbanos.

Tanto en el ámbito familiar como entre amistades llegaron saludos públicos y felicitaciones para la cumpleañera. Destacó el mensaje de Rocío Marengo, quien escribió en Instagram: “Marta Fort diosa, muuuy feliz cumpleee!! Te queremos!!!” La celebración subrayó la relevancia del evento tanto en el ambiente familiar como en el plano social argentino.

Al día siguiente, la fiesta en Tequila reunió a figuras del espectáculo como Brenda Asnicar, Cristian Sancho, Martín Cirio y otros. El ambiente se inspiró en el legado de Ricardo Fort, con puertas rojas, murales de “Fort Night Show” y la reconocida expresión “¡Basta chicos!”. Animadores disfrazados de oso y panda sumaron un toque lúdico, característico de las celebraciones de los Fort.

La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Felipe compartió en redes sociales una imagen inédita de ambos junto a su padre, musicalizada con “Amazing” de Aerosmith, como recogió Infobae. La referencia visual, junto a la decoración y los recuerdos familiares, reforzó el sentido afectivo de la celebración.

