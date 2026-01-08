Teleshow

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

El inicio de 2026 trajo consigo un hito personal para la conductora luego de su divorcio

Guardar
Chechu Bonelli celebró la compra
Chechu Bonelli celebró la compra de su casa propia tras su separación de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli empezó el 2026 con una noticia que la llenó de orgullo y emoción: se convirtió en propietaria de su nueva casa. A través de sus historias de Instagram, la periodista y modelo compartió imágenes del momento, primero sosteniendo un manojo de llaves y luego posando dentro de la propiedad con los brazos en alto y una frase contundente: “Soy dueña”. Un mensaje breve, pero contundente, especialmente después de un año atravesado por cambios personales y una separación muy expuesta.

El logro inmobiliario de Chechu
El logro inmobiliario de Chechu simboliza independencia tras un 2025 marcado por cambios personales y patrimoniales

La conductora de ESPN viene de atravesar un 2025 complejo, marcado por el final de su relación con Darío Cvitanich, con quien compartió gran parte de su vida y formó una familia. La ruptura no solo fue sentimental, sino también logística y patrimonial: la vivienda que habían compartido como matrimonio quedó en manos del exfutbolista y, según trascendió, fue puesta en venta. En ese contexto, la compra de una casa propia aparece como un gesto de independencia y un verdadero punto de inflexión.

En una de las primeras historias que publicó, Bonelli escribió: “Las buenas noticias se celebran”, acompañando el texto con una foto tomada en un restaurante, donde se la ve sonriente y relajada, levantando las llaves como si fueran un trofeo personal. Minutos después, llegó la confirmación definitiva: una imagen desde el interior de la casa, con luz natural, una escalera metálica de fondo y la frase “¡Soy dueña!”, que fue celebrada por sus seguidores.

La periodista compartió en Instagram
La periodista compartió en Instagram imágenes de su mudanza, mostrando el manojo de llaves y la frase 'Soy dueña'

En el proceso de la operación inmobiliaria apareció un nombre conocido: Guido Morkin, quien habría sido el intermediario en esta compra. El dato no pasó inadvertido porque se trata del mismo profesional que, años atrás, participó en la adquisición de la vivienda que Chechu y Cvitanich compartieron como matrimonio.

Guido Morkin, agente inmobiliario, volvió
Guido Morkin, agente inmobiliario, volvió a aparecer como intermediario clave en la vida de Chechu Bonelli

Mientras celebraba este logro personal, Bonelli también quedó envuelta en rumores de romance que alimentaron la narrativa del “nuevo comienzo”. Según contó Yanina Latorre, la modelo habría sido vista muy cerca de Facundo Pieres en Punta del Este. La versión hablaba de besos en la playa y encuentros distendidos durante el verano. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó la relación, pero el rumor se sumó al clima de renovación que rodea a Chechu en este inicio de año.

Las imágenes que circularon en los últimos días la muestran relajada, sonriente y disfrutando de su soltería. En la playa, en reuniones con amigas o celebrando su casa nueva, Bonelli parece decidida a correrse del lugar de conflicto para enfocarse en su bienestar. Después de 18 años en pareja, este primer verano sola aparece como un espacio de redescubrimiento personal, lejos de las tensiones que marcaron el cierre de su historia con Cvitanich.

Las imágenes recientes mostraron a
Las imágenes recientes mostraron a Bonelli relajada y disfrutando la soltería en la playa junto a amigas y seguidores (RSFotos)

En la secuencia captada por la lente de Teleshow, a la modelo se la vio disfrutar de una relajada jornada playera con una amiga. Por un momento, descansó en las reposeras del complejo, bajo una sombrilla que la protege del sol. Al rato, fue momento de la habitual caminata por la orilla del mar. Y en ella, Chechu sobresalió entre la multitud y llegaron los inevitables saludos. Amigos de tantos años de veranear en el Este, curiosos que la reconocieron, acaso sorprendidos por la repercusión mediática de la conductora en los últimos días. Bonelli lució un bikini verde oscuro y llevó el cabello recogido en un rodete alto. Como accesorios, vistió pulseras en ambas muñecas y las imprescindibles gafas de sol.

Más allá de los rumores sentimentales, el foco está puesto en su presente concreto. La compra de la casa representa estabilidad, proyección y un paso firme hacia adelante. No es menor que haya elegido comunicarlo ella misma, con orgullo y sin intermediarios, marcando el tono de esta nueva etapa: menos explicaciones, más hechos.

Temas Relacionados

Chechu BonelliDarío CvitanichFacundo Pieres

Últimas Noticias

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Paula Varela en Intrusos contó qué le dijo la protagonista de Envidiosa sobre su relación con el actor, luego que de la actriz danesa Sarah Borrell habló del acercamiento que existió en España

La palabra de Griselda Siciliani

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

La ex Gran Hermano preparó un evento inolvidable con catamarán, función teatral, parque acuático y actividades pensadas solo para su círculo íntimo

Así será la impresionante celebración

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

La flamante pareja dio un móvil al ciclo de la conductora en El Nueve. Los reclamos que la animadora les hizo al aire. El incómodo momento cuando mencionó a Juli Roque

Carmen Barbieri le pasó facturas

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

A través de sus historias de Instagram, y luego en su programa de TV, la conductora de SQP aseguró que la relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura

Yanina Latorre aseguró que Wanda

La novia de Martín Demichelis habló tras la pelea que protagonizaron en Punta del Este: “Nos fuimos a hablar al auto”

La pareja fue vista discutiendo en el vehículo y las imágenes se viralizaron, pero Micaela Benítez aseguró que no hubo gritos ni crisis, solo una conversación entre dos personas que necesitaban privacidad

La novia de Martín Demichelis
DEPORTES
Matías Viña fue presentado como

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

TELESHOW
La palabra de Griselda Siciliani

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

La novia de Martín Demichelis habló tras la pelea que protagonizaron en Punta del Este: “Nos fuimos a hablar al auto”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados