Inés Estévez contó que vivió en la calle y llegó a dormir en la Estación Retiro: “No podía alquilar un departamento”

La actriz conversó con Ángel de Brito sobre sus comienzos en la actuación en Buenos Aires (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

Inés Estévez sorprendió al hablar de una faceta desconocida de su vida durante una entrevista en el ciclo de streaming Ángel responde, conducido por Ángel de Brito en Bondi Live. Consultada sobre su pasado y los desafíos que enfrentó al llegar a la Ciudad de Buenos Aires desde Dolores, provincia de Buenos Aires, la actriz confesó que debió dormir en la calle durante algunos días cuando era joven.

“De eso se ha hecho un tango. Sí, pero no es que vivía en la calle tipo homeless y que no tenía dónde bañarme. Yo no quería pedir ayuda a mis padres porque no tenían ellos recursos. Ya habían bancado tres hijos que habían estudiado cosas normales”, explicó Inés al ser consultada sobre una supuesta etapa de indigencia. La artista detalló que, aunque trabajaba y podía costear gastos como comida y transporte, no podía alquilar un departamento por su cuenta. “Podía comer, viajar, pero no podía alquilar un departamento”, afirmó.

Durante la entrevista, el conductor indagó si la actriz había recurrido a casas de amigos o conocidos para pasar la noche. Ella negó esa posibilidad y ratificó que efectivamente llegó a dormir en la calle en forma literal. “No tenía tantos amigos. O sea, acababa de llegar”, intentó explicar antes de que el conductor repreguntara sobre cómo transitaba esas noches. “Dije: ‘¿En qué lugar no corro peligro y no llamo la atención con un bolso así?’. Y dije: ‘Retiro, estación de micros, bares abiertos, podía comer, baños supercompletos’. De repente, hacía unos viajes en subte”, rememoró. “Al lado mío había un croto que dormía en el subte, que iba y volvía”, pormenorizó.

“Dije: ‘¿En qué lugar no corro peligro y no llamo la atención con un bolso así?’. Y dije: ‘Retiro, estación de micros, bares abiertos, podía comer, baños supercompletos’", recordó Inés Estévez (Candela Teicheira)

La actriz, madre de dos hijas, describió con sinceridad y humor las estrategias que desarrolló para garantizar su seguridad. Optaba por lugares públicos y transitados como la terminal de ómnibus de Retiro, bares abiertos y vagones del subte, donde buscaba no llamar la atención y acceder a baños limpios. “Te la rebuscabas”, resumió De Brito sobre la improvisada cotidianeidad que enfrentaba Estévez en la ciudad.

Nacida en Dolores, provincia de Buenos Aires, Estévez llegó a la Capital Federal con el objetivo de cumplir sus sueños profesionales, pese a las dificultades económicas y la falta de apoyo familiar en ese momento.

En 2018 Inés Estévez había hablado por primera vez sobre cómo llegó a vivir en la calle al inicio de su carrera artística. En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), habló de aquellos años. “No sé cómo sobreviví a la calle, me da pena y no quiero que le pase eso a nadie”. La actriz mencionó que la soledad y el abandono fueron una constante durante ese periodo: “Había mucho de soledad y de cierto abandono solapado de mis padres”, reconoció.

Inés Estévez junto a sus hijas Cielo y Vida

El deseo de independencia fue, según ella, un motor para enfrentar aquellas adversidades. “Yo estaba buscando independencia porque había una situación familiar que, si pedía ayuda, debía acatar ciertas normas”, explicó. Aunque contaba con lo necesario para alimentarse y trasladarse, admitió que no le alcanzaba para “alquilarme un espacio”.

La situación cambió gracias a la intervención de Roberto Palandri, director de la obra en la que trabajaba, quien la ayudó de un modo discreto. “Me dijo que necesitaba que alguien le cuide la casa por sus plantas y su gata, y yo me di cuenta que me estaba salvando de una situación dura”, resalató. Ambos, según narró, fingieron no notar la gravedad del asunto: “Los dos nos hicimos los tontos y viví en su casa durante un año”.

Al recordar a Palandri, Inés lo definió como su “padre artístico y mi padre afectivo en muchos aspectos”, destacando el rol fundamental que tuvo en ese momento crítico.