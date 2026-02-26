Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

Sofia Gala conto como se sintio al interpretar a su propia madre, Moria Casan, en su biopic (La Manana con Moria – El Trece)

La inminente llegada de la serie sobre la vida de Moria Casán no solo genera una ola de expectativa entre los fanáticos de la diva, sino también en su entorno más íntimo. Este ambicioso proyecto de Netflix busca repasar la vida de una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino a través de distintas etapas, y tiene como protagonista en su primera parte nada menos que a su propia hija, Sofía Gala, quien se animó a encarnar a su madre en sus primeros años de carrera.

En medio de la vorágine que implica este desafío profesional y personal, Sofía Gala se sinceró sobre la experiencia de ponerse en la piel de Moria en una entrevista emitida en La Mañana de Moria (El Trece). La actriz, con su habitual honestidad, describió las sensaciones que la atravesaron desde el inicio del rodaje. “Fue una experiencia muy sacada. De constelación total. Poder interpretar a mi mamá, una Moria que yo tanto no conocí, porque mi personaje cambia de actriz después de que yo nazco”, explicó.

Y agregó: “La experiencia fue sanadora desde que empezó, porque me sacó de un estado mental y me puso inmediatamente en otro. Así que siempre agradecida a Moria, salvándome”, admitió.

Soía Gala personificando a Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

Consultada por la conducción de Moria al frente de su programa en El Trece, Gala no dudó en elogiar a su madre. “La veo bárbara. Te voy a decir que la veo todos los días, ella lo sabe. Me levanto y aunque no me levante a la hora del programa, lo pongo, los veo a todos, están todos bárbaros. La verdad, es entretenido, es liviano”, destacó, mostrando la complicidad y el orgullo que siente por la carrera de la exvedette.

El orgullo es mutuo. En noviembre pasado, fue la propia Moria quien se emocionó al hablar de su hija y del desafío de verla en escena interpretando su propia juventud. En medio de su programa, la diva confesó. “Verla para mí es un orgullo. Me trasciende, está sublimado mi ADN a un nivel... El otro día la fui a ver al set y vi una escena de violencia bien brava que le tocaba hacer. La vi y estuvo extraordinaria. Después, cuando me vino a saludar y me abrazó, yo dije: ‘Ay, Dios mío, estoy abrazando mi juventud’”, relató, sensibilizada ante la experiencia.

La serie, que promete ser una de las grandes apuestas de Netflix en la Argentina, fue filmada en locaciones de San Isidro y en sets de exteriores que recrean la época dorada del espectáculo nacional. Bajo la dirección y el guión de Javier Van de Couter, y con la producción ejecutiva de Armando Bo, el proyecto reunió a un elenco de lujo para dar vida a Casán y a los grandes personajes que la rodearon. Además de Sofía Gala, la ficción cuenta con Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes interpretan a la diva en distintas etapas de su vida.

Moria Casán volvió a llevar a su programa la relación de su hija y el músico y les dejó un consejo de madre (La mañana con Moria - El Trece)

La trama también incluye a Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, Micaela Riera en el rol de Susana Giménez, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso en la piel de Alberto Olmedo, enriqueciendo la narrativa con guiños y recreaciones de la cultura popular argentina.

La expectativa crece a medida que se acerca el estreno, y tanto Moria como Sofía viven este momento con una mezcla de nervios, gratitud y celebración. La serie no solo funcionará como homenaje a la trayectoria de la diva, sino también como una oportunidad de sanar, resignificar y celebrar los lazos familiares a través del arte. Para los espectadores, será la ocasión de descubrir nuevas facetas de una leyenda, y para la propia Moria, la posibilidad única de ver su vida reflejada en la pantalla a través de los ojos y el talento de su hija.