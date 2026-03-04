Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

A corazón abierto, Thiago Medina se sinceró al hablar de cómo le afectan las cicatrices que le quedaron luego de su accidente en moto (Instagram)

Thiago Medina volvió a aparecer en redes sociales con un testimonio tan íntimo como movilizante. A meses del grave accidente de moto que sufrió en 2025, el ex participante de Gran Hermano decidió mostrarse sin filtros y compartió un video en su cuenta de Instagram para hablar de una de las partes más difíciles de su recuperación: aprender a convivir con las cicatrices y las marcas que le quedaron en el cuerpo después de las operaciones y de las lesiones que atravesó.

El joven, que supo ganarse el cariño del público por su espontaneidad y su manera directa de hablar, eligió esta vez un tono totalmente distinto. Frente a cámara, expuso con honestidad el impacto emocional que le generó verse transformado físicamente de un día para el otro. “Hace mucho quiero hablar de esto, pero me cuesta un montón y sé que es parte de mi proceso”, comenzó diciendo, dejando claro que no se trataba de una publicación más, sino de un paso personal importante.

Thiago explicó que, aunque siente gratitud por haber salido adelante de un episodio que pudo haber sido mucho peor, eso no borra lo que le pasa hoy cuando mira su cuerpo. “Estoy agradecido con todos porque sé que pudo haber sido peor, pero no quiere decir que esto no me importe”, confesó. Y enseguida puso en palabras lo que hasta ahora había guardado: “Tengo un complejo con las cicatrices, las marcas y eso me da mucha inseguridad y a veces no puedo con mi cabeza”.

En el video, el ex GH se animó a mostrar en detalle las huellas que le quedaron tras el choque. Señaló distintas zonas de su cuerpo y habló de lo que siente al enfrentarse a esas marcas todos los días. “Tengo toda la panza marcada, estoy lleno de puntos que antes no tenía y a veces me gana la cabeza”, dijo, haciendo referencia a las cicatrices visibles que le dejó el proceso médico. Para Thiago, la carga no es solo estética: es emocional, porque las marcas funcionan también como un recordatorio permanente de aquel momento límite.

“Imaginen que yo sentía que estaba en mi mejor momento, estaba entrenando y de repente me desperté y me vi todo lleno de cicatrices”, relató, aún conmovido. La frase, además de describir el shock, deja entrever el contraste entre el “antes” y el “después” del accidente, y el duelo que implica asumir un cambio físico tan abrupto. “Quizás para muchos es una bol..., pero para mí es importante”, agregó, anticipándose a las miradas ajenas y pidiendo, de alguna manera, empatía.

La historia del accidente que casi le cuesta la vida volvió a cobrar fuerza a partir de este testimonio. Según se informó, Thiago tuvo un choque fuerte en moto en septiembre de 2025, que lo dejó en estado crítico y con un cuadro complejo que requirió internación y múltiples intervenciones. El impacto fue tan severo que los médicos debieron asistirlo de urgencia y sostener su evolución en terapia intensiva, mientras su entorno y sus seguidores seguían con preocupación cada novedad.

Luego de semanas de incertidumbre, el ex hermanito finalmente recibió el alta médica, aunque su proceso no terminó ahí: continúa con una rehabilitación extensa y, como él mismo expuso, con un camino interno de aceptación que no siempre es sencillo.

Con sus palabras, el ex participante dejó claro que su recuperación no se mide solo en estudios médicos, controles y rehabilitación física, sino también en la relación que construye con su imagen y con la experiencia que vivió. Y, en el fondo, el mensaje que atraviesa todo lo que dijo podría resumirse en esa necesidad de ser comprendido.