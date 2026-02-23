España Cultura

‘Patito Feo’ vuelve a España casi veinte años después: Laura Esquivel y Brenda Asnicar reviven las canciones de la serie que marcó a toda una generación

El Movistar Arena acogerá el reencuentro de las protagonistas de la serie

Laura Esquivel y Brenda Asnicar
Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresan a los escenarios con "Amigas del Corazón World Tour" (Live Nation)

No hubo recreo ni patio de colegio que no cantara “Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas” a mediados de los 2000. Tampoco grupo de amigas que se disputara el papel de Antonella. Casi dos décadas después, aquel fenómeno juvenil que arrancó en 2007, pero que en España llevó unos años después de la mano de Disney Channel, vuelve a escena. Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la telenovela argentina Patito Feo, regresan juntas a los escenarios con Amigas del Corazón World Tour, una gira internacional conjunta que llegará a Madrid en junio de este año con un concierto en el Movistar Arena.

El espectáculo prevé revivir las canciones de la serie argentina que fue un fenómeno popular en más de 50 países alrededor del mundo, y cuya ficción sigue a Patricia “Patito” (Laura Esquivel), una adolescente que llega al Pretty Land School of Arts, donde deberá enfrentarse a la popular del colegio, encarnada en la carismática y despiadada Antonella (Brenda Asnicar) mientras persigue su sueño de triunfar en la música.

Así, el concierto llegará a la capital el 19 de junio de 2026. La cita forma parte de un tour global que comenzará en abril y que ya tiene fechas confirmadas en Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y México, además de paradas europeas en nuestro país, Italia y Grecia.

El reencuentro sobre el escenario de Esquivel y Asnicar supone el regreso de dos figuras que definieron el imaginario pop de los años 2000. Diecinueve años después del estreno televisivo de la serie, ambas artistas presentan un espectáculo musical pensado para quienes crecieron con sus canciones y hoy las reviven desde la adultez.

Cuándo y dónde salen a la venta las entradas

Las entradas para el concierto de Madrid saldrán a la venta el jueves 26 de febrero a las 10:00 horas.

Habrá preventas disponibles este miércoles 25 de febrero a las 10:00 horas a través de Live Nation y Santander Music, accesibles para clientes del Banco Santander que dispongan de tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad.

La venta de entradas general tendrá lugar al día siguiente, el jueves, a las 10 de la mañana en Livenation, Ticketmaster y El Corte Inglés. El precio de las entradas parte desde 45 euros (gastos de distribución no incluidos).

Cómo será el show “Amigas del Corazón World Tour”

El espectáculo está concebido como una experiencia musical y emocional que revive los temas más icónicos de la serie con nuevos arreglos y una puesta en escena contemporánea. El objetivo no es únicamente apelar a la nostalgia, sino resignificar aquellas canciones desde la mirada adulta de un público que creció con la historia.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar
Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresan a los escenarios con “Amigas del Corazón World Tour” (Live Nation)

Estrenada en 2007, Patito Feo se convirtió en un fenómeno internacional al emitirse en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia. Ambientada en el Pretty Land School of Arts, la historia seguía a estas dos adolescentes que competían en un concurso de comedia musical mientras perseguían su sueño artístico.

Pero el éxito fue tal que trascendió la televisión. La serie se fue de gira en hasta cuatro ocasiones, con Patito feo: La historia más linda en el Teatro (2007), Patito Feo: El Show más lindo (2009), Patito Feo: El musical con Laura Esquivel (2009 - 2011) y Antonella en Concierto con Brenda Asnicar (2011). La serie obtuvo además una nominación al Emmy en 2008 y múltiples premios Gardel y Martín Fierro.

Desde noviembre de 2025, su discografía está disponible por primera vez en plataformas digitales.

