Brian Sarmiento y Danelik se besaron a pura pasión en la fiesta de Gran Hermano: el video del momento

La fiesta de Gran Hermano fue testigo del apasionado beso entre Brian Sarmiento y Danelik Galazán que impactó en redes sociales (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a convertirse en escenario de uno de esos momentos que combinan tensión, romance y show en partes iguales. Esta vez, los protagonistas fueron Brian Sarmiento y Danelik Galazán, quienes finalmente concretaron el acercamiento que venían insinuando desde hacía días con un beso apasionado durante la fiesta del sábado por la noche.

El episodio ocurrió en medio del clásico festejo semanal que tienen los participantes dentro del reality, un espacio donde la música, el alcohol y el clima distendido suelen dar lugar a situaciones que marcan el pulso de la convivencia. En ese contexto, todo se precipitó cuando comenzó a sonar Careless Whisper, de George Michael, un tema que aportó el marco perfecto para lo que vendría después.

Brian se encontraba sentado en uno de los sillones de la casa cuando Danelik, sin dudarlo, se acercó directamente hacia él. Según se pudo ver en las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la joven influencer lo tomó del cuello y, sin mediar palabras, lo besó durante varios segundos frente a la mirada de sus compañeros, que reaccionaron entre risas, sorpresa y complicidad.

Brian Sarmiento y Danelik Galazán concretaron su acercamiento sentimental en pleno festejo dentro de la casa de Gran Hermano

El momento no hizo más que confirmar lo que ya era evidente para quienes seguían el día a día dentro de la casa: entre ellos existía una fuerte atracción. Desde hacía semanas, ambos venían protagonizando una historia de coqueteo constante, con acercamientos físicos, miradas cómplices y comentarios cargados de doble sentido que alimentaban las especulaciones tanto dentro como fuera del reality.

De hecho, no era la primera vez que se besaban. Días antes, habían tenido un acercamiento en el jardín que generó polémica en redes sociales, no tanto por el beso en sí, sino por un gesto posterior del exfutbolista que fue interpretado de distintas maneras por los usuarios. Algunos consideraron que se había limpiado la boca, mientras que otros sugirieron que simplemente se había acomodado o quitado maquillaje. Más allá de las interpretaciones, aquel episodio dejó abierta la puerta a lo que finalmente ocurrió en la fiesta.

En paralelo a esos gestos, la relación entre ambos también estuvo atravesada por conversaciones en las que intentaron poner en palabras lo que les pasaba. En una charla con otros participantes, Brian había reconocido que existía una “tensión sexual” entre ellos, aunque también dejó en claro que su intención era seguir disfrutando del vínculo sin etiquetas. “Quiero seguir siendo amigos y divirtiéndonos”, expresó en ese momento, dejando abierta la posibilidad de que las cosas evolucionaran de manera natural. Por su parte, Danelik también se mostró siempre cercana, sin ocultar el interés pero sin apresurar definiciones. Ese juego de idas y vueltas fue, en gran medida, lo que sostuvo el interés en torno a la pareja, convirtiéndolos en uno de los focos narrativos dentro de la casa.

Continúa el acercamiento entre el exfutbolista y la influencer. Su charla sobre cómo tendrían sexo en la casa (Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

El beso del sábado, entonces, funcionó como un punto de inflexión. No solo porque fue más explícito y prolongado que los anteriores, sino porque se dio en un contexto de exposición total, frente a todos los participantes y con las cámaras registrando cada detalle. En ese sentido, marcó un antes y un después en la dinámica entre ambos.

Como era de esperarse, la escena no tardó en generar repercusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la química entre los participantes y destacaron la espontaneidad del momento, otros volvieron a poner el foco en la actitud de Brian, recordando episodios anteriores y cuestionando sus intenciones. Tampoco faltaron los comentarios prejuiciosos y discriminatorios por el avance que tuvo el vinculo entre la influencer, que a través de sus redes compartió con sinceridad su historia de vida, los desafíos y los momentos más complicados que tuvo que vivir como mujer trans.

Más allá de lo que pueda pasar en los próximos días, lo cierto es que Brian Sarmiento y Danelik Galazán lograron instalar una de las historias más comentadas de esta edición. En un formato donde las emociones y los vínculos son clave para sostener el interés del público, su acercamiento suma un nuevo capítulo a la trama de la casa.