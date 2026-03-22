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La charla caliente de Brian Sarmiento y Danelik, muy cerca de tener intimidad en Gran Hermano: “Yo sin taparme”

Continúa el acercamiento entre el exfutbolista y la influencer, y ya comenzaron a hablar acerca de cómo tendrían sexo en la casa. El video

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Continúa el acercamiento entre el exfutbolista y la influencer. Su charla sobre cómo tendrían sexo en la casa (Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La tensión sexual entre Brian Sarmiento y Danelik dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada se viene intensificado. La posibilidad de un acercamiento físico entre ambos viene siendo uno de los temas más picantes del reality que transmite Telefe. El exfutbolista y la influencer ya hasta comenzaron a hablar sobre cómo sería su encuentro íntimo.

El intercambio entre el ex Newell’s Old Boys y la tiktoker, quien se reconoce como una mujer trans y desde sus redes compartió su camino de autodescubrimiento, viene siendo observado y comentado por otros concursantes, como Yanina Zilli, quien aprovechó que tenía a ambos a su lado para consultarle sobre su situación sentimental. “¿Esto en qué va a terminar? Esto termina con el dedo para arriba. Hacen un desastre afuera. Es un escándalo”.

La charla caliente entre Brian
La charla caliente entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano: Generación Dorada: "Yo sin taparme"

La frase, emitida al presenciar la interacción, expuso el nivel de atención y expectativas que despierta el vínculo entre ambos. Ante estas insinuaciones, Danelik respondió de forma directa. “Yo sin taparme”, señalando que no tendría objeción en avanzar en la relación pese a la presencia de las cámaras, y que no se cubriría para tener sexo. Mientras que Brian redobló la apuesta y fue más allá. “Pero para bien. Además, ayuda para todo”, señaló, mientras la exvedette completaba la idea. “Ayuda a la mente, a la apertura cerebral”.

El exjugador se sinceró sobre sus sentimientos hacia la influencer, y dejó entrever que su conexión va más allá de lo sexual. “Uno se tiene que enamorar de la persona”, expresó el jugador, mientras Yanina siguió con su visión. “No somos solo cuerpo. Somos energía. Yo siempre digo que todo está bien y el límite es dañar a otro”, señaló, en alusión a los prejuicios que aun existen sobre las personas trans.

Danelik es una famosa tiktokera
Danelik es una famosa tiktokera que entró a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada dispuesta a llevar todo su humor y su personalidad a la casa (Prensa Telefe)

El acercamiento entre Sarmiento y Danelik se ha convertido en el principal tema de conversación para los participantes, quienes especulan sobre la posibilidad de un avance más allá de la insinuación. Zilli, observadora habitual de los vínculos en el programa, sugirió cautela con frases como: “Tengan paciencia” y “tómense las cosas con calma”, aunque sus propios comentarios reflejan la expectativa por un desenlace concreto.

El acercamiento entre ambos incluso ya generó un “shippeo” entre Brian Sarmiento y Danelik Star, donde los seguidores ya bautizaron a la pareja como “Branelik”. La unión de ambos nombres, impulsada por los fanáticos, refleja el interés creciente en la relación que aún no ha dado el esperado paso del primer beso.

Dentro de la casa, la complicidad entre el exfutbolista y la influencer tucumana se hizo evidente en las últimas jornadas. Danelik relató en el confesionario su percepción del vínculo: “Nos tiramos onda nada más, pero bueno, no sé si de su parte es real o no. Vamos ahí, jodiendo”, explicó, dejando en claro la naturaleza ambigua de la conexión.

Brian Sarmiento, del mundo del
Brian Sarmiento, del mundo del fútbol a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Su acercamiento a Danelik viene siendo de lo más comentado

Cuando se le consultó por el rumbo de la relación, la participante fue tajante: “Nos hacemos cariños y eso nada más, pero nada. O sea, si se da, se da”, sostuvo, en referencia a los gestos afectivos que comparte con Brian.

La expectativa en torno a “Branelik” crece tanto dentro como fuera del reality. A pesar de la falta de un beso, los seguidores expresan en redes sociales su entusiasmo por lo que podría convertirse en el próximo romance del programa. El interés se alimenta con los intercambios lúdicos y los momentos de cercanía que ambos protagonizan.

En una conversación directa, Danelik quiso saber qué sentía Brian por ella. La respuesta del exjugador de Banfield fue reveladora: “Sentí como esa atracción que uno no la sabe y no la sabe cómo expresar. Vos estabas todo el tiempo haciéndote la linda con nosotros, entonces yo te tuve que llamar la atención de una manera para que vos después te fijes en mí, enojada, y para que después veas que soy de otra manera. Y ahí capté tu atención”, relató el participante, evidenciando el juego de seducción que atraviesa su vínculo.

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