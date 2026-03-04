Teleshow

La reacción de Brenda Gandini cuando le preguntaron si abriría la pareja con Gonzalo Heredia

Hace más de 10 años que los artistas están juntos, tienen dos hijos en común y han logrando convertirse en una de las duplas más queridas del mundo del espectáculo

Tras casi dos décadas de relación y dos hijos en común, la pareja es una de las más querida del mundo del espectáculo (Video: Vuelta y media-Urbana Play)

En los estudios de Vuelta y Media (Urbana Play), Brenda Gandini se animó a hablar sobre los desafíos de sostener una relación de pareja a largo plazo y cómo el amor se transforma con los años. Invitada por Sebastián Wainraich, la actriz repasó anécdotas y reflexiones surgidas de sus dieciséis años junto a Gonzalo Heredia, poniendo en palabras la construcción diaria, el valor de la conversación y la importancia de aceptar los cambios y las crisis como parte del camino compartido.

Consultada sobre su relación, Gandini reconoció: “Muy bien. Hay que saber, para mí, que cuando se encuentra el compañero, el amor pasa por otro lado, no pasa solamente por la química de ebullición que resulta al principio. No es tan común encontrar al compañero, ¿viste? Si te podés descubrir con lo que va creciendo cada uno y en esas diferencias o en esas crisis, porque todos tenemos crisis”.

Wainraich intervino: “Y hay que atravesarlas”, a lo que Gandini respondió: “Hay que atravesarlas, hay que hablar, mucho diálogo, independencia, apoyar al otro, al crecimiento del otro, ¿viste? Siento que tenemos como... lo digo ahora después de dieciséis años, ¿eh? Si yo me ponía, o sea, me llego a separar, poner en pareja, no sé si mantengo esto, pero los años, el tiempo te va dando como otro pensamiento sobre el amor y se va transformando y uno va trabajando, ¿no? Es un trabajo de todos los días y, y hay que dedicarle. Ya cuando te empezás a desconectar tenés que volver un poquito”.

La actriz negó de manera rotunda la posibilidad de abrir la pareja

En el diálogo salió el tema de “empezar de cero” y conocer nuevas familias: “Pero ¿cuánto te va a durar? ¿Dos años esa química? Es para tener todo lo mismo. No, aparte, ¿contarle todos tus problemas desde cero? No, qué quilombo. La familia, conocer a la fam, comerte los asados. Podemos ser realistas. Hay que actuar, ahí hay que actuar. En el primer asado sos la más simpática, la más buena”, ironizó Gandini. Wainraich sumó humor: “Y además llegás vos, novio nuevo. Brenda, contame cómo es Tinelli en empresa, contame todo”, a lo que Gandini retrucó: “No, es tremendo, no, para eso no, ya está, ya me quedo ahí”.

El conductor le preguntó si la pareja era cerrada, y Gandini contestó, entre risas: “¿Qué es esa pregunta? Pero por supuesto”. La charla derivó en una llamada a Gonzalo Heredia para conocer su visión sobre la posibilidad de una pareja abierta. Heredia fue directo: “Por ejemplo, llegó la cuota del colegio y es mucho. Viste, tenés esta cosa de tener como muchos platitos en el aire como si fueras un malabarista chino. Para mí es un quilombo. Ya tener que poner toda la energía en una familia es un montón. Imaginate, o sea, como construir otra personalidad para otra persona o lo que sea, ya me parece demasiado, es muy agotador”.

Brenda Gandini habló de su
Brenda Gandini habló de su relación con Gonzalo Heredia

Gandini celebró el argumento de su pareja: “Está muy bien, mi amor, tu argumento, la verdad, ¿eh? Esta es otra persona, ¿de qué signo sos?”. Heredia remató: “Admiro a las personas que lo hacen. Si se puede evitar, mejor”, y agregó, en tono de broma: “Igual, si mi pareja lo plantea seriamente...”. Gandini aclaró: “Pero... No, yo no, yo no dije nada de Sebastián, que él quiere abrir la pareja hace un tiempo”, lo que desató risas en el estudio.

El intercambio dejó en claro que, para Gandini y Heredia, sostener la pareja es un trabajo diario, atravesado por crisis, diálogo y transformaciones: “El vínculo hay que reciclarlo y trabajarlo todos los días, señores, si no, el amor se va”, concluyó Brenda, resumiendo en pocas palabras la apuesta cotidiana por un amor que se reinventa con el tiempo.

