Alana Flores se despide del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

La streamer mexicana pone fin a su etapa en el ring, después de una derrota frente a la argentina en la Arena Ciudad de México. (@supernovaboxing)

La noche del domingo 26 de abril, Alana Flores anunció su retiro del boxeo tras perder ante Flor Vigna en el evento Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. Después de cuatro rounds intensos, la streamer mexicana cerró una etapa que, según sus palabras, le salvó la vida y le enseñó a no rendirse.

En el combate más esperado de la velada, Alana Flores y Flor Vigna ofrecieron una pelea reñida desde el primer asalto. La argentina subió al ring con un traje blanco y la bandera de su país, acompañada de bailarines y una coreografía que sorprendió al público. Por su parte, la mexicana hizo su entrada con mariachi, un bocho tuneado y la bandera nacional en su short.

Tras cuatro rounds en la Arena Ciudad de México, Alana Flores pone fin a su carrera en el ring y agradece al boxeo por haberle salvado la vida en uno de sus momentos más difíciles. (@netflixsports)

Durante los primeros dos rounds, ambas peleadoras intercambiaron golpes a corta distancia. El segundo asalto se detuvo momentáneamente por un golpe, pero la acción regresó de inmediato. La intensidad se mantuvo hasta el tercer round, cuando Flores comenzó a perder fuerza y Vigna buscó la fórmula para asegurar la victoria.

En los últimos minutos, Flor Vigna logró conectar cuatro golpes contundentes sobre Alana Flores, lo que le permitió quedarse con el triunfo por decisión unánime. La actriz y cantante argentina agradeció al público mexicano por el recibimiento y recordó el papel del boxeo en su vida. “El boxeo me ayudó a salir de la depresión”, confesó la argentina tras recibir el cinturón de Supernova Genesis y acabar con el invicto de la mexicana.

Alana Flores se despide del boxeo

Al finalizar el combate, Alana Flores felicitó a su rival y oficializó su retiro de los eventos de boxeo entre influencers y celebridades. En el centro del ring, compartió un mensaje sobre lo que significó para ella este deporte: “En estos dos años he aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar. Me enamoré del boxeo porque el boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida”.

Alana Flores cierra su ciclo en el boxeo con palabras de gratitud y resiliencia, luego de ser derrotada por Flor Vigna en una de las peleas más esperadas entre influencers.(@supernovaboxing)

La mexicana agradeció cada aprendizaje y los momentos vividos: “Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”. También se dirigió a sus seguidores, asegurando: “No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve”.

Antes de dejar el ring, Flores concluyó: “Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”.