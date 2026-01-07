La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

A menos de un día de anunciar el paso que tomaron como familia, Jimena Barón mostró su debate con Matías Palleiro ante futuras remodelaciones de la casa (Instagram)

El martes por la tarde, Jimena Barón y Matías Palleiro abrieron la puerta a una nueva etapa familiar: anunciaron la compra de una casa más grande. La llegada de Arturo en junio pasado transformó los espacios y los sueños: el hogar anterior quedó pequeño para los cuatro, incluyendo a Momo, el hijo de la actriz y Daniel Osvaldo. Con la mudanza, llegaron ilusiones, desafíos y la certeza de que el amor necesita lugar para crecer. Pero no todo fue de color de rosa, ya que tuvieron su primer debate por las remodelaciones.

“Los propietarios, acá estamos... La casa es preciosa”, afirmó Jimena en una de las primeras grabaciones caseras que subieron a redes. A su lado, Matías, quien llevaba el cochecito de Arturo, completó: “Magnífica”. El entusiasmo era evidente, pero la calma no duró mucho. “Así todo, le queremos hacer un par de cositas. No las que Matías quiere hacer...”, comentó la cantante, anticipando el tono de la conversación.

El ida y vuelta entre ambos se tornó en una especie de sketch familiar. “Matías dice: ‘Bueno, acá yo tiro esto abajo, hago una arcada. Entonces, yo paso de un cuarto al otro por acá, con una arcada romana y si quiero algo de la cocina, me tiro acá este tubo, crack, y aparezco, rompo todo esto y aparezco en frente de la heladera’”, relató Jimena, entre carcajadas, quien sumó la posibilidad de construir un sauna a pedido del exdeportista, que, sin embargo, lo negó: “Yo no lo pedí”.

La discusión se transformó en el eje de la charla. “¿Por qué voy a poner un sauna?”, preguntó Palleiro con tono de incredulidad. Pero Jimena no dejó pasar la oportunidad: “Acá en esta pared va un sauna, ¡vos lo dijiste!”. La discusión se volvió aún más divertida con la intervención de ambos. “Están las agentes de las inmobiliarias de testigo. Vos dijiste del sauna”, insistió él. “Vos dijiste del sauna”, retrucó ella. “Vos dijiste: ‘En esta pared va el sauna de madera’. Lo dijiste vos”, insistió Matías. “Sos un mentiroso. Pero bueno, ¿tenemos confirmado en esta remodelación?”, preguntó la cantante, sumando a la conversación a los testigos de la inmobiliaria y al escribano: “Seguro la inmobiliaria es testigo”.

El humor fue el ingrediente principal del intercambio. Barón se permitió bromear: “Que sí, que compramos la casa juntos, yo no puedo creer que nos vamos a separar”. Matías agregó: “Silvana está de testigo” y, entre risas, Jimena concluyó: “Un escándalo”. El ida y vuelta continuó en el mismo tono: “El escribano es amigo mío”, sumó su pareja. La artista no se quedó atrás: “Nos vamos a pelear, tirar todo abajo, llevar el lavarropas arriba. Una ridiculez”.

La pareja detalló algunas de las ideas que sobrevuelan a la hora de planificar la remodelación. Matías fue claro: “Una habitación va a ser mi oficina”. Jimena Barón contestó: “No, vos no tenés oficina. Yo quiero una sala de bordado”. Él replicó: “Vos tenés tu cocina, enorme toda para vos”. La cantante lo corrigió: “Pero no voy a bordar en la cocina”. Matías insistió: “Sí, si vos decís que vivís ahí”. Ella remató: “¿Quién borda en la cocina? No, vivo es una manera de decir...”.

Entre las particularidades de la nueva casa, Barón destacó la presencia de una “bow window”, esas ventanas prominentes y decorativas que enamoran a quienes buscan luz natural y vistas abiertas.

La determinación de que la casa es definitiva fue uno de los puntos de acuerdo. “No, esta casa es nuestra”, afirmó Matías. Barón sumó: “Con la remodelación de casa, la gente va a conocer tu verdadero carácter. Sos divino, pero la gente no te conoce y ahora lo van a hacer”. El exrugbier intentó esquivarlo y dijo: “No, ahí queda”.

Las especulaciones de sus seguidores sobre un posible cambio de barrio también tuvieron respuesta. Jimena aclaró: “La gente quiere saber si nos vamos de Capital o qué”. Matías zanjó la cuestión con una frase contundente: “Ganó CABA”.

El nuevo hogar de Jimena y Matías es mucho más que una dirección: es el reflejo de una familia que crece, se reinventa y no teme mostrar sus contradicciones, sus risas y hasta sus pequeñas peleas frente a quienes los siguen cada día. Con Arturo sumando juguetes y aventuras, y la pareja enfrentando remodelaciones y sueños, la mudanza se transforma en una anécdota compartida, en la que cada discusión y cada proyecto son testigos del amor y la vida cotidiana.