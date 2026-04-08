La triste pérdida que golpea a Muna Pauls y su familia: “Gracias por tanto amor”

Las publicaciones de duelo de Muna y Gastón Pauls lograron conmover a sus seguidores por su sinceridad y ternura

Las redes sociales volvieron a convertirse en el espacio elegido por los famosos para compartir sus alegrías, sus recuerdos y también sus dolores más profundos. Esta vez, fue Muna Pauls quien abrió una ventana íntima a un momento de enorme tristeza familiar al despedir a Groucho, un integrante muy querido de su vida cotidiana. Con dos historias cargadas de sensibilidad, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls expresó el vacío que dejó su partida y dejó ver, sin demasiadas palabras, la dimensión afectiva que tenía el animal en su entorno más cercano.

Muna Pauls despidió a su perro Groucho con emotivos mensajes y fotos en sus redes sociales

La primera imagen que publicó Muna fue en blanco y negro. Allí se ve a Groucho acostado, en un gesto de calma y ternura, mientras dos manos lo sostienen con delicadeza. Sobre esa foto, escribió un mensaje breve pero devastador: “Gracias por tanto Groucho”, acompañado por un corazón rojo, una paloma blanca y destellos. La elección de esa frase, sencilla y directa, condensó el tono de la despedida: no hubo largas explicaciones ni detalles, sino un agradecimiento íntimo a un compañero que claramente ocupó un lugar enorme en la historia familiar.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls reveló el profundo vínculo afectivo con Groucho, su mascota

En una segunda historia, la joven sumó otra postal del perro, esta vez en un jardín, sentado bajo un árbol, en una escena luminosa y serena. Allí, el mensaje fue todavía más personal: “Te amo para siempre, enojón”, junto a un corazón rojo. Esa forma de nombrarlo, con un apodo cariñoso que revela rasgos de su personalidad, terminó de darle al adiós una textura profundamente familiar. No se trató solo de una mascota, sino de una presencia con carácter, hábitos y un vínculo construido a lo largo del tiempo, de esos que dejan huella en la vida diaria de una casa.

El dolor no fue solo de Muna. Gastón Pauls también compartió la misma imagen en blanco y negro del animal acompañado por las manos humanas, y eligió sumarse a la despedida con un mensaje igual de conmovedor: “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”. En esa frase se mezclaron la gratitud, el humor afectuoso y la identidad propia de Groucho dentro de la familia.

Groucho fue recordado por su carácter y por el lugar especial que tuvo en la familia Pauls-Cherri

Las publicaciones, aunque escuetas, alcanzaron para transmitir la profundidad del duelo. En tiempos en los que muchas veces el dolor se vuelve espectáculo, tanto Muna como Gastón optaron por un registro más genuino, más recogido, más emocional. No hubo exposición desmedida ni relato dramático: apenas imágenes elegidas con amor y frases que funcionaron como caricias finales. Y justamente por eso impactaron tanto. Porque mostraron una tristeza real, sin artificios, de esas que reconocen quienes alguna vez perdieron a un animal querido.

Hace apenas pocos días, Muna se había convertido en noticia, ya que después de meses de resguardo y confidencias, la joven artista eligió compartir una foto junto a su pareja a través de las redes. La joven que está de novia desde hace 11 meses, publicó un collage de cuatro fotos junto a su novio y acompañó las imágenes con una declaración breve pero contundente: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. Así, la joven cantante y actriz reveló la intensidad de un vínculo que la tiene completamente enamorada y que, hasta el momento, había preferido mantener en la intimidad.

Muna Pauls celebró públicamente su relación amorosa, recibiendo el apoyo de sus seguidores

La reacción no tardó en llegar. El posteo se llenó de “me gusta”, corazones y comentarios celebrando este momento personal. “Sos lo más, Muni”; “Hermosos”; “Viva el amor”; “Pareja perfecta. Viva el amor”; “Son más lindos”; “Más lindos no pueden ser”; “Muna enamorada y hermosa”; “Tan bellos y perfectos”; fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron y que, con el correr de las horas, transformaron a la joven en tendencia.