Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

En medio de una jornada bajo el sol, Camilota se animó a tirarse de un inflable y le sumó una reflexión sobre perderse a probar experiencias distintas (Instagram)

La vida de Camila Deniz, conocida en redes sociales como Camilota, ha sido un verdadero vaivén de emociones y desafíos. Su historia, marcada por momentos difíciles como el accidente de moto de su hermano Thiago Medina y la exposición mediática tras su paso por Cuestión de Peso (El Trece), la encuentra hoy en una etapa de reconstrucción y búsqueda de bienestar. En los últimos meses, la influencer dio un paso importante al mudarse a un nuevo departamento, y ahora, en pleno verano, decidió compartir con sus seguidores una profunda reflexión sobre el valor de vivir plenamente.

Fue en su cuenta de Instagram donde Camilota subió un breve clip que capturó la esencia de su presente. En las imágenes se la pudo ver subiéndose con cuidado a un inflable con tobogán que desemboca directamente en una piscina. Entre risas y algo de precaución, la joven se acomodó en el punto justo del tobogán y, con una gran sonrisa, se lanzó al agua, disfrutando del momento y la libertad que brinda el verano.

Pero el video no solo mostraba un instante divertido, sino que también venía acompañado de un mensaje en voz en off que resonó entre sus seguidores. “El tiempo acá es limitado. No sabemos ni el día ni la hora ni el momento en que nos vamos. Vivan”, se escuchó decir, dejando en claro que su presente es resultado de un profundo trabajo interno y de una apuesta consciente por la felicidad.

La influencer luego de animarse a tirarse del inflable

La publicación no tardó en cosechar una oleada de comentarios llenos de apoyo, cariño y admiración. “Dichosa vos que te permitís vivir, divertirte y jugar”; “Reina, siempre brillando”; “Te mereces lo mejor, Cami”; “Sos una chispa incontrolable”; “Te mereces vivir tu vida como quieras”; “Solo necesitamos verte feliz”, fueron solo algunos de los mensajes destacados, reflejando la empatía y la conexión que la influencer genera en quienes la siguen.

Este nuevo capítulo en la vida de Camilota se suma a una serie de logros personales y emocionales que la propia joven se encargó de compartir de manera honesta y transparente. En noviembre pasado, la mudanza a un nuevo departamento en Ramos Mejía, Buenos Aires, marcó el inicio de una etapa que ella misma definió como un renacer. A través de sus redes, mostró imágenes de su nueva vivienda, con una cocina luminosa y ordenada, y acompañó la publicación con una reflexión sobre la perseverancia y el esfuerzo: “Hoy empieza una nueva etapa. Me costó, lloré, dudé pero nunca bajé los brazos. Este lugar es el resultado de creer en mí incluso cuando todo se caía. Lo soñé, lo busqué, lo logré. Mi nuevo capítulo empieza hoy”.

En noviembre pasado, Camilota mostró el nuevo departamento que alquila en Ramos Mejía (Instagram)

Como suele ocurrir en el mundo digital, la exposición no estuvo exenta de críticas. Sin embargo, frente a los cuestionamientos sobre su estilo de vida y el uso que hace de sus ingresos en redes sociales, surgieron también muchas voces de defensa y aliento. “Dios te bendiga, si supiera la gente que gracias a Dios las redes pagan bien, es cuestión de trabajo amigos, dejen tranquila a las personas”, escribió una de sus seguidoras, sintetizando el sentir de quienes entienden que el trabajo digital también es esfuerzo y merece reconocimiento. Otras personas destacaron el rol de la influencer en el cuidado de su familia, recordando que durante años priorizó a sus hermanos y que, ahora que son adultos, es momento de pensar en sí misma: “Dedicaste tu vida a criar a tus hermanos, hoy que ya son grandes es momento de pensar en la tuya. Te felicito”.

Lejos de victimizarse o quedarse atrapada en la mirada ajena, Camilota sigue apostando por la autenticidad y la alegría como banderas personales. Su recorrido, que la llevó del dolor y la incertidumbre a la búsqueda consciente de bienestar, inspira a muchos que atraviesan historias similares.

Entre chapuzones, mudanzas y mensajes de aliento, Camilota celebra el verano con una sonrisa y una certeza: el tiempo es limitado y cada día cuenta. Su historia, hecha de pequeños logros y grandes aprendizajes, es un recordatorio de que la felicidad también se construye desde la resiliencia y la gratitud