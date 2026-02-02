Teleshow

Sofía Pachano comparte con humor en redes la imagen de Aníbal Pachano: “Un éxito el niñero que contratamos”

La actriz y presentadora recurrió al ingenio para mostrar un instante familiar especial. El coreógrafo, abuelo de Vito, protagonizó una escena entrañable

La actriz y conductora Sofía Pachano sorprendió a sus seguidores al compartir un episodio familiar cargado de ternura. Pidió a su padre, el coreógrafo Aníbal Pachano, que cuidara un rato a su hijo recién nacido Vito, y lo encontró dormido junto al bebé.

La imagen de Aníbal Pachano durmiendo en el sofá junto a su nieto fue tomada por Sofía, quien la publicó en sus redes con humor: “Un éxito el niñero que contratamos”. La fotografía no tardó en expandirse en las redes, donde el gesto fue celebrado y muchos usuarios auguraron un fuerte vínculo entre abuelo y nieto.

El nacimiento de Vito el 19 de enero llenó de alegría a la familia. Sofía y su pareja Santiago Ramundo recibieron a su primer hijo y desde entonces han compartido varias imágenes que reflejan la emoción de esta nueva etapa. Aníbal Pachano expresó su asombro y felicidad al convertirse en abuelo, describiendo la experiencia de tener a su nieto en brazos y de ver a su hija en su faceta de madre. “Ella está muy bien, estuve con Vito en brazos, pesó 3,400 kg, es tan chiquitito y tan frágil, pero en menos de un mes ya se ponen erguidos”, explicó el coreógrafo.

El apoyo doméstico también se ha manifestado con la presencia activa de Ana Sans, madre de Sofía, que acompañó de cerca a su hija durante el posparto, mostrando el valor del acompañamiento familiar en esos primeros días.

Entre los seguidores comenzó a circular el apodo de “Bebé Millas” para el pequeño, ya que Sofía y Santiago atravesaron numerosos destinos durante el embarazo, como Nueva York, Río de Janeiro, Turquía, Croacia, Puglia, Chile, Mendoza, Mar del Plata y Ámsterdam. Sofía compartió la primera fotografía de Vito haciendo alusión a ese sobrenombre: “Holi. Vito Ramundo Pachano aka Bb Millas”.

Las emociones de Sofía Pachano y Aníbal Pachano se reflejan tanto en sus publicaciones como en sus palabras. En una de sus expresiones, Sofía reveló: “Arranqué el videíto para que vean que me había bañado y me quebré en el camino”, evidenciando la intensidad de este momento.

La historia de la familia Pachano pone de relieve el valor del afecto cotidiano, la participación activa de los abuelos y la sorpresa constante que despierta la llegada de un nuevo integrante, en una etapa que transforma a cada generación.

Un momento inolvidable

Sofía Pachano anunció su embarazo: será su primer hijo con Santiago Ramundo

Un anuncio inesperado en redes redefinió las próximas semanas para los seguidores de Sofía Pachano y Santiago Ramundo: la pareja confirmó la llegada de su primer hijo, consolidando así más de cinco años de relación y una historia marcada por la distancia y la complicidad. El video, publicado en sus cuentas de Instagram, mostró a Pachano junto a Ramundo en la cocina, ocultando el verdadero mensaje detrás de lo que simuló ser una escena cotidiana.

En el registro audiovisual, Pachano encaró el momento con humor y guiños a su cotidianidad: “Receta nueva, nuevísima. Nunca la hiciste, ¿no?”, preguntó a Ramundo. La conductora agregó los ingredientes con doble sentido: “Lleva huevos, leche, horno, mucho amor y tiempo”. Tras una pausa, levantó la remera y concretó la revelación: “Estamos embarazados”, dijo ante más de 720 mil seguidores. El encuentro cerró con un beso, un abrazo, y un toque cómico dirigido a su perro: “Apolo, vení, vas a tener un hermano”.

En una despedida del video, Pachano sostuvo a su mascota y concluyó la puesta en escena: “Vas a tener un hermanito humano”. El anuncio abrió rápidamente un caudal de mensajes y reacciones, posicionando a la pareja en el centro de la conversación pública.

El trayecto sentimental de Pachano y Ramundo transitó etapas poco convencionales. Después de la participación de la bailarina en la primera edición de Masterchef Celebrity, la relación se hizo pública tras un viaje a México. Inicialmente, Ramundo compartió en Instagram una foto con Sofía que describió como una reunión familiar. Luego, Pachano subió dos imágenes junto al actor, formalizando ante su audiencia el vínculo nacido meses antes.

La distancia cobró protagonismo en su historia. El lazo inició antes de recibir atención mediática, según indicaron los protagonistas, y se profundizó con la llegada de la pandemia. “Se re puede mantener un amor a distancia. Ustedes se enteraron ahora, pero estamos de antes. Nos agarró la pandemia en el medio”.

Tras cumplir sus compromisos laborales en Argentina, incluyendo su debut como conductora en Cocineros Argentinos, Pachano regresó de sus vacaciones en México y mantuvo el romance a la distancia. Ramundo permaneció en el país norteamericano por motivos profesionales. La unión se sostuvo adaptándose a videollamadas y encuentros virtuales, hasta la reanudación de la actividad presencial.

