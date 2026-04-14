Marcelo Polino opinó sobre Grecia Colmenares en Gran Hermano y su experiencia trabajando con ella: “No sabía dónde estaba”

El periodista recordó el paso de la actriz por el Bailando y anticipó su paso por GH Italia (Video: SQP, América TV)

La confirmación del ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó expectativa inmediata entre los fanáticos del reality. La actriz venezolana, ícono de las telenovelas de los años 80 y 90, desembarca en la casa más famosa del país para ocupar el lugar que dejó Andrea del Boca tras su abrupta salida por motivos de salud. Sin embargo, mientras el público debate qué puede aportar su presencia, una voz autorizada del espectáculo fue tajante al respecto: Marcelo Polino.

En un móvil con SQP (América TV), el periodista no dudó en compartir su mirada sobre la incorporación de la actriz y dejó una frase que rápidamente resonó: “A mí me gusta mucho como nombre, pero no creo que nos vaya a dar muchas sorpresas dentro de la casa”. Su análisis, lejos de ser improvisado, se apoya en experiencias previas con la protagonista de éxitos como Topacio y Más allá del horizonte, a quien conoció en distintos contextos televisivos en la Argentina.

Durante la charla con Yanina Latorre, el periodista reconstruyó cómo fue convivir laboralmente con Colmenares, especialmente en su paso por Bailando por un sueño. Según su relato, la actriz llegaba con una impronta muy marcada, propia de otra época de la televisión. “Es una mujer con una personalidad muy aniñada y con un estilo de vida de diva de la década de los noventa”, aseguró, al tiempo que describió que, en ese contexto, “no sabía muy bien dónde estaba”.

Polino afirmó que Grecia Colmenares podría no sorprender en el reality debido a su personalidad marcada por épocas pasadas de la televisión

Ese contraste, para el periodista, fue clave para entender su desempeño en formatos más actuales. “Cuando se encontró con todos nosotros, estaba como media desencajada. Sentimos que nunca se dio cuenta dónde había estado”, agregó, en una reflexión que mezcla crítica y descripción de un cambio de época en la industria televisiva.

El arribo de Grecia Colmenares al reality se da en un momento particular del programa. La salida de Andrea del Boca —tras una fuerte caída dentro de la casa que obligó a su internación y posterior abandono— dejó un vacío que la producción decidió cubrir con otra figura histórica de la ficción latinoamericana. La elección no es casual: se trata de una actriz que marcó generaciones y que supo construir una carrera internacional a partir de melodramas que fueron éxito en toda la región.

Nacida en Venezuela en 1962, Colmenares inició su carrera siendo apenas una niña y alcanzó su consagración con títulos como Topacio, que la catapultó a la fama internacional. En la Argentina, su vínculo con el público se consolidó con María de nadie, una novela que se convirtió en un fenómeno de audiencia en los años 80. Desde entonces, su imagen quedó asociada a ese tipo de producciones, con personajes intensos, románticos y atravesados por el drama.

Grecia Colmenares llegará a la casa más famosa de la Argentina (Video: GH, Telefe)

Sin embargo, su trayectoria también incluye participaciones en realities, tanto en la Argentina como en el exterior. En 2012 formó parte de Bailando por un sueño, mientras que años más tarde ingresó al Grande Fratello italiano, donde permaneció durante varios meses y logró conectar con la audiencia, que la apodó “Leona” por su fortaleza. Esa experiencia, en teoría, podría jugar a su favor en este nuevo desafío.

Pero Polino no parece convencido. “Ya estuvo en otros realities y no pasó nada”, sentenció, minimizando su capacidad de generar contenido dentro de la casa. Para él, el atractivo de su participación pasa más por el peso simbólico de su nombre que por lo que pueda ofrecer en la dinámica del juego.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa tiene que ver con la adaptación al formato. Gran Hermano propone una convivencia extrema, sin privilegios ni jerarquías, donde todos los participantes comparten espacios y rutinas en igualdad de condiciones. Y allí, según el periodista, podría aparecer un conflicto. “No sé cuánto va a aguantar eso. Viene de otro lugar”, deslizó, en referencia al contraste entre la televisión actual y la lógica con la que se manejaban las grandes figuras en décadas pasadas.

La experiencia de Colmenares en formatos anteriores, como Bailando por un sueño y Grande Fratello, genera dudas sobre su adaptación al formato de Gran Hermano

En ese sentido, también recordó cómo era el trato hacia Colmenares en sus años de mayor exposición. “Cuando la trajeron a la Argentina, tenía motorhome, peluquero, vestuarista y un séquito de gente”, detalló. Esa imagen, asociada a una industria con mayores recursos y otra concepción del estrellato, choca con el formato austero y horizontal del reality.

Aun así, Polino destacó un aspecto positivo de la actriz: su vínculo con el país. “Ella quiere mucho a la Argentina, lo siente como su segundo país”, afirmó, dejando entrever que su participación también puede leerse como un intento de reconectar con ese público que la acompañó durante los momentos más altos de su carrera.