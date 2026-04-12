Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su participación en Coachella junto a Luísa Sonza

Emilia Mernes junto a Luisa Sonza en la previa de Coachella

En medio de la pelea con Tini Steossel y María Becerra, Emilia Mernes anunció su participación en Coachella junto a Luísa Sonza, marcando un nuevo hito internacional en la carrera de ambas artistas latinoamericanas. La noticia generó expectativa entre los seguidores, ya que no solo representa su debut en uno de los festivales más emblemáticos del mundo, sino que también consolida el vínculo musical y personal que forjaron en los últimos años a través de diversas colaboraciones.

El anticipo llegó con una imagen llamativa: Emilia compartió la foto de dos micrófonos personalizados, uno cubierto en cristales rosados y otro en negro, sobre una mesa clara. Sin revelar aún el contexto, la publicación despertó especulaciones en redes sobre una inminente actuación conjunta.

Horas después, Emilia publicó una serie de fotos desde el predio del festival, en California. Se la vio lista para la acción: vestida con un conjunto de short y remera a rayas, sombrero negro y pulsera de acceso, paseó en carrito entre los escenarios y compartió la previa con gestos relajados y una sonrisa. El entorno, con palmeras y el característico clima soleado, dejó en claro que la artista argentina ya estaba instalada en el epicentro del evento.

Las cantantes estarán juntas en el escenario del festival estadounidense (Video: Instagram)

La confirmación plena llegó más tarde, cuando Emilia reposteó la historia de Luísa Sonza. En la imagen, ambas sostuvieron sus micrófonos listos para el show, con la inscripción “Hoy; con mi amor” y un mensaje de Emilia celebrando la oportunidad de acompañar a su amiga en el escenario. Esta presentación en Coachella suma un capítulo más a la relación artística entre ambas, que ya compartieron lanzamientos como “Bunda” y “Mothinia 2.0”, canciones en las que fusionaron el pop y los sonidos urbanos en colaboraciones que lograron repercusión internacional y millones de reproducciones.

Así, a través de fotos y gestos en redes, Emilia Mernes mostró no solo la emoción por presentarse en Coachella junto a Luísa Sonza, sino también la fuerza de una alianza musical que sigue creciendo y ampliando fronteras.

La foto que compartió Emilia antes de anunciar su participación en Coachella

La cuenta secundaria de la cantante de “No_se_ve.mp3″, “mala pero cutie” compartió el detrás de escena de los preparativos para el show en Coachella junto a Luísa. En el primer video, que quedó registrado en las imágenes, se vio a ambas artistas practicando la coreografía de su presentación, acompañadas por uno de los miembros del staff. Durante el ensayo, sonó de fondo “Motinha 2.0”, una de las colaboraciones que unió a las dos cantantes y que se convirtió en un hit internacional.

Las fotos mostraron a Emilia y Luísa en pleno ensayo sobre el escenario, coordinando movimientos y ajustando detalles en compañía del equipo técnico y de baile. El ambiente, bajo la carpa roja característica del festival, reflejó el clima de concentración y expectativa previo a la presentación.

En otro video publicado en la misma cuenta, se las vio afinando la interpretación de la canción que compartieron esa noche, repasando voces y puliendo la dinámica entre ambas antes del show. La presencia de estos momentos en redes dejó en evidencia no solo la profesionalidad y la química entre Emilia y Luísa, sino también el entusiasmo con que vivieron la previa de una de las noches más esperadas en Coachella.

Emilia eligió un conjunto compuesto por un mini short y una remera blanca y negra

Emilia será parte del festival por primera vez (Instagram)

La participación de Emilia Mernes y Luísa Sonza en Coachella no solo marca un nuevo logro internacional en sus carreras, sino que también deja en evidencia la dedicación, el trabajo en equipo y la complicidad que construyen en cada colaboración. Los ensayos compartidos, la previa documentada en redes y la energía sobre el escenario confirman que la alianza artística entre ambas sigue dejando huella tanto en la música latina como en los festivales más relevantes del mundo.