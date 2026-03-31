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Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres: el mensaje de Zaira Nara que habría motivado la ruptura

El final fue atribuido a “diferencias de agenda”, pero Yanina Latorre aportó un dato que vincula al pasado del polista. Los detalles

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Chechu Bonelli habló de su presente tras confirmarse la separación de Facundo Pieres (Video: SQP. América)

La reciente separación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres generó un intenso revuelo en el ambiente mediático argentino. Pocos meses después de haberse hecho pública su relación, la ruptura sorprendió tanto a seguidores como a colegas, a la vez que deja al descubierto detalles y versiones cruzadas que involucran a otras figuras del espectáculo.

La información fue confirmada por Yanina Latorre en su programa SQP (América), quien aseguró haber recibido datos directos del entorno del propio polista. La conductora afirmó que la relación llegó a su fin de manera inesperada, apenas un mes después de la confirmación oficial, y que la pareja habría terminado por “diferencias de agenda”. Sin embargo, dentro del estudio se puso en duda la veracidad de este motivo, ya que días antes ambos se habían mostrado juntos disfrutando de una jornada de playa.

En el marco de estas versiones, Latorre sostuvo que la inmediatez con la que se confirmó la separación responde a una estrategia para anticipar la viralización de datos más sensibles y evitar quedar mal posicionados ante la opinión pública. Según sus averiguaciones, la ruptura se produjo hace aproximadamente una semana, aunque las imágenes recientes de ambos en Punta del Este alimentaron las especulaciones sobre la verdadera causa del distanciamiento.

Yanina Latorre confirmó la separación de Chechu Bonelli y Facundo PIeres

La irrupción de Zaira Nara en la historia sumó un condimento inesperado. De acuerdo a lo relatado por Yanina, el deportista recibió un mensaje de la modelo argentina que habría detonado un proceso de replanteo sentimental. “Eso paralizó su corazón, porque este tipo no se olvidó de Zaira Nara”, explicó la conductora, al resaltar que, tras ese intercambio, el polista la volvió a seguir en redes sociales.

El mensaje habría tenido como motivo un pedido de contacto de un constructor para una casa en Uruguay, pero el efecto en Pieres fue inmediato y generó dudas sobre sus sentimientos actuales. Este episodio se convirtió en el eje de las hipótesis mediáticas sobre el desenlace de la pareja.

En este punto, se puede afirmar que el mensaje de Zaira a Facundo, vinculado supuestamente a una consulta profesional, fue interpretado como un detonante emocional que llevó al polista a replantear su vínculo con Chechu, lo que finalmente derivó en la ruptura. El seguimiento de Zaira y Wanda Nara por parte de Pieres en Instagram reforzó las sospechas sobre una posible conexión sentimental no resuelta.

Zaira Nara habló de la relación de Facundo Pieres con Chechu Bonelli
Zaira Nara, Facundo Pieres y Chechu Bonelli

Ante la difusión de la noticia, la prensa buscó la palabra de Chechu. Consultada por un cronista de SQP sobre la supuesta crisis, la periodista deportiva optó por no confirmar la separación y respondió: “Yo estoy muy bien”. Pese a la insistencia de los periodistas, Bonelli prefirió no dar detalles sobre su estado sentimental y se limitó a expresar: “Estoy pasando un momento muy bueno mío”.

Esta actitud reservada alimentó las dudas sobre la naturaleza exacta del distanciamiento y permitió que se multiplicaran las versiones alternativas sobre lo sucedido. Bonelli evitó profundizar y se despidió rápidamente del móvil periodístico, dejando abierta la incógnita en torno a la ruptura.

El vínculo entre la periodista y modelo y el polista tiene antecedentes de larga data. Cabe recordar que la primera relación pública de Pieres con una figura del medio fue precisamente con Bonelli, cuando ambos eran jóvenes. Tras esa primera etapa, el polista inició un noviazgo con Paula Chaves, otro romance de alta exposición mediática.

facundo pieres chechu bonelli
Facundo Pieres y Chechu Bonelli días antes de que se conociera la separación

Con el paso de los años, las vidas sentimentales de los protagonistas tomaron caminos diferentes, pero volvieron a cruzarse tras sus respectivas separaciones. La reciente relación entre Bonelli y Pieres se formalizó a principios de este año y fue rápidamente reconocida en público, con apariciones conjuntas y muestras de afecto en eventos sociales y viajes.

Durante el verano, la pareja se mostró unida en diversas ocasiones, consolidando su imagen ante la prensa y el público. Las primeras fotos juntos, donde se los veía abrazados y a los besos, confirmaron el regreso del romance, que no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados en el ambiente del espectáculo y el deporte.

La abrupta ruptura, entonces, no solo sorprendió por la velocidad del desenlace, sino también por el trasfondo de vínculos previos y relaciones cruzadas con otras figuras del espectáculo argentino. El hecho de que ambos coincidieran en eventos recientes en Punta del Este y que se mantuvieran cercanos hasta poco antes de la separación alimentó el interés mediático y las especulaciones sobre las verdaderas causas de la crisis.

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