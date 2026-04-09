Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en medio del juicio por la muerte del neurólogo: “No vamos a ser felices nunca más”

El conductor se abrió acerca del momento que está atravesando su hijo, acusado de homicidio (Video: Puro Show-El Trece)

La causa judicial que involucra a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo sigue generando repercusiones tanto en los tribunales como en los medios de comunicación. Con la querella pidiendo una pena de 15 años de cárcel y el entorno familiar bajo la lupa, la expectativa crece mientras se espera el veredicto final. En este clima de tensión, Roberto Pettinato, padre del imitador, volvió a defender a su hijo y a cuestionar el tratamiento del caso, en una entrevista con Puro Show (El Trece).

“El juicio, estuve la vez pasada. Me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Y yo lo dije esto antes, dos sesiones antes de todo esto, que yo dije: si están las pruebas, fuck. Salió en Clarín el fiscal diciendo sinceramente: ‘Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas’”, expresó Pettinato. “Entonces, como es derecho penal, no es el civil, que cualquier cosa. No, no, en el penal, si está, como, viste como en las películas, si está el cuerpo, esta, si está el arma, entonces está. Si están tus huellas en el arma, entonces está más. Y la verdad que sinceramente no lo está”.

El músico también se refirió al contexto en el que se produjo la muerte de Rodrigo, reconociendo que ambos compartían consumos problemáticos: “Es verdad que fueron compañeros de consumo. Y cuando pasan esas cosas de día y medio, dos días, qué sé yo, delirio, pasan, suelen suceder accidentes. Aparte yo a veces pienso y digo: ¿y si hubiese sido al revés? ¿Y si era Felipe el que se moría?”

Inicia el juicio oral contra Felipe Pettinato, acusado por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en un incendio. La justicia busca determinar su responsabilidad en el hecho, por el cual enfrenta el cargo de "estrago doloso seguido de muerte".

Sobre el estado actual de su hijo, Pettinato aseguró: “Está superbién, muy tranquilo. Siempre estuvo superbién y muy tranquilo. Yo también le decía: ‘¿Vos estás bien?’ Y él me decía: ‘Sí, estoy bien porque...’. Yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad. Por eso no declara. Y tampoco está en condiciones muy bien de... Él sigue haciendo terapia, terapia, terapia, terapia y clínica, clínica, clínica, clínica”.

Roberto fue contundente al opinar sobre el futuro judicial de Felipe: “Felipe no es que no tiene que serlo. Felipe no debe salir culpable. Debe salir absuelto. Y su vida va a continuar como la que te pasaría a vos o a mí si nos pasa algo así. No vamos a ser felices nunca más”.

Al abordar las acusaciones de un integrante de la familia de Melchor Rodrigo, Pettinato minimizó el peso de esos dichos: “Es el hermanastro, que creo que incluso hasta Melchor no lo quería, porque yo me acuerdo haber hablado con Melchor del hermanastro. No lo quería mucho, pero de todos modos ponele que él piense eso. Bueno, piensa eso, pero es un tipo que no lo llamaron, ni la querella lo llamó para decir su gran opinión”.

La entrevista también abordó la relación actual con su hijo Homero, quien está por lanzar un disco en el que Roberto participó: “Homero es un fucking genio, realmente”.

Roberto Pettinato habló del juicio a su hijo Felipe

Esta no es la primera vez que habla acerca de la causa. En el mismo programa, semanas atrás, reconoció la gravedad del momento y las emociones que provoca el avance del juicio, pero subrayó: “El tema es difícil. El código penal no es igual que los códigos civiles. El código penal exige tener las pruebas muy claras”, argumentó.

Para el músico, el proceso penal se diferencia radicalmente de otros ámbitos judiciales. Señaló que, cuando se trata de sentenciar a una persona, las pruebas deben ser serias y concretas. “No existe el ‘a mí me parece que…’. O gente que dice: ‘A nosotros nos parece que evidentemente…’. Eso es lo que tienen que probar realmente”.

Pettinato expresó su confianza en que el proceso terminará a favor de su hijo, basándose en la falta de elementos concretos en la causa. “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del código penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude.”