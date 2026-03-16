Duro alegato de la querella en el juicio a Felipe Pettinato: “No tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima”

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo comienza su recta final. El Tribunal N°14 lleva adelante desde el mes pasado el proceso para esclarecer el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo, ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano.
El streamer e imitador de Michael Jackson está acusado de haber provocado el fuego. La calificación de la causa en su contra es la de estrago doloso seguido de muerte. Si Pettinato es declarado culpable, podrá ser condenado a una pena de 8 a 20 años.
Así, culmina la valoración de la prueba y comienza la ronda de alegatos tras la declaración de más de 15 testigos, que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche, además de Delia Muzio, madre de Rodrigo y querellante en la causa. En su declaración, la mujer de 81 años aseguró que Pettinato “tenía una obsesión" con su hijo.
Este lunes, la querella del caso, integrado por tres abogados, hará su alocución y su pedido de pena ante el Tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.
Pettinato, por su parte, se negó a ver las fotos del cadáver incendiado de Rodrigo en la audiencia del lunes pasado. Tampoco declaró hasta el momento. Su defensa no hizo planteos especiales durante las cuatro audiencias realizadas hasta ahora.
La jornada en el Tribunal N°14 se dio por iniciada poco después de las 10:40. El abogado Alejandro Drago, cabeza del equipo jurídico de la madre de la víctima, es el encargado del alegato.
“Esta querella va a formular su acusación contra Felipe Juan Pettinato por los hechos que describiremos y por los argumentos que desarrollaremos”, comenzó Drago. Anunció que dividirá su relato en los hechos, la valoración probatoria y la fundamentación del pedido de pena. Así, coincidió con la calificación de estrago doloso seguido de muerte.
“No modficamos en nada los hechos del decreto de elevación a juicio: se acreditó en el debate. Pasaré a describir brevemente el hecho: imputamos a Felipe Pettinato haber causado el incendio”, continuó.
A ambos, víctima y victimario, los unía una relación profesional y de amistad, ratificó. “Por la tarde, Rodrigo se había comunicado con su madre y le dijo que la conferencia había salido bien”. “En horas de la tarde, su padre lo llamó y le dijo que lo esperaba”. “Sin embargo, a la noche, comenzó el incendio”.
Pettinato conocía el estado de la víctima, al saber los psicofármacos que había tomado Rodrigo aquella tarde. El streamer inició el fuego sabiendo el riesgo para Melchor Rodrigo y para los vecinos. “El estado de Rodrigo era indudablemente conocido por Pettinato”, aseveró.
Afirmó, también, que Pettinato “no tuvo el menor gesto de empatía con la familia” de quien era su médico tratante. “No hubo un llamado o explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó. El incendió y lo empezó Pettinato... Si hubiese ocurrido unos pisos más abajo, hubiese puesto en riesgo a todo el edificio”.
;“Melchor”, según la autopsia, “tenía monóxido en los pulmones, eso ocurrió porque estaba vivo, tragó humo”.
Luego, se dirigió a la defensa, que podría alegar que Rodrigo falleció por una cardiopatía que padecía. Con esa cardiopatía, afirmó Drago, “vivió toda su vida y desarrolló su carrera, murió por consecuencia directa del incendio... Si no hubiese sido por el incendio, Melchor estaría curando gente”.
El plan de mudanza de Rodrigo a Estados Unidos, para convivir en New Jersey con su novia, algo que se ventiló en el proceso, “lo tenía mal a Pettinato, sin dudas”.