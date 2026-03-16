Duro alegato de la querella en el juicio a Felipe Pettinato: “No tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima”

Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 16 de marzo

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo comienza su recta final. El Tribunal N°14 lleva adelante desde el mes pasado el proceso para esclarecer el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo, ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano.

El streamer e imitador de Michael Jackson está acusado de haber provocado el fuego. La calificación de la causa en su contra es la de estrago doloso seguido de muerte. Si Pettinato es declarado culpable, podrá ser condenado a una pena de 8 a 20 años.

Así, culmina la valoración de la prueba y comienza la ronda de alegatos tras la declaración de más de 15 testigos, que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche, además de Delia Muzio, madre de Rodrigo y querellante en la causa. En su declaración, la mujer de 81 años aseguró que Pettinato “tenía una obsesión" con su hijo.

Este lunes, la querella del caso, integrado por tres abogados, hará su alocución y su pedido de pena ante el Tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

Pettinato, por su parte, se negó a ver las fotos del cadáver incendiado de Rodrigo en la audiencia del lunes pasado. Tampoco declaró hasta el momento. Su defensa no hizo planteos especiales durante las cuatro audiencias realizadas hasta ahora.