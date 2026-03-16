Crimen y Justicia

Duro alegato de la querella en el juicio a Felipe Pettinato: “No tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima”

El proceso a cargo del Tribunal N°14 entra en su recta final. El imitador de Michael Jackson, que se negó a declarar hasta el momento, podría ser condenado a 20 años de cárcel

Guardar
Felipe Pettinato en la audiencia
Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 16 de marzo

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo comienza su recta final. El Tribunal N°14 lleva adelante desde el mes pasado el proceso para esclarecer el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo, ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano.

El streamer e imitador de Michael Jackson está acusado de haber provocado el fuego. La calificación de la causa en su contra es la de estrago doloso seguido de muerte. Si Pettinato es declarado culpable, podrá ser condenado a una pena de 8 a 20 años.

Así, culmina la valoración de la prueba y comienza la ronda de alegatos tras la declaración de más de 15 testigos, que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche, además de Delia Muzio, madre de Rodrigo y querellante en la causa. En su declaración, la mujer de 81 años aseguró que Pettinato “tenía una obsesión" con su hijo.

Este lunes, la querella del caso, integrado por tres abogados, hará su alocución y su pedido de pena ante el Tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

Pettinato, por su parte, se negó a ver las fotos del cadáver incendiado de Rodrigo en la audiencia del lunes pasado. Tampoco declaró hasta el momento. Su defensa no hizo planteos especiales durante las cuatro audiencias realizadas hasta ahora.

El streamer enfrenta al Tribunal Oral N°14, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte. Podrá ser condenado a 20 años si es hallado culpable. La madre de la víctima, de 81 años, encabeza la querella en su contra.

En pocas líneas:

13:30 hsHoy

“Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia”

La jornada en el Tribunal N°14 se dio por iniciada poco después de las 10:40. El abogado Alejandro Drago, cabeza del equipo jurídico de la madre de la víctima, es el encargado del alegato.

“Esta querella va a formular su acusación contra Felipe Juan Pettinato por los hechos que describiremos y por los argumentos que desarrollaremos”, comenzó Drago. Anunció que dividirá su relato en los hechos, la valoración probatoria y la fundamentación del pedido de pena. Así, coincidió con la calificación de estrago doloso seguido de muerte.

“No modficamos en nada los hechos del decreto de elevación a juicio: se acreditó en el debate. Pasaré a describir brevemente el hecho: imputamos a Felipe Pettinato haber causado el incendio”, continuó.

Alejandro Drago, abogado de la
Alejandro Drago, abogado de la querella en el juicio a Felipe Pettinato

A ambos, víctima y victimario, los unía una relación profesional y de amistad, ratificó. “Por la tarde, Rodrigo se había comunicado con su madre y le dijo que la conferencia había salido bien”. “En horas de la tarde, su padre lo llamó y le dijo que lo esperaba”. “Sin embargo, a la noche, comenzó el incendio”.

Pettinato conocía el estado de la víctima, al saber los psicofármacos que había tomado Rodrigo aquella tarde. El streamer inició el fuego sabiendo el riesgo para Melchor Rodrigo y para los vecinos. “El estado de Rodrigo era indudablemente conocido por Pettinato”, aseveró.

Afirmó, también, que Pettinato “no tuvo el menor gesto de empatía con la familia” de quien era su médico tratante. “No hubo un llamado o explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó. El incendió y lo empezó Pettinato... Si hubiese ocurrido unos pisos más abajo, hubiese puesto en riesgo a todo el edificio”.

;“Melchor”, según la autopsia, “tenía monóxido en los pulmones, eso ocurrió porque estaba vivo, tragó humo”.

Luego, se dirigió a la defensa, que podría alegar que Rodrigo falleció por una cardiopatía que padecía. Con esa cardiopatía, afirmó Drago, “vivió toda su vida y desarrolló su carrera, murió por consecuencia directa del incendio... Si no hubiese sido por el incendio, Melchor estaría curando gente”.

El plan de mudanza de Rodrigo a Estados Unidos, para convivir en New Jersey con su novia, algo que se ventiló en el proceso, “lo tenía mal a Pettinato, sin dudas”.

Temas Relacionados

Felipe PettinatoMelchor Rodrigoúltimas noticias

Últimas noticias

Violento asalto de motochorros a un kiosquero en La Plata: se resistió, recibió cuatro disparos y todo quedó filmado

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil intervino para frenar la agresión y fue brutalmente golpeado por los delincuentes

Violento asalto de motochorros a

Quién era el docente que fue asesinado a tiros mientras trabajaba como chofer para una app de viajes

Cristian Eduardo Pereyra (39), padre de una niña de 3 años, fue atacado este sábado a la noche sobre la autopista Presidente Perón, en el partido de La Matanza. El desgarrador testimonio de Brenda y Victoria, sus hermanas

Quién era el docente que

Lo buscaban en Chile por un resonante asalto pero estaba detenido en Boedo con otra identidad

José Santos Torres Montecinos, alias “el chico Perry” se había fugado de una cárcel en el país trasandino. Estaba alojado en un calabozo de CABA por un robo

Lo buscaban en Chile por

Las deudas del policía acusado de matar al docente que trabajaba de chofer: así quedó el auto tras el asalto

Matías Alejandro Vizgarra, efectivo de la Bonaerense, será indagado este lunes por el fiscal Adrián Arribas por el crimen de Cristian Pereyra en Virrey del Pino

Las deudas del policía acusado

Desarticularon otra banda narco familiar que operaba en Córdoba

Hay tres detenidos en la localidad de San José de la Dormida. Entregaban la droga vía delivery

Desarticularon otra banda narco familiar

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 16 de marzo

La guerra de Irán podría estar a punto de escalar

No instales estos juegos en Steam o perderás el control de tu ordenador y robarán tus contraseñas

Techint y Pampa Energía mantienen juicios millonarios contra el Estado por incumplimientos en el Plan Gas

¿El fin de los programadores tradicionales? La era del ‘Vibe Coding’ llega para cambiar cómo se crea software

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

La crisis hídrica impulsa debate sobre desalinización nuclear a gran escala en Estados Unidos

Oscar 2026: James Van Der Beek, Eric Dane y otras estrellas fueron excluidas del “In Memoriam”

Keir Starmer habló sobre el estrecho de Ormuz: “El Reino Unido no se dejará arrastrar hacia una guerra más amplia”

DEPORTES

Murió Marcelo Araujo, el histórico

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

La selección femenina de Irán se trasladará desde Malasia a Omán, pero dos de sus integrantes siguen en Australia

La recorrida por la lujosa mansión de Carlos Tevez: pileta con cascada, un museo con los tesoros de su carrera y la mini Bombonera