El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

La actriz y activista cuestionó la iniciativa de Carolina Losada y advirtió sobre el impacto en víctimas de violencia de género (Video: Instagram)

En medio de la polémica por el proyecto de ley para penalizar falsas denuncias, Thelma Fardin rechazó públicamente la iniciativa impulsada por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada. Desde su cuenta de Instagram, la actriz cuestionó el sentido de la propuesta y advirtió sobre el impacto que estos debates tienen en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

“Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel”, sostuvo, al tiempo que remarcó la falta de estadísticas que respalden la existencia de un problema extendido con las denuncias falsas.

La figura de Patito Feo, convertida en referente del movimiento contra la violencia sexual, subrayó que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias infundadas y que existen instancias civiles para abordar injurias, daños y perjuicios. “Están utilizando recursos del Estado, o sea, sueldo de legisladores, que pagamos nosotros”, apuntó, en directa crítica al uso de fondos públicos para proyectos que, según su visión, no resuelven los verdaderos problemas de acceso a la justicia.

“¿A qué apunta este proyecto de ley que se está presentando? Porque en nuestro código penal ya están contempladas las falsas denuncias y lo civil también, las injurias, daños y perjuicios”, señaló la actriz

Fardin cuestionó la necesidad de crear nuevas figuras legales para penalizar las denuncias falsas, y advirtió sobre el riesgo de desalentar a quienes buscan justicia: “¿A qué apunta este proyecto de ley que se está presentando? Porque en nuestro código penal ya están contempladas las falsas denuncias y lo civil también, las injurias, daños y perjuicios”.

La actriz sostuvo que la promoción de este tipo de leyes responde a prejuicios sociales y no a una demanda real basada en datos: “No hay estadísticas sobre falsas denuncias. Sí hay sobre la dificultad de las mujeres para acceder a justicia”.

Fardin, quien se volvió una referente tras su denuncia contra Juan Darthés que lo condenó en Brasil a 6 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado, citó cifras internacionales para desmentir que las denuncias falsas constituyan un fenómeno masivo. “Según ONU Mujeres, solo el 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas”, aseguró, frente a la magnitud del subregistro y las dificultades para denunciar.

“Según ONU Mujeres, solo el 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas”, aseguró Thelma Fardin en alusión al proyecto de ley de la senadora Carolina Losada y otros, que modifica el Código Penal de la Nación sobre las falsas denuncias (Instagram)

Fardin alertó que “77% de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciarla”, lo que evidencia un contexto de temor y barreras de acceso a la justicia. En la misma línea, señaló que no existen estudios serios en Argentina que permitan afirmar un crecimiento de las denuncias infundadas.

En su exposición, Fardin detalló las múltiples trabas que enfrentan las víctimas cuando deciden acudir al sistema de justicia. Enumeró obstáculos económicos (“no ganás plata cuando denunciás, al contrario, ponés, pagás abogados, pericias, taxi”), la revictimización institucional y social (“la gente de tu entorno, de tu pueblo, de los medios de comunicación de tu ciudad”), y la presión de los prejuicios sociales.

Explicó el concepto de revictimización: “Por ejemplo, que te pregunten: ‘¿Por qué denunciás recién ahora?’”. La actriz puso el foco en el costo emocional y práctico: “Tu vida se ve atravesada por eso. Y eso si tenés la suerte de tener una red de contención”. Destacó también la dificultad probatoria: “La justicia a veces te pide que lo pruebes como si fuese que te robaron el auto y hay una cámara de seguridad filmando todo en la calle”.

“No hay un 85% y un 99% por ciento de mujeres yendo a la justicia porque no tienen nada mejor que hacer”, afirmó (Almorzando con Juana, Eltrece)

La falta de condenas fue otro de los puntos que subrayó la actriz: “En Argentina es solo del 15%. En América Latina, el 1%”. Fardin insistió en que “no hay un 85% y un 99% por ciento de mujeres yendo a la justicia porque no tienen nada mejor que hacer”.

Thelma utilizó su historia personal para ilustrar el “aguante” y la violencia mediática e institucional vivida durante el proceso legal contra Juan Darthés, condenado recientemente a seis años de prisión en Brasil por abuso sexual agravado. “Vieron la cantidad de prejuicios y violencia que tuve que soportar durante 8 años de proceso”, recordó.

La actriz remarcó que no está dispuesta a reabrir públicamente la discusión sobre su caso, pero dejó claro el sufrimiento que atraviesan quienes denuncian: “Ir a la justicia tiene un impacto enorme en la vida, a vos, para la gente que te rodea”.

La senadora nacional Carolina Losada impulsa una reforma legislativa que busca endurecer las penas para quienes presenten denuncias infundadas, tras relatar casos concretos de personas que atravesaron procesos judiciales y penales por acusaciones que luego fueron desestimadas por

El debate se reavivó tras la presentación del proyecto de ley por parte de la senadora Carolina Losada. La legisladora de la UCR propuso endurecer las penas para quienes formulen denuncias infundadas en causas de violencia de género, bajo el argumento de que “le puede pasar a cualquiera” ser víctima de una denuncia falsa.

Según contó Losada en Infobae en vivo, la iniciativa contempla la incorporación de penas de prisión y fuertes multas económicas. Losada defendió el proyecto en declaraciones públicas, argumentando que existe una preocupación social por los efectos de las falsas denuncias, aunque reconoció que no hay estadísticas oficiales que permitan dimensionar el fenómeno.

Fardin, en cambio, sostuvo que “el primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman falsas denuncias es la falta de celeridad en los procesos judiciales”. También señaló que no se promueven proyectos para formar jueces, fiscales o personal capacitado en perspectiva de género.