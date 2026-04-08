La revelación que hizo Nicki Nicole en Nueva York: “Debo compartir la subtrama de mi vida”

Nicki Nicole reveló un cambio en su vida desde Nueva York

La cantante Nicki Nicole sorprendió desde la ciudad de Nueva York, adonde, según sus historias, viajó a grabar nueva música. Pero hizo algo más, luego de escribir: “Estoy haciendo el disco, ténganme paciencia, pronto saldrá música, pero debo compartirles la subtrama de mi vida”. Y allí, con sus propias palabras, contó: “Sí, chicos y chicas. Tengo que usar lentes, tengo que aceptar que estoy medio ciega. Estoy muy ciega. Ya lo saben, los que me conocen lo saben, así que a partir de ahora soy una persona con lentes. Espero que me incluyan en el mundo lentístico”, compartió la artista en un video, mostrando humor y honestidad ante este nuevo aspecto en su vida.

Nicki Nicole reveló su necesidad de usar anteojos mientras viajaba por Nueva York, y aprovechó el momento para compartir detalles personales y profesionales con su comunidad. Esta revelación ocurrió cerca de seis semanas después de su concierto sinfónico en el Teatro Colón y tras sufrir un episodio de hackeo en sus redes sociales, hechos que muestran el momento intenso y de exposición que experimenta la cantante.

La confesión sobre los lentes originó conversación entre sus seguidores. Nicki Nicole publicó una foto y un video luciéndolos en la ciudad estadounidense, mostrando espontaneidad al reconocerse “muy ciega” y, con tono amable, invitó a sus seguidores a sumarse “al mundo lentístico”.

Nicki Nicole confesó que necesita lentes

La experiencia de Nicki Nicole en Nueva York

Durante su estancia en Nueva York, Nicki Nicole compartió momentos significativos de su travesía, empezando por la llegada al aeropuerto JFK, donde se la vio con al menos cinco valijas y un bolso. Además, relató el impacto que tuvo en ella la película Interestellar, vista durante el vuelo, que hizo en primera clase, comentando entre risas: “Maldita película buenísima. Lloré y se me salió un moco”.

Ya instalada en la ciudad, la cantante mostró desde la ventana de su alojamiento la vista al puente de Brooklyn. “Y nada. Y acá estoy, miren dónde estoy, acá en el puente. Acá lo tengo. Yo lo sostengo. Sostengo el puente”, describió con humor y un tono relajado.

El entretenimiento de Nicki Nicole durante el vuelo a NY

El hackeo que sufrió Nicki Nicole en sus redes sociales

Días atrás, la artista comunicó a través de sus redes que fue víctima de un hackeo en su cuenta de Instagram, declarando: “Acabo de recuperar mi cuenta de Instagram y no es el único like que dieron, ¡también mandaron mensajes! No sé quién hizo esto ni con qué fin. Ya lo resolví y esas interacciones no son mías”.

La situación se volvió más delicada cuando Nicki Nicole explicó que lo más doloroso fue la eliminación de su canal de difusión, con casi un millón de seguidores afectados. “Me encantaría decir que se me escapó un like, pero me borraron un chat de difusión con un millón de personas adentro y lo del like ese que dieron es lo de menos a los mensajes que mandaron”, expresó la cantante.

La artista relató el impacto emocional de la intrusión, al descubrir que quien accedió a sus cuentas no solo borró el canal, sino que también envió y eliminó mensajes, lo que la situó en un lugar incómodo en medio de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. A pesar de la angustia, advirtió sobre la importancia de reforzar la seguridad en redes, remarcando que la verificación oficial no impidió la vulnerabilidad digital.

Nicki Nicole y sus valijas en el aeropuerto JFK de Nueva York

El histórico concierto sinfónico en el Teatro Colón

Seis semanas antes del viaje y del incidente digital, Nicki Nicole protagonizó un hito en la cultura argentina al ofrecer un concierto sinfónico en el Teatro Colón de Buenos Aires. La cantante fusionó su repertorio urbano con arreglos orquestales, recibiendo el reconocimiento de figuras del espectáculo y de su público joven.

A través de sus redes, la artista expresó la emoción de aquella noche y el agradecimiento por el apoyo recibido: “Lo de ayer fue mágico para mí y les agradezco de corazón por todo el amor!!! Estoy repasando todo lo que viví y emocionándome una y otra vez. Eternamente agradecida”. El evento incluyó interpretaciones especiales como “Tienes mi alma”, la versión sinfónica de “Años luz”, y la colaboración con Cazzu, generando una reacción emotiva entre asistentes y espectadores virtuales. La función consolidó la influencia de la cantante en la escena musical latinoamericana y destacó su capacidad para unir diferentes estilos y generaciones.

Luego de sobreponerse a los desafíos digitales y celebrar logros artísticos, Nicki Nicole promovió un mensaje de reflexión para sus seguidores, recordando la relevancia tanto de la seguridad digital como del cuidado personal, y transmitiendo confianza en este nuevo ciclo de su vida y carrera.