La furia de Nicole Neumann tras las críticas que recibió durante la internación de su hija Allegra: “Gente resentida”

La modelo habló luego de la internación de su hija Allegra y el nuevo drama familiar (Video: Puro Show-El Trece)

Una nueva interna familiar sacudió a Nicole Neumann y Fabián Cubero luego de que trascendió que su hija Allegra estuvo internada por un tema de salud en una clínica durante el fin de semana. La polémica estalló cuando Nicolás Peralta en el ciclo SQP circuló la versión de que los familiares de Mar del Plata se habrían enterado por los medios y Ximena Capristo agregó que Nicole solo la habría visitado diez minutos. Estos comentarios dispararon un nuevo round de enfrentamientos y acusaciones cruzadas en la expareja. La situación fue tan tensa que la propia Allegra se vio obligada a romper el silencio y defender a su madre a través de un descargo en redes sociales.

En este contexto, las cámaras de Puro Show (El Trece) fueron a buscar a Nicole, quien no ocultó su enojo ante la situación: “Espantoso, espantoso. Ya lo dije, por eso yo no hablo de estos temas en público. Y voy a seguir sosteniendo esa postura, porque es lo que siempre digo y trato de hacerle entender a la persona que acá las que sufren son las criaturas. Pero, pero bueno, se ve que hay gente adulta que no sabe manejarse”.

Consultada sobre los rumores que aseguraban que solo estuvo diez minutos con su hija en la clínica, Nicole fue tajante: “No, no tengo ni idea, chicos. No escucho boludeces”. Cuando le preguntaron si creía que Nicolás Peralta, íntimo amigo de Mica Viciconte y de Cubero, dio la información a pedido de la pareja, la modelo respondió sin vueltas: “Ay, chicos, se cae de maduro. No hace falta que yo crea nada”.

La modelo contó en sus redes el tema médico que la obligó a estar acompañando a una de sus nenas (Video: Instagram)

Sobre la exposición mediática y el seguimiento constante de sus movimientos, la modelo expresó: “Se ve que están viendo todo el tiempo qué digo, cada minuto milimétrico, qué hago, para ver dónde se pueden... sanguijuelas”. Y fue contundente sobre el daño que generan en su propia hija: “Esa es la única lástima. Imaginate que a mí me dan igual. Cuando algo es mentira no me afecta, porque de qué me va a afectar si la situación fue otra, si los protagonistas y quienes a mí me importan de última, que es mi hija, mi suegra que se quedó cuidando a mi bebé porque Manu estaba en Rosario, estaba sola con el gordo y demás. Ya está, fin. Qué me interesa la gente malintencionada, la gente resentida tantos años, que siga queriendo inventar y ensuciar. Bueno, problema de ellos, chicos... Yo por suerte todo lindo”.

La conductora confesó que Allegra está atravesando un momento difícil a raíz de la polémica que se generó a su alrededor: “La está pasando muy mal. Me parten el alma mis hijas, mis hijas tienen que quedar afuera... No quiero hablar de nada privado. Pero sí, acá el problema son las criaturas, lamentablemente. Es lamentable que la gente grande no se dé cuenta de eso”.

Sobre la posibilidad de un acercamiento privado con Cubero para resolver diferencias, la modelo descartó cualquier instancia de diálogo: “No, no se maneja así igual la cosa”. Y, ante la consulta de si considera a Cubero un mal padre, Nicole prefirió no responder: “No voy a hablar de esas cosas, y menos, te repito, mis hijas ven, así que no tengo nada para decir”.

El descargo que compartió Allegra en sus historias tras su internación y las versiones cruzadas (Instagram)

La nota dejó a la vista el desgaste emocional y la desesperación de Nicole Neumann por intentar proteger a sus hijas en medio de un entorno mediático y familiar que, lejos de calmarse, parece sumar tensión y exponer cada detalle de la vida privada ante la opinión pública.

Esta no es la primera vez que la hija del medio de la expareja queda envuelta en este tipo de escándalos. Meses atrás, la fiesta de 15 de la adolescente fue el centro de atención puesto que generó rispideces entre sus padres, quienes decidieron hacer dos fiestas diferentes para no tener que cruzarse, esto también provocó que la niña salga a aclarar la situación en sus redes sociales.