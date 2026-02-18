Teleshow

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

La modelo y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea abandonaron la costa argentina y eligieron la localidad de Pipa, en el país vecino, para seguir sus días de descanso

La modelo y su pareja disfrutaron de unos días en la costa brasileña (Video: Instagram)

Las vacaciones de Sofía Jujuy Jiménez y su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, en Brasil quedaron plasmadas en una serie de imágenes que transmitieron frescura, relax y el disfrute absoluto que marcó cada día de su viaje. La pareja alternó entre playas paradisíacas, paseos urbanos, experiencias gastronómicas y momentos de pura conexión con la naturaleza, dejando testimonio visual de una escapada inolvidable.

Entre las postales, se destacaron los almuerzos frente al mar bajo sombrillas azules, con platos típicos brasileños: pescado a la parrilla acompañado de ensaladas frescas, limas y papas fritas. En la playa, compartieron sándwiches y tardes de sol, recostados sobre mantas y contemplando el océano. Sofía posó en bikini amarilla, sentada sobre las rocas o en la arena, con el mar y los acantilados de fondo, mientras Gustavo la acompañó en cada momento, ya sea en fotos juntos o en retratos espontáneos en bares y restaurantes. El recorrido incluyó caminatas por mercados repletos de frutas frescas, tardes de helado artesanal en locales coloridos y cenas informales con platos de ceviche, pastas y comidas típicas del litoral brasileño.

La variedad de escenarios y actividades reflejó la diversidad del viaje. Durante el día, la pareja aprovechó para recorrer las playas más emblemáticas de la región, descansar bajo el sol y disfrutar de la brisa marina. En el agua, Sofía y Gustavo se animaron a nadar, caminar por la orilla y practicar deportes. Además, visitaron lugares icónicos como Praia do Amor, donde se tomaron una foto abrazados junto al cartel de bienvenida, símbolo de su paso por uno de los destinos más románticos del litoral.

A principios del año 2026 la pareja blanqueó la relación con un tienro posteo en redes
Jujuy eligió mostrar su fanatismo por Boca
Un vibrante puesto de frutas y bebidas en el mercado, con una mano preparando una bebida entre kiwis, limones y naranjas frescas.

Por la tarde, se acercaron a los puestos de ferias y mercados, donde probaron jugos de frutas tropicales, snacks fritos típicos acompañados de guaraná y recorrieron los pasillos repletos de artesanías y color. Una de las imágenes muestra a Sofía sosteniendo un helado de dos sabores en un local decorado con cuadros y colores vibrantes, con el gesto de quien disfruta sin culpa de un pequeño placer veraniego.

En el pie de una de las publicaciones, Sofía resumió el espíritu de la escapada con palabras mezcladas entre portugués, inglés y castellano: “Ay pipiiiiiñha, un pedacito de meu coração, ya es tuyo. La mezcla de placeres es de otro level, que rica escapadita dio’ mioooo! No sabía que la estaba necesitando tanto”. Su mensaje reflejó la sorpresa y la gratitud por el bienestar hallado en este viaje, combinando amor, placer y la necesidad —quizás inconsciente— de una pausa renovadora.

Las noches los encontraron recorriendo ferias y calles empedradas llenas de vida y música, donde degustaron platos locales y se sumaron al movimiento animado de la vida nocturna brasileña. En una de las fotos, Gustavo aparece sentado en una mesa de restaurante rodeado de vegetación, consultando el menú mientras Sofía lo retrata. La presencia de carteles con frases optimistas y coloridas en el paisaje también aportó un aire de alegría y buenas vibras a la experiencia.

Sofía posó en los acantilados de Pipa con un traje de baño color amarillo (Instagram)
Sofía y Gustavo frente al cartel de "Praia do amor"
La pareja no solo aprovechó para pasar tiempo en la playa sino también para hacer un tour gastronómico

Sofía alternó sus looks entre bikinis y shorts deportivos, mostrando su costado más natural y relajado. En varias postales aparece atándose el cabello, sentada en la habitación del hotel o posando de espaldas para capturar la inmensidad del paisaje costero. La pareja también compartió momentos de intimidad y relax, con siestas sobre la arena, abrazos y selfies en las que la complicidad es evidente.

Cada imagen retrató el buen humor de la pareja y la alegría de compartir tiempo juntos lejos de las rutinas habituales. El viaje resultó, además, una invitación a descubrir sabores nuevos y a entregarse a la aventura, en un entorno donde la naturaleza y la cultura local se funden en una experiencia vibrante y memorable.

Las vacaciones de Jujuy y Gustavo en Brasil combinaron paisajes paradisíacos, gastronomía, romance y diversión, en una escapada que quedó registrada en imágenes llenas de energía, color y felicidad compartida. La experiencia, inesperada y necesaria, se transformó en el escenario perfecto para celebrar el amor, la libertad y el placer de vivir el presente intensamente.

