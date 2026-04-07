Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Valentino López, junto con su hemana Elle y su padre, Maxi López

La noticia sobre la recuperación de Valentino López volvió a captar la atención, especialmente tras la publicación de una imagen junto a su padre que refleja el presente del joven futbolista luego de la operación a la que fue sometido meses atrás.

La fotografía, tomada en un centro médico de Belgrano, Buenos Aires, muestra a Valentino, quien se desempeña en la Séptima División de River Plate, acompañado por su padre, Maxi López, comunicando visualmente la evolución de su estado físico y su proximidad al regreso a la actividad deportiva.

En la imagen, ambos visten ropa informal y posan en el hall del sanatorio, destacándose el mensaje incluido en la publicación: “Resonancia ok. Cada día falta menos”. Este breve texto sintetiza el avance del joven tras la lesión de ligamentos que sufrió en septiembre de 2025. La frase no solo informa sobre la evolución médica, sino que también transmite optimismo sobre la recuperación y la cuenta regresiva para volver a las canchas. Sin embargo, llama la atención la fotografía elegida, ya que hasta las últimas horas del lunes, Maxi López se mostró en Suiza junto con su familia festejando su cumpleaños.

Maxi López posa junto a su hijo Valentino en Belgrano, Buenos Aires, compartiendo un momento familiar.

La lesión de Valentino se produjo a fines de septiembre de 2025, un momento que marcó un antes y un después tanto para el adolescente como para su familia. El diagnóstico fue claro: rotura de ligamentos en la rodilla, una de las afecciones más temidas en el fútbol juvenil por el tiempo de recuperación que implica y el desafío físico y emocional que representa.

Tras ser intervenido quirúrgicamente, el equipo médico estimó alrededor de siete meses de rehabilitación antes de considerar el regreso definitivo a la actividad. El proceso incluyó una etapa inicial en silla de ruedas, documentada en publicaciones de Instagram realizadas por su madre, que mostraban la realidad del postoperatorio inmediato. Durante esos primeros días, la familia se mantuvo cerca, acompañándolo e impulsando mensajes de aliento que buscaban fortalecerlo en un momento de incertidumbre.

Wanda al momento de graficar el presente de su hijo Valentino

El propio Valentino, desde el sanatorio, transmitió un mensaje sobre la importancia de la resiliencia aprendida en el deporte, al destacar que el fútbol le enseñó a levantarse siempre, y que esta experiencia no sería la excepción. La actitud del joven ante la adversidad fue reforzada por el apoyo constante de su entorno, que resaltó el valor de enfrentar las dificultades y capitalizar el aprendizaje que deja una situación de estas características.

La difusión del estado de salud de Valentino y el acompañamiento en su recuperación se desarrollaron en gran parte a través de redes sociales, especialmente Instagram. Tanto su madre como su padre optaron por compartir imágenes, mensajes y actualizaciones que no solo documentaban el progreso médico, sino que también generaban interacción y apoyo del público.

Las publicaciones incluyeron fotos de Valentino en diferentes etapas del proceso: desde la silla de ruedas en los días posteriores a la operación, hasta el retrato junto a su padre tras la resonancia exitosa. Los mensajes de aliento, las palabras de cariño y las muestras de fortaleza familiar se multiplicaron en los comentarios, lo que refleja el interés y la empatía de seguidores y medios de comunicación.

Valentino volvió a entrenar en River

Incluso en enero último se vivió un momento muy especial, ya que en la imagen que publicó en sus historias de Instagram se lo puede ver sonriente en la cancha con la indumentaria de River Plate, posando junto a Benjamín Ovelar, también jugador de las inferiores del club. El fondo es inconfundible: la cancha auxiliar y la tribuna del estadio Monumental hablan por sí solos. Valentino luce short y camiseta negra de entrenamiento, zapatillas deportivas y una expresión de alivio y alegría tras meses de esfuerzo y rehabilitación.

“2026″, fue todo lo que puso el hijo mayor de Nara en la foto, resumiendo en el año recién comenzado su expectativa. El regreso de Valentino al club fue celebrado por su entorno y por sus seguidores, que lo acompañaron a lo largo de todo el proceso y se emocionaron con la noticia. La vuelta a la cancha no solo significa un paso más hacia su sueño deportivo, sino también el resultado de la perseverancia, la disciplina y el trabajo en equipo que caracterizan a los jóvenes que apuestan al deporte profesional.