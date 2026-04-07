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Carla Peterson celebró su cumpleaños con un romántico mensaje de Martín Lousteau: “Qué linda vida nos armaste”

Las palabras del economista a su esposa en su día especial reflejaron el amor y la gratitud que apuntalan su familia

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La actriz recibió palabras llenas de gratitud y ternura en una fecha especial
La actriz recibió palabras llenas de gratitud y ternura en una fecha especial

En la casa de Carla Peterson y Martín Lousteau las fechas especiales nunca pasan desapercibidas. Pero hay ocasiones en que los festejos trascienden un número en el calendario. Así lo dejó entrever el economista en el mensaje que le dedicó a su esposa, la actriz por su cumpleaños, una publicación que no tardó en llenarse de comentarios emocionados en las redes sociales.

No fue un saludo convencional. Martín eligió palabras que parecen tejidas con la misma delicadeza con la que, según él, Carla construye el día a día familiar. “Hay personas que celebran su cumpleaños. Y hay personas que, de alguna manera, nos celebran a todos, todo el año”, escribió, abriendo el mensaje con una reflexión que ya anticipaba el tono de gratitud y admiración que atravesaría todo el texto.

Martín Lousteau, un hombre de cabello oscuro, besa la mejilla de Carla Peterson, una mujer rubia con collar de perlas, quien sonríe a la cámara
La dedicatoria de Martín Lousteau a Carla Peterson por su cumpleaños

El economista y senador del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo foco en lo cotidiano, esa materia prima de la que suelen estar hechos los recuerdos más perdurables. “En esa vida que armamos juntos y que me parece —cada vez más— una vida linda de verdad”, describió, dejando ver que la felicidad no necesita gestos grandilocuentes, sino que se encuentra en lo simple: las mañanas en familia, las noches de charla, las aventuras compartidas y hasta en los detalles más discretos.

Para Lousteau, la mirada de Carla lo cambia todo. “Nos mira a Gaspar y a mí como si fuéramos las personas más importantes del mundo”, captura, con pocas palabras, el núcleo de la vida familiar que comparten junto a su hijo.

Carla Peterson, con cabello rubio y vestido blanco, posa sentada sobre una gran escultura de un insecto oscuro cubierta de polvo blanco, con fondo oscuro
Según Lousteau, la actriz transforma cada día en una celebración para quienes la rodean, más allá de las fechas especiales

Quienes conocen a la actriz destacan su generosidad, su capacidad de estar para los demás, su oído siempre dispuesto y su consejo oportuno. El mensaje de Martín lo reafirma: “Siempre presente para sus amigos y amigas: para reír, llorar y escuchar, para dar el consejo que llega justo cuando más se necesita”. Se trata de una forma de ser que no distingue entre el escenario y la vida real.

En el núcleo de su círculo más íntimo y más allá, Carla parece dejar una huella indeleble. Lousteau no olvida ese rasgo y lo señala con ternura: “Y recuerda, también, a los que ya no están, porque para ella nadie se va del todo mientras haya alguien que los quiera”.

Foto de Martín Lousteau y Carla Peterson
El arte de Carla Peterson, según su esposo, celebra las vidas de otros a través de cada personaje que interpreta en teatro y televisión

Cada personaje que interpreta la actriz, sugiere Martín, es una celebración de las vidas y emociones de los otros. “Con cada personaje que hace —de esos que calan hondo en el corazón de la gente— celebra una parte de todos y cada uno”. Así, el arte y la vida se confunden y se enriquecen mutuamente, y Carla consigue devolver algo a quienes la ven y la siguen.

Este año, la celebración de su cumpleaños número 52, tuvo un sentido especial: “Hoy, rodeados de los que más queremos, nos toca a nosotros celebrarla a ella”. Lousteau invirtió los roles y puso en palabras lo que muchos sienten: a veces, quienes más dan, también merecen ser homenajeados.

Saludo de Martín Loustaeu a Carla Peterson
Una celebración de cumpleaños se transforma en un retrato íntimo donde el cariño y las pequeñas cosas ocupan el centro

Al final del posteo, Martín le dedica una frase que condensa el sentimiento familiar: “Qué linda vida nos armaste, Carla. Que sea un año tan hermoso como lo que das todos los días. Te amamos. Feliz cumpleaños, @petersoncarla”. Con esas palabras, puso en primer plano no solo el amor, sino también el agradecimiento por una vida compartida y por una manera de estar en el mundo que, según él mismo sugiere, hace mejor los días de todos a su alrededor.

El saludo se convierte así en una crónica de afectos: un testimonio de cómo, para algunos, cada cumpleaños es apenas una excusa para devolver, por un instante, todo lo que reciben durante el resto del año. Carla Peterson, celebrada actriz y compañera, es, en las palabras de su marido, quien transforma lo cotidiano en una fiesta permanente para quienes la rodean.

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